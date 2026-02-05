Has pasado mil veces por delante y no la has visto: el secreto de la rana 'escondida' en la Catedral de Sevilla

Miles de visitantes pasan por su lado cada día, pero la mayoría no son capaces de verla. Se trata de una rana oculta en uno de los rincones más visitados de la Catedral de Sevilla que tiene un curioso significado desconocido para gran parte de la ciudadanía.

Néstor Casellas, responsable de Interpretación del Patrimonio de la Catedral de Sevilla, ha sido el encargado de mostrar este detalle secreto que la mayoría de sevillanos y turistas jamás ha encontrado y que se localiza en una tumba localizada en la Capilla de San Hermenegildo de la Catedral.

"¿Sabías que en la Catedral de Sevilla se encuentra oculta una rana con un misterioso significado?", ha asegurado el responsable sobre este curioso hallazgo.

Dónde está la rana oculta de la Catedral de Sevilla

Su origen se remonta a 1458, cuando el escultor Lorenzo Mercadante de Bretaña finalizó su obra culmen 'El sepulcro de Juan de Cervantes': "Esta tumba nos muestra una especie de velatorio donde se expone públicamente al fallecido a la espera de la vida eterna".

El sepulcro de Juan de Cervantes de la Catedral de Sevilla y la rana oculta en su tumba / Catedral de Sevilla

Tal y como ha explicado el experto, entre la rica iconografía que se puede encontrar en el sepulcro destaca una pequeña rana oculta entre las hojas de una parra.

La rana como representación del pecado

En un primer momento, se podría pensar que la presencia de esta rana podría tener un aspecto negativo debido a que este anfibio aparece en las Sagradas Escrituras en diversas ocasiones, siempre de forma negativa. Pero la realidad es bien distinta.

"La rana fue una de las plagas enviadas a Egipto o ha sido comparada con espíritus inmundos en el apocalipsis. Por ello, a lo largo de la historia, se ha utilizado para representar el pecado", ha afirmado.

El motivo por el que se usa esta rana en el sepulcro de Sevilla

Sin embargo, tal y como ha aclarado, en esta ocasión, el autor se ciñe a otro significado muy distinto: "En la Edad Antigua, algunos enterramientos cristianos iban acompañados de lámparas con forma de rana, algunas de las cuales llevaban la inscripción 'Yo soy la resurrección', recogiendo las palabras de Jesús".

Además, ha añadido: "Este símbolo de la resurrección se remonta hasta el antiguo Egipcio, donde Heket, la divinidad que ayudaba al rey difundo a ascender hasta el cielo, era representada con forma de rana".

El sentido cristiano de la muerte

De igual modo, ha explicado que la metamorfosis que vive este anfibio desde que nace en estado de renacuajo hasta su etapa adulta ha hecho que el animal haya sido utilizado para hablar del sentido cristiano de la muerte, como "el camino que se abre hacia la vida eterna".

Un símbolo que durante siglos ha estado oculto a simple vista como muestra de la belleza aún por descubrir de uno de los monumentos más emblemáticos e impresionantes de toda Andalucía, la Catedral de Sevilla.