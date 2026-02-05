Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tablas en las puertas, muebles en alto y un arroyo cerca de desbordar: El Palmar de Troya, en alerta por el riesgo de inundaciones

La intención de las autoridades es que antes de las lluvias del próximo sábado se abran las compuertas del pantano Torre del Águila, que se encuentra en estos momentos al máximo de su capacidad

Imagen de protecciones contra la lluvia en casas de El Palmar de Troya este jueves.

Imagen de protecciones contra la lluvia en casas de El Palmar de Troya este jueves. / Joaquín Corchero / Europa Press

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Muchas casas de El Palmar de Troya tienen ya los rasillones en la puerta. Y tablas, maderas y ladrillos de cualquier tipo. Toda protección es poca ante el riesgo de inundación que vive este municipio sevillano en plena borrasca Leonardo, que ha dejado el cercano embalse de Torre del Águila al máximo de su capacidad. Ante las predicciones de más lluvias, el pantano está desaguando en la tarde de este jueves. Mientras tanto, y tal como apunta el alcalde, los vecinos viven "una tranquilidad tensa".

"Ahora mismo el pantano se encuentra a su máxima capacidad, al 110%, y ha estado aliviando a 66 centímetos por encima del aliviador. Aunque la intención es abrir compuertas antes de las lluvias del próximo sábado", explica Juan Carlos González, el regidor socialista de El Palmar de Troya. "Además, el paso del arroyo del Salado está totalmente anegado en ambos márgenes, a solo unos 20 centímetros de rebosar", detalla el alcalde de un municipio con 2.300 habitantes.

Imagen del aliviadero del embalse Torre del Aguila en la provincia de Sevilla. A 5 de febrero de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). La provincia de Sevilla se encuentra en aviso amarillo este jueves hasta las 18 horas ante las previsibles fuertes rachas de viento, de hasta los 70 km por hora, por lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentran activadas y plenamente operativas por si fuera necesaria su intervención. De hecho, en la tarde de este miércoles se realizaron desalojos preventivos de población en zonas próximas a cauces, ríos y embalses, como en Écija y el Palmar de Troya. 05 FEBRERO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 05/02/2026. Joaquín Corchero;category_code_new

El aliviadero del embalse Torre del Águila en la mañana de este jueves. / Joaquín Corchero / Europa Press

Todo este panorama conforma un escenario de "tranquilidad tensa" entre los palmareños. "El pueblo está acostumbrado a este tipo de situaciones, pero aun así estamos todos muy vigilantes", afirma González a El Correo de Andalucía. "Los vecinos cercanos a posibles inundaciones están ya preparados, con enseres y muebles en las plantas de arriba para que no haya ningún imprevisto". Este jueves por la mañana, la Guardia Civil tuvo que desalojar a un total de 11 residentes de esta localidad, según fuentes oficiales.

De llegar a producirse, serían anegaciones progresivas, nada repentinas, según señala el edil. "Si hubiera inundaciones, habría margen para actuar", apunta Juan Carlos González, que ha mantenido un encuentro este jueves por la tarde con Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno. "Sobre todo porque subiría el nivel poco a poco, saliendo por el alcantarillado de las calles. En este caso, no habría escorrentías de agua".

Más de 80 casas en continua vigilancia

"Dentro del municipio se están revisando especialmente 20 viviendas, y otras 66 en otras zonas más sensibles ante las posibles crecidas en los arroyos que colindan a El Palmar de Troya", ha declarado el propio Francisco Toscano en la tarde de este jueves. "Para ello estamos en relación constante con el Ayuntamiento y hay un retén específico de la Guardia Civil durante las 24 horas del día por si fuera necesaria una intervención inmediata".

El subdelegado ha aclarado que el Torre del Águila está desembalsando "aprovechando que hay una tregua de lluvia". "¿Y por qué se está haciendo? Para dejar el pantano preparado para las posibles crecidas que tenga cuando esas precipitaciones acontezcan", ha explicado Toscano, que ha añadido que se controlan tanto en El Palmar de Troya como las pedanías de Los Palacios y Utrera "a fin de que estas poblaciones no sufran el vertido del agua".

