Insólito amplía su programación en Sevilla en febrero con Andrea Vanzo y Nacho Vegas
El compositor italiano abrirá su gira española el 16 de febrero en el Auditorio Cartuja y el cantautor asturiano presentará su nuevo disco el día 19 en la Sala Custom
El ciclo Insólito refuerza su programación musical en Sevilla durante el mes de febrero con dos conciertos protagonizados por Andrea Vanzo y Nacho Vegas, dos artistas de trayectorias muy distintas que actuarán en el Auditorio Cartuja y la Sala Custom, respectivamente.
Insólito continúa en febrero su apuesta por una programación diversa y de calidad en Sevilla, combinando propuestas internacionales con nombres clave de la música española contemporánea. El compositor italiano Andrea Vanzo y el cantautor Nacho Vegas protagonizan las dos citas del mes, pensadas para formatos de escucha atenta y espacios emblemáticos de la ciudad.
Andrea Vanzo abre su gira española en el Auditorio Cartuja
El lunes 16 de febrero, Andrea Vanzo inaugurará su gira española de 2026 en el Auditorio Cartuja (20.30 horas), dentro del festival de Green Cow Music. Considerado uno de los referentes actuales de la música cinematográfica contemporánea, el compositor y pianista italiano llega a Sevilla con un directo centrado en el piano y la composición minimalista.
Nacido en Bolonia, Vanzo ha desarrollado un lenguaje propio que conecta música, emoción y memoria, y que en los últimos años le ha otorgado una notable proyección internacional tanto en conciertos como en plataformas digitales. Entre sus reconocimientos destaca el G.A.N.G. Award (Game Audio Network Guild Awards) en Estados Unidos por su versión de "Song of Storms".
En su actuación en Sevilla presentará temas de Intimacy Vol. 2, un trabajo compuesto entre 2022 y 2025 que incorpora influencias de sus viajes y experiencias en directo. Tras su paso por Insólito, la gira continuará por ciudades como Valencia, Madrid y Barcelona.
Nacho Vegas presenta "Vidas semipreciosas" en la Sala Custom
Pocos días después, el jueves 19 de febrero, Nacho Vegas actuará en la Sala Custom (21.00 horas) para presentar en directo su nuevo álbum, "Vidas semipreciosas", publicado el pasado 23 de enero de 2026.
En este noveno disco, el cantautor asturiano profundiza en una etapa creativa marcada por la combinación de relato íntimo, reflexión política y observación del presente. A lo largo de quince canciones, Vegas explora lo cotidiano, lo frágil y lo ambiguo, con temas como “Alivio”, “Fíu” o “Mi pequeña bestia”.
Programación confirmada de Insólito
Además de Andrea Vanzo y Nacho Vegas, el ciclo Insólito tiene confirmadas las actuaciones de:
- El Kanka (6 de marzo, Cartuja Center CITE)
- MËSTIZA (14 de marzo, Puerto de Sevilla)
- Gordo (21 de marzo, Puerto de Sevilla)
- Suede (21 de marzo, Cartuja Center CITE)
- Leire Martínez (18 de abril, Pandora Sevilla)
- Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (30 de abril, Cartuja Center CITE)
- Andrés Suárez (9 de mayo, Sala Custom)
- María Peláe (30 de mayo, Cartuja Center CITE)
- Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
- Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
- ¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?
- Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía frenan el plan de ampliación del Círculo de Labradores en Los Remedios
- Jueves sin tregua en Sevilla: lluvias y rachas de viento de hasta 60 km/h, según la Aemet
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar