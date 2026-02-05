Desviado el tráfico en la Plaza del Duque por la posible caída de una palmera

El peligro de caída de una palmera de la Plaza del Duque ha obligado a desplegar un dispositivo en la zona. Las lluvias y el fuerte viento están produciendo estragos en Sevilla. Después de semanas de temporal, los árboles y palmeras de la ciudad han cedido ante el clima. De hecho, las caídas de ramas y ejemplares se cuentan por decenas. Ante este panorama y para evitar daños mayores, han acordonado el Duque.

Efectivos de la Policía Local y Protección Civil mantienen acordonado el centro de la plaza a la espera de poder comprobar el estado de una palmera, tal como han informado desde Emergencias Sevilla. Además, no hay tráfico rodado en la zona contraria a El Corte Inglés para evitar daños por la caída de ramas o del propio ejemplar y han desviado como medida de precaución las líneas de autobús 13 y 14.