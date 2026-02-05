La Catedral de Sevilla retirará otras tres azucenas de la Giralda para evitar más desprendimientos

La borrasca Leonardo está azotando con fuerza a la ciudad de Sevilla y la Giralda ha sufrido las consecuencias. Esta mañana, en torno a las 6.15 de la mañana caía desde la terraza superior renacentista del campanario de la Catedral de Sevilla una de las cuatro jarras de azucenas. Ahora, el Cabildo retirará las otras tres jarras de hierrro fundido para evitar riesgo de desprendimiento debido a las fuertes rachas de viento de hsta 76 km/h y las intensas lluvias en la ciudad.

Así lo ha anunciado Miguel Ángel López, arquitecto conservador de la Catedral de Sevilla, que ha confirmado que tras la inspección técnica y visual del resto de remates de la Giralda no se ha detectado que haya otros defectos aparentes más allá de este elemento clave en el diseño de la Giralda. No obstante, se mantiene el perímetro de seguridad en torno a la torre y se va a efectuar una revisión "más en profundidad" con medios auxiliares y con la colaboración del Cuerpo de Bomberos que permitan descartar la existencia de peligro.

Aunque no se han registrado daños personales al caer una de las azucenas, la Catedral y el Ayuntamiento de Sevilla han confirmado que se mantiene el perímetro de seguridad en torno a la Catedral. En este sentido, en una entrevisa en La Ser, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha informado de que no se pueden instalar andamios ni grúas en la zona por el mal tiempo y que será necesario esperarse a que mejorar las condiciones meteorológicas para instalar la infraestructura. El Cabildo de la Catedral ha confirmado que "tan pronto lo permitan las condiciones meteorológicas" se procederá a extraer las otras tres jarras de azucenas para adelantar los trabajos de restauración previstos en la parte de la terraza del campanario y evitar el riesgo de futuros desprendimientos.

Pese a todo, la Giralda abrirá a los visitantes con normalidad este jueves.

El motivo de la caída de la jarra

De acuerdo con el arquitecto, el elemento desprendido es una de las jarras junto con las azucenas de su interior, que en su conjunto tiene un peso aproximado de 120 kilos y una medida total de 3,85 metros de alto. Las jarras, técnicamente "eolípilas", son diseño original de Hernán Ruiz en 1568. "La ampliación del vástago que ha fallado corresponden a 1751, y el conjunto se encontraba ubicado a una altura total de 69 metros sobre el nivel del suelo", ha detallado.

El defecto [de la jarra] que ha llevado a este incidente, al tratarse de un vicio oculto, era indetectable Miguel Ángel López — Arquitecto de la Catedral de Sevilla

En este sentido, López sostiene que "el proceso de corrosión del vástago se ha producido en el interior de la campana de piedra que soporta el elemento", y por tanto "no ha podido ser controlado con las revisiones que se realizan periódicamente en el Plan de Conservación Preventiva de la Catedral". Este plan de conservación contempla cuatro actuaciones anuales: tres de las cuales son visuales y en las que se pueden detectar variaciones ostensibles. "Luego hay una cuarta que se realiza siempre antes de Semana Santa y en la que se efectúa una comprobación de todos los elementos que pudieran presentar peligro de desprendimiento y se lleva a cabo esta con ayuda de empresas de trabajos verticales. Estaba previsto y así se hará que esta comprobación se realice inmediatamente que pase el temporal. No obstante, el defecto que ha llevado a este incidente, al tratarse de un vicio oculto, era indetectable", ha subrayado el arquitecto de la Catedral.

Azucenas: réplicas de hierro fundido

Se trata de una de las cuatro jarras de azucenas, que en su día, las piezas originales de bronce, se colocaron en 1751 en el campanario de la Catedral de Sevilla. Simbolizan la pureza de María y la Inmaculada Concepción y son elementos fundamentales del escudo del Cabildo de la Catedral junto a la torre. Están ubicadas en las cuatro esquinas de la terraza del campanario y fueron añadidas por primera vez a mediados del siglo XVIII.

En la mañana de este jueves, en torno a las 6.15 horas se desprendió la azucena sureste de la Giralda que cayó a la vía pública. Esta pieza está integrada en el remate renacentista que se encuentra pendiente de restauración por falta de licencia urbanística municipal, según ha confirmado la propia Catedral de Sevilla. Estas cuatro azucenas no son las originales. Aquellas fueron sustituidas por el deterioro del clima y se encargaron cuatro réplicas de hierro fundido al orfebre sevillano Fernando Marmolejo Camargo. Para observarlas al detalle, se pueden encontrar representaciones similares en la Puerta del Perdón, la Biblioteca Colombina y en la portada del Rectorado de la Universidad de Sevilla.

Una restauración pendiente

Durante la restauración llevada a cabo en las cuatro caras de la Giralda en los últimos años, los técnicos inspeccionaron las Jarras de Azucenas. Todo apunta a que se ha caído una de ellas por una saturación por agua de la piedra caliza que soporta tanto las Jarras de Azucena como la eolípila. Eso, unido a la acción de los fuertes vientos, habría provocado una fractura en los elementos de sujeción y su posterior caída en la plaza Virgen de los Reyes.

Noticias relacionadas

Según informó el Cabildo de la Catedral, la azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que en estos momentos se encuentra pendiente de la culminación de los trámites de licencia para iniciar su restauración. Desde la Consejería de Cultura confirman a este periódico que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico aprobó dicha actuación en su sesión el pasado 29 de octubre de 2025.