Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca LeonardoDesalojo GrazalemaCierre muro defensaNueva borrascaPartido Betis-AtléticoGeólogos GrazalemaCaída GiraldaSevilla normalidad clases
instagramlinkedin

GASTRONOMÍA

¿Pizzas gratis en Sevilla? El famoso restaurante que las regala esta semana y el sencillo truco para conseguir la tuya

El negocio realiza esta oferta para celebrar la llegada de su nueva especialidad con sabor a kebab

Telepizza regala porciones de pizza gratis este jueves en Sevilla

Telepizza regala porciones de pizza gratis este jueves en Sevilla / Telepizza

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Más de 80.000 porciones de pizza completamente gratis. Es la oferta que ha realizado la cadena de pizzas más famosa de toda España, Telepizza, y que le llevará a regalar este jueves sus codiciadas pizzas en más de 400 de sus restaurantes, de los que 15 se localizan en la provincia de Sevilla.

Una oferta con la que la cadena de pizzerías se adelanta al Día Mundial de la Pizza, que se celebra el próximo 9 de febrero, y que busca promocionar su nueva creación, la Telepizza Kebab.

Así, todos los ciudadanos que se acerquen a uno de los 15 restaurantes de Telepizza seleccionados en Sevilla podrán disfrutar de porciones gratuitas de esta nueva pizza que cuenta con una base de tomate, pollo marinado, cebolla, salsa kebab, especias kebab y orégano.

Los municipios en los que se repartirá pizza gratis

Para hacerse con una de las porciones de este nuevo sabor, solo será necesario acercarse a uno de estos locales a partir de las 18.30 horas, cuando comenzará el reparto de las pizzas gratuitas.

Al tratarse de una promoción disponible hasta fin de existencias, se recomienda acudir al establecimiento con antelación suficiente para poder asegurarse una de estas porciones de pizza.

En el caso de la provincia de Sevilla, han sido 15 los restaurantes seleccionados para llevar a cabo esta promoción, que se encuentran en la capital, Arahal, Bollullos de la Mitación, Camas, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Dos Hermanas, Écija, Ginés, Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera, San José de la Rinconada y Tomares.

Todos los restaurantes de Sevilla que repartirán pizza gratis esta tarde

En concreto, los ciudadanos podrán pedir su porción gratis en dos de los Telepizza de Sevilla capital, situados en Cortijo de las Casillas y en la avenida Avenida Emilio Lemos.

La oferta también estará disponible en el restaurante que tiene la cadena en Arahal, en la avenida Alcalde Gabriel Mengíbar; en Bollullos de la Mitación, en la calle Verdiales; en Camas, en la calle Poeta Muñoz San Román; y en Castilleja de la Cuesta, en la calle Real.

A estos se suman los Telepizza de Coria del Río, en la avenida de Andalucía; en Dos Hermanas, en la avenida de España; en el distrito de Montequinto, en la calle Venecia esquina con Asís; en Écija, en la avenida del Genil; y en Gines, en la avenida de la Industria, en el Centro Comercial Gines Plaza.

Noticias relacionadas y más

Esta promoción de pizzas gratis también se podrá disfrutar en Mairena del Aljarafe, en la avenida de las Civilizaciones; Morón de la Frontera, en el Pasaje Oriente, esquina Paseo de la Alameda; San José de la Rinconada, en la calle San Juan, y en Tomares, en la avenida de la Arboleda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
  2. Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
  3. La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
  4. Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
  5. ¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?
  6. Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía frenan el plan de ampliación del Círculo de Labradores en Los Remedios
  7. Jueves sin tregua en Sevilla: lluvias y rachas de viento de hasta 60 km/h, según la Aemet
  8. Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar

La borrasca Leonardo en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de los desalojos: evacuación de Grazalema y 14.000 personas aisladas en Jerez

La borrasca Leonardo en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de los desalojos: evacuación de Grazalema y 14.000 personas aisladas en Jerez

Muere el herido en el incendio de este lunes en la vivienda de Pagés del Corro

Muere el herido en el incendio de este lunes en la vivienda de Pagés del Corro

Reabre al tráfico la SE-20 y dos aparcamientos de La Cartuja reducen sus plazas para el partido del Betis

Los daños de la Giralda a vista de dron: se mantiene el perímetro de seguridad por la caída de una jarra de hierro

Los daños de la Giralda a vista de dron: se mantiene el perímetro de seguridad por la caída de una jarra de hierro

¿Pizzas gratis en Sevilla? El famoso restaurante que las regala esta semana y el sencillo truco para conseguir la tuya

¿Pizzas gratis en Sevilla? El famoso restaurante que las regala esta semana y el sencillo truco para conseguir la tuya

El alto riesgo de inundaciones obliga al desalojo de 87 vecinos en Écija y El Palmar, y pone en alerta a barrios de Lora del Río

El alto riesgo de inundaciones obliga al desalojo de 87 vecinos en Écija y El Palmar, y pone en alerta a barrios de Lora del Río

Rafa Castaño, ganador de "Pasapalabra": "Sigo siendo el mismo de siempre, no tengo ni una casa más grande ni un coche mejor"

Rafa Castaño, ganador de "Pasapalabra": "Sigo siendo el mismo de siempre, no tengo ni una casa más grande ni un coche mejor"

Desviado el tráfico en la Plaza del Duque por la posible caída de una palmera

Desviado el tráfico en la Plaza del Duque por la posible caída de una palmera
Tracking Pixel Contents