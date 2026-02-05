Suspenden el tranvía por una palmera inestable a la altura del hotel Alfonso XIII
El tranvía de Sevilla ha suspendido su servicio, según ha confirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por la caída de una palmera. La borrasca Leonardo deja este jueves fuertes rachas de viento en la capital hispalense, que amaneció con la Giralda acordonada por la caída de uno de los jarrones de azucenas que rematan la torre. Según ha informado Emergencias Sevilla están interviniendo en la calle San Fernando por una palmera que ha quedado inestable en los jardines del hotel Alfonso XIII. El servicio de tranvia queda suspendido mientras duren los trabajos.
El Ayuntamiento ha difundido por sus canales oficiales que "los servicios operativos están interviniendo en la calle San Fernando, por una palmera que ha quedado inestable como consecuencia de las rachas de viento, en los jardines del Hotel". "El servicio del tranvía ha quedado suspendido durante el tiempo que duren los trabajos de los servicios operativos. La zona ha quedado acotada", agragan en el mensaje difundo en las redes sociales.
Desde el consistorio se pide la colaboración y que la ciudadanía siga las indicaciones en todo momento para evitar accidentes por el fuerte viento.
Esta misma mañana, las compuertas del muro de Defensa de Triana se han cerrado por segunda vez en la historia por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. El Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado esta medida preventiva ante el aumento del nivel del río del Guadalquivir por las intensas precipitaciones provocadas por la borrasca Leonardo.
