Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca LeonardoCierre muro defensaNueva borrascaPartido Betis-AtléticoGeólogos GrazalemaCaída GiraldaHay clase por lluvia en AndalucíaSevilla normalidad clases
instagramlinkedin

PATRIMONIO

Has pasado mil veces por delante y no la has visto: el secreto de la rana 'escondida' en la Catedral de Sevilla

Este anfibio aparece en las Sagradas Escrituras en varias ocasiones, siempre de forma negativa

Catedral de Sevilla

Catedral de Sevilla / Pixabay

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Miles de visitantes pasan por su lado cada día, pero la mayoría no son capaces de verla. Se trata de una rana oculta en uno de los rincones más visitados de la Catedral de Sevilla que tiene un curioso significado desconocido para gran parte de la ciudadanía.

Néstor Casellas, responsable de Interpretación del Patrimonio de la Catedral de Sevilla, ha sido el encargado de mostrar este detalle secreto que la mayoría de sevillanos y turistas jamás ha encontrado y que se localiza en una tumba localizada en la Capilla de San Hermenegildo de la Catedral.

"¿Sabías que en la Catedral de Sevilla se encuentra oculta una rana con un misterioso significado?", ha asegurado el responsable sobre este curioso hallazgo.

Dónde está la rana oculta de la Catedral de Sevilla

Su origen se remonta a 1458, cuando el escultor Lorenzo Mercadante de Bretaña finalizó su obra culmen 'El sepulcro de Juan de Cervantes': "Esta tumba nos muestra una especie de velatorio donde se expone públicamente al fallecido a la espera de la vida eterna".

El sepulcro de Juan de Cervantes de la Catedral de Sevilla y la rana oculta en su tumba

El sepulcro de Juan de Cervantes de la Catedral de Sevilla y la rana oculta en su tumba / Catedral de Sevilla

Tal y como ha explicado el experto, entre la rica iconografía que se puede encontrar en el sepulcro destaca una pequeña rana oculta entre las hojas de una parra.

La rana como representación del pecado

En un primer momento, se podría pensar que la presencia de esta rana podría tener un aspecto negativo debido a que este anfibio aparece en las Sagradas Escrituras en diversas ocasiones, siempre de forma negativa. Pero la realidad es bien distinta.

"La rana fue una de las plagas enviadas a Egipto o ha sido comparada con espíritus inmundos en el apocalipsis. Por ello, a lo largo de la historia, se ha utilizado para representar el pecado", ha afirmado.

El motivo por el que se usa esta rana en el sepulcro de Sevilla

Sin embargo, tal y como ha aclarado, en esta ocasión, el autor se ciñe a otro significado muy distinto: "En la Edad Antigua, algunos enterramientos cristianos iban acompañados de lámparas con forma de rana, algunas de las cuales llevaban la inscripción 'Yo soy la resurrección', recogiendo las palabras de Jesús".

El sepulcro de Juan de Cervantes de la Catedral de Sevilla y la rana oculta en su tumba

El sepulcro de Juan de Cervantes de la Catedral de Sevilla y la rana oculta en su tumba / Catedral de Sevilla

Además, ha añadido: "Este símbolo de la resurrección se remonta hasta el antiguo Egipcio, donde Heket, la divinidad que ayudaba al rey difundo a ascender hasta el cielo, era representada con forma de rana".

El sentido cristiano de la muerte

De igual modo, ha explicado que la metamorfosis que vive este anfibio desde que nace en estado de renacuajo hasta su etapa adulta ha hecho que el animal haya sido utilizado para hablar del sentido cristiano de la muerte, como "el camino que se abre hacia la vida eterna".

Noticias relacionadas y más

Un símbolo que durante siglos ha estado oculto a simple vista como muestra de la belleza aún por descubrir de uno de los monumentos más emblemáticos e impresionantes de toda Andalucía, la Catedral de Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
  2. Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
  3. La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
  4. ¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?
  5. Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía frenan el plan de ampliación del Círculo de Labradores en Los Remedios
  6. Jueves sin tregua en Sevilla: lluvias y rachas de viento de hasta 60 km/h, según la Aemet
  7. Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
  8. Incendio en Triana con un herido grave y varios desalojos: arde un antiguo corral de viviendas en la calle Pagés del Corro

La SE-20 sigue cortada junto a una veintena de carreteras en la provincia de Sevilla por la borrasca Leonardo

La SE-20 sigue cortada junto a una veintena de carreteras en la provincia de Sevilla por la borrasca Leonardo

El alcalde de Sevilla: "Hay mucho margen para que el río dé problemas, pero estamos tomando medidas preventivas"

El alcalde de Sevilla: "Hay mucho margen para que el río dé problemas, pero estamos tomando medidas preventivas"

La borrasca Leonardo, en directo | Cuarenta alertas rojas por máximo riesgo de desbordamientos de ríos, arroyos y embalses en la cuenca del Guadalquivir

La borrasca Leonardo, en directo | Cuarenta alertas rojas por máximo riesgo de desbordamientos de ríos, arroyos y embalses en la cuenca del Guadalquivir

VÍDEO | El alcalde de Sevilla llama a la tranquilidad tras cerrar las compuertas de Triana "como medida preventiva"

Alertas por desbordamientos de ríos en Sevilla: el Guadalquivir entra en nivel naranja; el Genil y el Guadaíra están en rojo

Alertas por desbordamientos de ríos en Sevilla: el Guadalquivir entra en nivel naranja; el Genil y el Guadaíra están en rojo

El viento tira una de las azucenas de la Giralda de Sevilla y acordonan la Plaza de Virgen de los Reyes

El viento tira una de las azucenas de la Giralda de Sevilla y acordonan la Plaza de Virgen de los Reyes

Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir

Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir

Rosama Grimaldi, guía turística gaditana: "Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda"

Rosama Grimaldi, guía turística gaditana: "Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda"
Tracking Pixel Contents