¿Pizzas gratis en Sevilla? El famoso restaurante que las regala esta semana y el sencillo truco para conseguir la tuya

Más de 80.000 porciones de pizza completamente gratis. Es la oferta que ha realizado la cadena de pizzas más famosa de toda España, Telepizza, y que le llevará a regalar este jueves sus codiciadas pizzas en más de 400 de sus restaurantes, de los que 15 se localizan en la provincia de Sevilla.

Una oferta con la que la cadena de pizzerías se adelanta al Día Mundial de la Pizza, que se celebra el próximo 9 de febrero, y que busca promocionar su nueva creación, la Telepizza Kebab.

Así, todos los ciudadanos que se acerquen a uno de los 15 restaurantes de Telepizza seleccionados en Sevilla podrán disfrutar de porciones gratuitas de esta nueva pizza que cuenta con una base de tomate, pollo marinado, cebolla, salsa kebab, especias kebab y orégano.

Los municipios en los que se repartirá pizza gratis

Para hacerse con una de las porciones de este nuevo sabor, solo será necesario acercarse a uno de estos locales a partir de las 18.30 horas, cuando comenzará el reparto de las pizzas gratuitas.

Al tratarse de una promoción disponible hasta fin de existencias, se recomienda acudir al establecimiento con antelación suficiente para poder asegurarse una de estas porciones de pizza.

En el caso de la provincia de Sevilla, han sido 15 los restaurantes seleccionados para llevar a cabo esta promoción, que se encuentran en la capital, Arahal, Bollullos de la Mitación, Camas, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Dos Hermanas, Écija, Ginés, Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera, San José de la Rinconada y Tomares.

Todos los restaurantes de Sevilla que repartirán pizza gratis esta tarde

En concreto, los ciudadanos podrán pedir su porción gratis en dos de los Telepizza de Sevilla capital, situados en Cortijo de las Casillas y en la avenida Avenida Emilio Lemos.

La oferta también estará disponible en el restaurante que tiene la cadena en Arahal, en la avenida Alcalde Gabriel Mengíbar; en Bollullos de la Mitación, en la calle Verdiales; en Camas, en la calle Poeta Muñoz San Román; y en Castilleja de la Cuesta, en la calle Real.

A estos se suman los Telepizza de Coria del Río, en la avenida de Andalucía; en Dos Hermanas, en la avenida de España; en el distrito de Montequinto, en la calle Venecia esquina con Asís; en Écija, en la avenida del Genil; y en Gines, en la avenida de la Industria, en el Centro Comercial Gines Plaza.

Esta promoción de pizzas gratis también se podrá disfrutar en Mairena del Aljarafe, en la avenida de las Civilizaciones; Morón de la Frontera, en el Pasaje Oriente, esquina Paseo de la Alameda; San José de la Rinconada, en la calle San Juan, y en Tomares, en la avenida de la Arboleda.