Es noticia
Sigue la lluvia este viernes en Sevilla: a qué horas lloverá con más fuerza

Sevilla capital sale del aviso amarillo pero continúan las lluvias hasta el martes

Sigue en directo la última hora sobre la borrasca Leonardo

Transeúntes por céntricas calles de Sevilla se protegen de la lluvia.

Transeúntes por céntricas calles de Sevilla se protegen de la lluvia. / Eduardo Briones / Europa Press

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La jornada del viernes estará marcada por la inestabilidad en Sevilla, con una elevada probabilidad de lluvia durante buena parte del día. Las precipitaciones se concentrarán especialmente en la madrugada y la mañana, con posibilidad de tormentas, mientras que a partir de la tarde el riesgo irá disminuyendo de forma progresiva. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 17 grados.

Lluvia hora a hora en Sevilla

00:00 horas: muy nuboso, 100% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

01:00 horas: muy nuboso, 100% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

02:00 horas: muy nuboso, 100% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

03:00 horas: cubierto, 100% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

04:00 horas: cubierto con lluvia, 100% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

05:00 horas: intervalos nubosos con lluvia escasa, 100% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

06:00 horas: cubierto con lluvia escasa, 100% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

07:00 horas: muy nuboso con tormenta y lluvia escasa, 100% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

08:00 horas: cubierto con tormenta y lluvia escasa, 100% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

09:00 horas: cubierto con tormenta y lluvia escasa, 100% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

10:00 horas: poco nuboso, 80% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

11:00 horas: cubierto, 80% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

12:00 horas: muy nuboso, 70% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

13:00 horas: nuboso, 50% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

14:00 horas: nuboso, 50% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

15:00 horas: despejado, 80% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

16:00 horas: cubierto con tormenta y lluvia escasa, 100% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

17:00 horas: cubierto, 30% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

18:00 horas: cubierto, 30% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

19:00 horas: nubes altas, 25% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

20:00 horas: cubierto, 25% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

21:00 horas: poco nuboso, 25% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

22:00 horas: muy nuboso, 25% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

23:00 horas: despejado, 25% posibilidad de lluvias, 10 ºC de mínima y 17 ºC de máxima.

A partir del mediodía, la lluvia comenzará a perder intensidad, dando paso a chubascos más débiles e intermitentes durante la tarde, aunque el cielo seguirá muy nuboso. Ya al final del día y durante la noche, las precipitaciones tenderán a remitir, quedando intervalos nubosos y una probabilidad baja de lluvia, lo que aportará una ligera tregua tras una jornada marcada por el temporal.

