Insólito amplía su programación en Sevilla en febrero con Andrea Vanzo y Nacho Vegas

El ciclo Insólito refuerza su programación musical en Sevilla durante el mes de febrero con dos conciertos protagonizados por Andrea Vanzo y Nacho Vegas, dos artistas de trayectorias muy distintas que actuarán en el Auditorio Cartuja y la Sala Custom, respectivamente.

Insólito continúa en febrero su apuesta por una programación diversa y de calidad en Sevilla, combinando propuestas internacionales con nombres clave de la música española contemporánea. El compositor italiano Andrea Vanzo y el cantautor Nacho Vegas protagonizan las dos citas del mes, pensadas para formatos de escucha atenta y espacios emblemáticos de la ciudad.

Andrea Vanzo abre su gira española en el Auditorio Cartuja

El lunes 16 de febrero, Andrea Vanzo inaugurará su gira española de 2026 en el Auditorio Cartuja (20.30 horas), dentro del festival de Green Cow Music. Considerado uno de los referentes actuales de la música cinematográfica contemporánea, el compositor y pianista italiano llega a Sevilla con un directo centrado en el piano y la composición minimalista.

Andrea Vanzo, compositor italiano / El Correo

Nacido en Bolonia, Vanzo ha desarrollado un lenguaje propio que conecta música, emoción y memoria, y que en los últimos años le ha otorgado una notable proyección internacional tanto en conciertos como en plataformas digitales. Entre sus reconocimientos destaca el G.A.N.G. Award (Game Audio Network Guild Awards) en Estados Unidos por su versión de "Song of Storms".

En su actuación en Sevilla presentará temas de Intimacy Vol. 2, un trabajo compuesto entre 2022 y 2025 que incorpora influencias de sus viajes y experiencias en directo. Tras su paso por Insólito, la gira continuará por ciudades como Valencia, Madrid y Barcelona.

Nacho Vegas presenta "Vidas semipreciosas" en la Sala Custom

Pocos días después, el jueves 19 de febrero, Nacho Vegas actuará en la Sala Custom (21.00 horas) para presentar en directo su nuevo álbum, "Vidas semipreciosas", publicado el pasado 23 de enero de 2026.

Nacho Vegas, cantautor asturiano / Jordi Santos

En este noveno disco, el cantautor asturiano profundiza en una etapa creativa marcada por la combinación de relato íntimo, reflexión política y observación del presente. A lo largo de quince canciones, Vegas explora lo cotidiano, lo frágil y lo ambiguo, con temas como “Alivio”, “Fíu” o “Mi pequeña bestia”.

