Oncólogos andaluces hallan una nueva terapia para el cáncer de mama metastásico: "Aumenta la esperanza de vida"

El tratamiento para abordar el cáncer de mama metastásico ha dado un paso al frente. En concreto, la terapia dirigida para aquellos casos con un tumor triple negativo avanzado, uno de los subtipos más agresivos de esta enfermedad. Un ensayo clínico internacional en el que ha participado el Hospital Virgen del Rocío ha concluido con resultados prometedores: la combinación de dos medicamentos mejora "de forma significativa" la supervivencia de la paciente y reduce hasta un 35% el riesgo de muerte o progresión de la enfermedad.

El hospital sevillano ha sido el centro español que más pacientes ha aportado a la investigación. Su principal investigador, el doctor Javier Salvador Bofill, jefe del Servicio de Oncología Médica del Virgen del Rocío, destaca que estos resultados suponen un "avance relevante". "Somos el hospital que más pacientes ha aportado porque tenemos un gran volumen asistencial y porque mi grupo de oncólogos de mamas están muy sensibilizados a la hora de poder ofrecer un tratamiento a los pacientes que puedan mejorar los resultados", subraya.

Sin duda ninguna está aumentando la esperanza de vida en la enfermedad metastásica Doctor Javier Salvador Bofill — Jefe de Oncología del Hospital Virgen del Rocío

Para poner en contexto, es importante tener en cuenta que este tipo de cáncer de mama, el triple negativo, representa aproximadamente el 15% de los casos y tiene un pronóstico "especialmente desfavorable en fases avanzadas", con una supervivencia a cinco años en "solo el 15% de los casos".

Un cambio de paradigma en el tratamiento

En qué consisten los avances del ensayo: en concreto, se trata del ensayo clínico de fase 3 ASCENT-04/KEYNOTE-D19, y ha incluido a 443 pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado o metastásico, positivo para PD-L1 y sin tratamiento previo. La propuesta terapéutica ha consistido en cambiar el tratamiento estándar, la quimioterapia, y combinar por primera vez dos medicamentos: el Sacituzumab Govitecan con el Pembrolizumab. Una apuesta que ha sido avalada por la prestigiosa publicación científica The New England Journal of Medicine y que supone un cambio de paradigma en la terapia de este tipo de cáncer tan agresivo.

Este ensayo está encaminado a cambiar el estándar del tratamiento en este subgrupo de cáncer Doctor Javier Salvador Bofill — Jefe de Oncología del Hospital Virgen del Rocío

Según el doctor Salvador Bofill, estos resultados refuerzan el potencial de esta terapia, Sacituzumab Govitecan, como "opción de tratamiento en fases más tempranas de la enfermedad avanzada" frente a la quimioterapia convencial. "Este ensayo es una muestra de que están mejorando los resultados en el cáncer de mama triple negativo avanzado y que está encaminado a cambiar el estándar del tratamiento en este subgrupo de cáncer que siempre ha sido tan desfavorable", asegura.

Casi 4 meses más de supervivencia sin progresión del tumor

Otra de las principales características de este tratamiento es la durabilidad: los resultados muestran que las pacientes tratadas con esta pauta alcanzaron una supervivencia libre de progresión mediana de 11,2 meses, frente a los 7,8 meses en aquellas que recibieron quimioterapia más el medicamento Pembrolizumab. Esto supone una "reducción del 35% en el riesgo de progresión o muerte". "Sin duda ninguna está aumentando la esperanza de vida en la enfermedad metastásica", celebra el facultativo.

Además, el 60% de las pacientes tratadas con la nueva combinación experimentó una reducción significativa del tumor, frente al 53% del grupo de quimioterapia. A estos buenos resultados hay que añadir que las respuestas también fueron "significativamente más duraderas": la duración media de la respuesta fue de 16,5 meses, casi el doble que con el tratamiento estándar.

El 60% de las pacientes tratadas con la nueva combinación experimentó una "reducción significativa" del tumor

Entre los demás autores del trabajo se encuentran profesionales de centros de alto prestigio internacional en relación con el cáncer como el Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School (Boston), la Universidad de Melbourne y del Queen Mary University of London, entre otros.

Mejor supervivencia y más tiempo de tratamiento

Aunque los datos de supervivencia global aún no son definitivos, los investigadores destacan que la combinación no solo retrasa la progresión de la enfermedad, sino que también permite mantener el tratamiento durante más tiempo, ya que se registraron menos interrupciones por efectos adversos en comparación con la quimioterapia convencional.

El perfil de seguridad observado se ajusta con el ya conocido de ambos fármacos y no se identificaron nuevos problemas de seguridad. Los efectos secundarios graves fueron similares en ambos grupos, pero las pacientes tratadas con Sacituzumab Govitecan tuvieron menos abandonos del tratamiento.

Hasta la fecha, esta terapia, (Sacituzumab-Govitecan-SG), está indicada en el cáncer de mama triple negativo tras dos líneas de tratamiento. Los resultados de este estudio demuestran que la combinación de SG con Inmunoterapia como primer tratamiento es superior a la quimioterapia convencional con inmunoterapia lo que significa puede cambiar el tratamiento estándar en primera línea en cáncer de mama triple negativo metastásico. Este cambio de paradigma es lo que le ha llevado a publicarse en una de las revistas clínicas más prestigiosas del mundo (The New England Journal of Medicine).