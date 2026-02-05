Desviado el tráfico en la Plaza del Duque por la posible caída de una palmera
El Ayuntamiento de Sevilla ha desplegado un dispositivo de Policía Local y Protección Civil
El peligro de caída de una palmera de la Plaza del Duque ha obligado a desplegar un dispositivo en la zona. Las lluvias y el fuerte viento están produciendo estragos en Sevilla. Después de semanas de temporal, los árboles y palmeras de la ciudad han cedido ante el clima. De hecho, las caídas de ramas y ejemplares se cuentan por decenas. Ante este panorama y para evitar daños mayores, han acordonado el Duque.
Efectivos de la Policía Local y Protección Civil mantienen acordonado el centro de la plaza a la espera de poder comprobar el estado de una palmera, tal como han informado desde Emergencias Sevilla. Además, no hay tráfico rodado en la zona contraria a El Corte Inglés para evitar daños por la caída de ramas o del propio ejemplar y han desviado como medida de precaución las líneas de autobús 13 y 14.
- Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
- Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
- ¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?
- Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía frenan el plan de ampliación del Círculo de Labradores en Los Remedios
- Jueves sin tregua en Sevilla: lluvias y rachas de viento de hasta 60 km/h, según la Aemet
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar