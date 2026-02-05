Muere el joven de 31 años tras el incendio que lunes arrasó con una casa de Pagés del Corro

El hombre de 31 años que permanecía hospitalizado tras resultar herido grave en el incendio de una vivienda en Pagés del Corro ha fallecido, según han confirmado fuentes sanitarias. Los hechos tuvieron lugar en Triana el pasado lunes, cuando los vecinos alertaron al 112. El incendio de la vivienda comenzó en el salón de la casa a primera hora de la mañana, cuando el resto de la familia había llevado a los niños al colegio. La víctima se encontraba en su domicilio del antiguo Corral del Cura junto a su perro, que también murió por quemaduras.

Por el momento, se desconoce el motivo que pudo provocar el fuego. Los vecinos consultados por El Correo de Andalucía en el lugar de los hechos aseguran haber escuchado una explosión y ver como las lenguas de fuego, que surgían de la vivienda situada en la planta baja, alcanzaban el primer piso. De hecho, muchas de las personas que viven en el bloque se quedaron atrapadas sin poder salir.

Los esfuerzos de los vecinos por calmar las llamas con las mangueras de sus propias casas no fueron suficiente para rescatar al herido, muy querido entre ellos y que tuvo que ser evacuado por los bomberos. La víctima había ingresado tras la evacuación en la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío de Sevilla en estado muy grave, tal como publica Diario de Sevilla y han confirmado fuentes sanitarias a Europa Press.

Evacuado con una parada cardiorrespiratoria

Su situación era compleja desde que pudo ser rescatado por parte de los servicios de emergencias el pasado lunes. El hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria y los servicios sanitarios tuvieron que reanimarlo en la puerta de la vivienda, desde donde fue evacuado al hospital. En el operativo participaron servicios de emergencias, con la intervención coordinada de distintos cuerpos para la atención al afectado y la gestión del incidente.

En la vivienda residían la víctima y su familia junto a la familia de su hermano. Al llegar al lugar de los hechos tras ser alertado por la policía, el hermano del hombre fallecido, que se encontraba en su puesto de trabajo, era incapaz de aguantar las lágrimas y tuvo que ser consolado por sus vecinos al comprobar el estado en el que había quedado su vivienda.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó un amplio despligue de emergencias. La calle quedó completamente cortada alrededor del número 11, en el que se ubica este bloque de viviendas rehabilitado por parte del Ayuntamiento de Sevilla en el que residen familias en régimen de alquiler social o procedentes de otros realojo. En los trabajos participaron el cuerpo de Bomberos, sanitarios, Policía Local y Policía Nacional que investiga los motivos de lo ocurrido.