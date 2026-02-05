La borrasca 'Leonardo' deja en Sevilla un dato histórico: todos los embalses están al 100% de su capacidad

La borrasca Leonardo no cesa y los niveles de ríos y embalses siguen manteniendo en vilo a la provincia de Sevilla. La red de embalses de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) informa que los embalses se encuentran con un volumen almacenado de unos 649,3 hm3, lo que supone un 100 % sobre la capacidad total de embalses. El valor más alto de precipitaciones en las últimas 24 horas se ha registrado en Aracena con 47 mm de lluvia acumulada, mientras en el cómputo general de embalses los valores se sitúan entre los 15-50 mm.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) informa que los embalses de Melonares, Agrio y Torre del Águila con alto riesgo de desbordamiento en la mañana de este jueves.

Aunque la CHG califica la tendencia de todos ellos como estable, están en aviso rojo: Melonares en la localidad de El Pedroso, con un caudal de 208,42 metros cúbicos por segundo; El Agrio en Aznalcóllar, con 64,00 m3/s; y Torre del Águila en Utrera, con 48,70 m3/s. Este umbral rojo implica la posible inundación de zonas habilitadas o cortes de vías de comunicación importantes, por lo que se recomienda reforzar las medidas de protección a la población.

Embalses en nivel naranja

Le siguen, en umbral naranja, Minilla en El Garrobo (282,69 m3/s), así como Cala (259,79 m3/s) y Gergal (476,85 m3/s) en la localidad de Guillena. Ello significa un peligro real para todas las actividades humanas que se realicen en las márgenes del cauce.

Los efectos de la borrasca Leonardo que, mantuvo en vilo a Sevilla y toda la comunidad andaluza en la jornada del miércoles, continúa este jueves. Las precipitaciones caídas estos días suponen que "con una mínima lluvia, el factor riesgo exista" por la escasa capacidad de absorción del suelo, tal y como indicó ayer el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en una comparecencia ante los medios de comunicación.