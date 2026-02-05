La borrasca Leonardo arrasa 60 árboles en el cementerio de Sevilla

Hasta 60 árboles se han caído en el Cementerio de San Fernando. El Ayuntamiento de Sevilla mantiene activado un operativo especial con efectivos de Parques y Jardines, Bomberos y servicios técnicos para evaluar los daños causados por la borrasca Leonardo, retirar el arbolado afectado y asegurar el recinto, que permanecerá cerrado de forma preventiva al público hasta completar la revisión integral.

Como medida preventiva, el recinto permanecerá cerrado al público durante los próximos días mientras se desarrollan labores de retirada de restos vegetales y revisión integral del arbolado y de las instalaciones, asegurando las zonas. No obstante, los entierros y sepelios continuarán celebrándose, aplicando itinerarios que garanticen la seguridad de familiares y trabajadores para garantizar el acceso de las familias. Asimismo, el servicio de incineraciones funciona con total normalidad, al encontrarse ubicado en una zona próxima a la entrada y sin afección del arbolado.

Esta intervención forma parte del dispositivo para atender incidencias en zonas verdes y espacios públicos, para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad. Las primeras inspecciones realizadas apuntan a que más de 60 árboles por el viento. Estos datos no son definitivos, ya que el cementerio tiene una extensión aproximada de 28 hectáreas, lo que requiere una revisión pormenorizada que aún continúa.

Retirada de riesgos y revisión técnica

El procedimiento de actuación prioriza la eliminación de riesgos inminentes o elementos con peligro inmediato; posteriormente, la retirada de árboles ya volcados o gravemente dañados; y, a continuación, una inspección técnica del resto del arbolado para evaluar su estabilidad y determinar posibles intervenciones adicionales. Asimismo, se ha registrado la caída de un muro interior del recinto, sin que se hayan producido daños personales.

De forma paralela, también se están revisando mausoleos, panteones y sepulturas, donde ya se han detectado afecciones, en al menos, 40 sepulturas que están siendo inspeccionadas, con el objetivo de garantizar que todo el recinto se encuentre en condiciones adecuadas antes de su reapertura.

Asimismo, como medida preventiva, las zonas balizadas permanecen restringidas y se ha indicado al personal del cementerio que no desarrolle trabajos en estos espacios hasta que queden completamente asegurados. Una vez garantizada la seguridad, por el operativo de Parques Jardines y Bomberos, el personal del cementerio retomará progresivamente las labores habituales de mantenimiento, conservación y atención a las instalaciones.

Es jueves, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado el recinto para supervisar sobre el terreno el desarrollo de los trabajos y coordinar el operativo municipal. Sanz ha señalado que "actuamos con rapidez, pero con todas las garantías; la seguridad es lo primero antes de reabrir por eso desde el primer momento, después de la borrasca Leonardo, operativos de Parques y Jardines y Bomberos trabajan sobre el terreno en la retirada de árboles dañados y en la seguridad de las zonas afectadas".

En este sentido, el primer edil ha indicado que "este trabajo se enmarca en el dispositivo activado en toda la ciudad tras el temporal. Estamos actuando con todos los medios disponibles y de forma coordinada para recuperar la normalidad cuanto antes, pero siempre con un criterio claro: la seguridad es lo primero".