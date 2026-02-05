Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reabre al tráfico la SE-20 y dos aparcamientos de La Cartuja reducen sus plazas para el partido del Betis

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto dos carriles por sentido en esta vía y habilitará también las plazas de los diferentes parkings de cara al encuentro de esta noche del club verdiblanco contra el Atlético de Madrid

Sigue en directo la última hora de la borrasca Leonardo en Andalucía

Reapertura de la SE-20 durante el temporal de la borrasca Leonardo

Reapertura de la SE-20 durante el temporal de la borrasca Leonardo / Emergencias Sevilla

Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

La situación meterorológica mejora en Sevilla capital, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento hasta las 18.00 horas de este jueves en toda la provincia. La aparición del sol y la marcha de las nubes y la lluvia ha propiciado que el Ayuntamiento, pasadas las 15.00 horas, haya procedido a la reapertura progresiva de la SE-20, que se había mantenido cortada desde el martes por las intentas precipitaciones de la borrasca Leonardo y el mal estado de la calzada, además del riesgo que suponía el desbordamiento del arroyo Miraflores.

El Consistorio, a través de Emergencias Sevilla, ha informado que la vía que conecta el Aeropuerto con La Cartuja ya está abierta al tráfico. Lo hace con un carril por sentido. El alcalde ya avisó que la siuación "iba a mejorar a partir del mediodía del jueves". Esta decisión adoptada es clave principalmente para el encuentro que se disputa esta noche a las 21.00 horas entre el Real Betis y el Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey. La SE-20 permite acceder al estadio La Cartuja.

José Luis Sanz aseguraba este miércoles que el proyecto de reorganización de la carretera se encuentra a la espera de finalizar las lluvias para ponerse en marcha ante las críticas constantes por el mal estado de la calzada, y esta mañana ha informado a la Real Federación Española de Fútbol sobre la situación de la ciudad tras el cierre de la compuertas del muro de defensa del río Guadalquivir. El partido sigue adelante, aunque los accesos del estadio están en malas condiciones.

Emergencias Sevilla también ha informado a los aficionados verdiblancos sobre modificaciones en los aparcamientos de La Cartuja de cara al encuentro. La entrada y salida del P7 Norte se va a realizar por la SE-20, a la altura de la Glorieta de RTVE. En este parking se ha reducido el número de plazas disponibles, al igual que el P7 Sur cuya entrada y salida se realizará por la avenida Carlos III. Asimismo, el parking P8 tendrá su salida hacia la avenida Carlos III. Cuando se complete el aforo de este recinto, se permitirá el acceso al PT Cartuja.

14 carrerteras cortadas en la provincia de Sevilla

Además de la SE-20, también hay 14 cortes totales de carreteras, según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. "Es verdad que ninguno es de vía de la red principal, son todo carreteras autonómicas y secundarias. No obstante, las continuas lluvias, los vientos, etcétera, están afectando al estado de las vías. Por ello, pido que se extreme la precaución", ha asegurado.

  • A-8100 – km 23.0 a 28.8 (Carmona)
  • SE-5206 – km 0.5 (El Coronil)
  • SE-485 (vías) – km 0.0 a 7.28 (Osuna)
  • A-364 – km 37.0 (enlace) (Marchena)
  • SE-7201 – km 15.0 a 17.0 (Marchena)
  • A-406 – km 19.7 a 31.0 (Morón de la Frontera)
  • A-361 – km 0.0 a 16.0 (Paradas)
  • SE-9223 – km 0.03 a 1.71 (Algámitas)
  • SE-3102 – km 0.5 a 2.0 (Sevilla capital)
  • SE-4104 – km 0.5 a 4.0 (Alcolea del Río)
  • SE-9225 – km 0.0 a 12.4 (Algámitas)
  • SE-6201 – km 0.0 a 8.1 (Lebrija)
  • SE-5209 – km 1.4 a 5.0 (Las Cabezas de San Juan)
  • SE-6300 – km 0.0 a 7.0 (Lebrija)

Muere el joven de 31 años tras el incendio que lunes arrasó con una casa de Pagés del Corro

Reabre al tráfico la SE-20 y dos aparcamientos de La Cartuja reducen sus plazas para el partido del Betis

