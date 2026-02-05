Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desviado el tráfico en la Plaza del Duque por la posible caída de una palmera

El Ayuntamiento de Sevilla ha desplegado un dispositivo de Policía Local y Protección Civil

Cortes por la posible caída de la palmera.

Cortes por la posible caída de la palmera. / M. G.

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

El peligro de caída de una palmera de la Plaza del Duque ha obligado a desplegar un dispositivo en la zona. Las lluvias y el fuerte viento están produciendo estragos en Sevilla. Después de semanas de temporal, los árboles y palmeras de la ciudad han cedido ante el clima. De hecho, las caídas de ramas y ejemplares se cuentan por decenas. Ante este panorama y para evitar daños mayores, han acordonado el Duque.

Efectivos de la Policía Local y Protección Civil mantienen acordonado el centro de la plaza a la espera de poder comprobar el estado de una palmera, tal como han informado desde Emergencias Sevilla. Además, no hay tráfico rodado en la zona contraria a El Corte Inglés para evitar daños por la caída de ramas o del propio ejemplar y han desviado como medida de precaución las líneas de autobús 13 y 14.

