La SE-20 sigue cortada junto a una veintena de carreteras en la provincia de Sevilla por la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo sigue este jueves azotando fuertemente a la provincia de Sevilla, que se encuentra en aviso amarillo hasta las 18 horas por las fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, con desalojos de población en zonas próximas a cauces, ríos y embalses, como en Écija y el Palmar de Troya. Desde primera hora de la mañana, como han confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la Dirección General de Tráfico y la Diputación de Sevilla, casi una veintena de carreteras tienen cortes que afectan a la circulación. Entre ellas, según explican fuentes municipales a este periódico, se encuentra la SE-20, aunque la intención es reabrir un carril al mediodía si remite la lluvia.

Esta carretera de Sevilla, también conocida como Ronda Supernorte, presenta daños importantes en sus diez kilómetros de recorrido que provocan interrupciones constantes. Durante todo este miércoles estuvo cerrada de forma preventiva y se mantiene cerrada durante este jueves por la peligrosidad del cauce del Miraflores.

De todas las carreteras cortadas, solo una pertenece a la red nacional, es la Nacional 630, en el término municipal de Guillena, "que tiene una fácil alternativa". El resto de vías cortadas pertenecen a la red secundaria y, en principio, salvo casos puntuales, no generan aislamientos poblacionales, tal como ha remarcado Toscano.

En el ámbito de la red viaria, las carreteras de la red provincial que permanecen cortadas al tráfico son la SE-9225, que une Algámitas con Pruna, mientras se real izan análisis técnicos sobre posibles daños en la calzada que podrían evolucionar de forma peligrosa; la SE-5203, de El Coronil a la base de Morón, y su continuación, la SE-5204, hasta Arahal; la SE-5206, que comunica El Coronil con Morón; la SE-3102, en Sevilla capital, desde Valdezorras hasta el núcleo de San José de la Rinconada; y la SE-4104, que va de Guadajoz a Alcolea del Río, a su paso por el río Corbones.

Asimismo, permanecen cerradas a tráfico rodado la vía 225, que conecta Marchena con la A-4; la vía 226, de Fuentes de Andalucía a Carmona; la vía 437, desde El Coronil hacia la A-361; la SE-6300, que va de la N-IV a Lebrija; la SE-5209 y la SE-6201, que comunican Las Cabezas con la provincia de Cádiz; la travesía de la SE-7203, en La Puebla de Cazalla; y la vía 485, ramal de la A-378 hacia la estación de Aguadulce.

La DGT también incluye como afectadas la SE-7201 Marchena y la A-406 Morón de la Frontera. Y la Diputación de Sevilla añade la SE-7200 (en Lantejuela), por el desbordamiento del río Corbones; y la SE-5202 (de Arahal a Marchena) hasta finalización de la alerta amarilla por velocidad excesiva del viento y precaución ante la posible caída de una torreta.

Salvo en el caso de la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), el resto de cortes se deben a inundación o embalsamiento. Los técnicos y responsables del servicio de Carreteras, dependiente del Área de Cohesión Territorial, no descartan que se pueda producir algún otro cierre a la circulación, dada la saturación del suelo y la imposibilidad de drenajes si sigue lloviendo.

La DGT ha advertido en sus redes sociales que, ante los avisos de nivel naranja y amarillo por intensas lluvias y tormentas, se extreme la precaución al volante y haya una información constante sobre la situación de las carreteras y la situación meteorológica antes de circular. El servicio de emergencias 112 también ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios, consultar el estado de las carreteras y seguir las indicaciones de los operativos desplegados en el lugar.