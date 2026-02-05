Rafa Castaño, ganador de "Pasapalabra": "Sigo siendo el mismo de siempre, no tengo ni una casa más grande ni un coche mejor"

Este jueves 5 de febrero, el programa de Pasapalabra vivirá un momento histórico. Antena 3 ha confirmado que uno de los dos concursantes completará 'El Rosco' y se llevará el bote más grande jamás acumulado en la historia del concurso: 2.716.000 euros.

El ganador tomará el testigo de Rafa Castaño, quien hasta ahora ostenta el récord con el mayor bote conseguido en el programa. Su hito fue muy comentado, ya que respondió las 25 preguntas que le hizo Roberto Leal de una vez, completando así el rosco más famoso de la pequeña pantalla.

La cadena ha modificado su programación habitual para dar el protagonismo que merece a este acontecimiento. El desenlace llegará a partir de las 23:00 horas, justo después de 'El Hormiguero'.

El cambio de vida

Cuando le preguntan al sevillano cómo ha cambiado su vida tras ganar más de dos millones de euros, Castaño responde con una naturalidad que sorprende: “Bueno, pues a ver, ha cambiado en lo más cotidiano. Creo que la gente piensa que, de golpe, vas a repartir dinero por ahí, que tu nivel de vida se transforma radicalmente y que empiezas a ganar muchísimo dinero como loco”, explica Castaño.

La realidad, sin embargo, es mucho más sencilla. “Yo he seguido siendo el mismo de siempre, evidentemente, he podido vivir con mucha más tranquilidad, pero no he dejado de tener los gustos que tenía. No me he comprado un coche nuevo, ni una casa más grande”, confiesa Castaño.

Para el ganador de Pasapalabra, el verdadero cambio no radica en los lujos, sino en la tranquilidad, “sigo siendo la persona que era y, ahora, sobre todo, vivo con más calma", explica el exconcursante.

La preparación: entre 12 y 14 horas diarias

Detrás de su victoria, hay meses de trabajo intenso y metódico. El sevillano explica que su preparación comenzó estudiando el formato del programa, "la preparación siempre empieza conociendo el programa. Hoy en día tenemos la fortuna de que todos los programas emitidos se pueden ver a la carta, entonces tú tienes ahí una base de datos de programas bastante importante", explica el exconcursante.

El proceso de estudio de Castaño para el programa lo estructuraba de la siguiente manera: “Yo lo dividía en dos fases. Los primeros meses, evidentemente, le echaba 12 o 14 horas al día", reconoce Castaño. “Después hubo una segunda fase en la que, aunque seguía aprendiendo palabras nuevas y en proceso de integración, le dedicaba muchas menos horas, cuando digo muchas menos, una, dos o tres, que sigue siendo un tiempo”, explica el sevillano.

Con la experiencia de ver numerosos programas, el exconcursante identificó un patrón en las preguntas. "Pues viendo los programas, te haces una idea de por dónde suelen ir los tiros. Normalmente en el rosco hay 21 palabras relativamente asequibles y luego dos complicadas de diccionario y dos complicadas de enciclopedia", explica Castaño.

El momento de la victoria: tensión hasta el último segundo

La noche en que Castaño completó el rosco, tanto él como su contrincante llevaban varios programas rozando la victoria: "Pues mira, ya llevábamos una serie de programas en los que nos habíamos acercado bastante, tanto mi compañero como yo. Estábamos un poquito más tensos de la cuenta porque veíamos que nos acercábamos”

Su planteamiento inicial era ir acertando palabras. "Lo que tenía claro es que no debía precipitarme. Mi estrategia era resolver el máximo número posible sin fallar más de dos, ya que eso supondría la eliminación del programa", explica Castaño. A medida que avanzaba, el sevillano iba calculando mentalmente cada respuesta. “Con la experiencia acumulada, fui capaz de identificar sobre la marcha las palabras especialmente difíciles", afirma Castaño.

La última palabra correspondiente a la letra Z, le generó una ligera duda. "Cuando llegó la Z tuve una mínima vacilación, porque aunque la palabra era 'zabro' con B de Barcelona, se me vino a la cabeza los montes Zagros, que se escriben con G. Aun así, respondí 'zabro' porque la tenía casi segura, aunque no estuve completamente tranquilo hasta que Roberto confirmó que era correcta", confiesa el exconcursante.

Predicción sobre el ganador de esta noche

“No lo sé, la verdad es que es muy complicado", admite Castaño sobre quién será el próximo ganador del programa. "Cuando competía con Orestes, todo el mundo decía que él se lo llevaría porque llevaba más tiempo en el programa. Claro, en ese sentido ahora Manu lleva más tiempo que Rosa, pero la situación es diferente", analiza el sevillano.

El exconcursante reconoce que su percepción ha cambiado con el paso de los programas: "Incluso al principio veía a Manu un poquito más fuerte que Rosa, pero realmente ahora está la cosa muy igualada. Están tan parejos que no tengo ni idea de quién puede ganar esta noche", confiesa Castaño.