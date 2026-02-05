La Policía detiene al presunto autor de una brutal agresión durante el Betis-Barcelona que se hizo viral en redes

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un individuo como presunto autor de un delito de lesiones graves por una agresión registrada en la grada del Estadio de la Cartuja durante el encuentro de liga, celebrado el pasado 6 de diciembre, entre el Real Betis y el FC Barcelona. El arresto se produce tras una investigación iniciada a raíz de los hechos ocurridos mientras el partido estaba en juego.

Según la información policial, el ataque se produjo de forma súbita entre dos asistentes. La víctima recibió un fuerte golpe en el rostro que le causó lesiones de consideración, entre ellas fracturas faciales, lo que motivó la apertura de diligencias por un delito de lesiones graves.

Agresión durante el partido

El incidente tuvo lugar con el encuentro en curso, en una zona de la grada con público. La actuación violenta se desencadenó como consecuencia de una acción del propio partido, sin que conste una confrontación previa prolongada en ese momento.

La persona agredida precisó asistencia médica debido a la entidad de las lesiones. El suceso generó alarma entre los asistentes, al producirse en un espacio concurrido y en pleno desarrollo del evento deportivo.

Vídeo difundido en redes

La agresión fue grabada por varios espectadores y las imágenes circularon posteriormente por redes sociales y otros canales, lo que dio amplia repercusión pública al caso y facilitó la identificación del presunto responsable.

A partir de ese material y de otras gestiones, los agentes lograron identificar al sospechoso, culminando la investigación con su detención en Sevilla como presunto autor de las lesiones.

Tolerancia cero a la violencia

La Policía Nacional subraya su compromiso con la erradicación de la violencia en el deporte y mantiene una política de tolerancia cero frente a conductas que alteren la convivencia y el normal desarrollo de los eventos deportivos.