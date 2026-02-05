Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca LeonardoCierre muro defensaNueva borrascaPartido Betis-AtléticoGeólogos GrazalemaCaída GiraldaHay clase por lluvia en AndalucíaSevilla normalidad clases
instagramlinkedin

Suspenden el tranvía por una palmera inestable a la altura del hotel Alfonso XIII

Sigue en directo toda la información de la borrasca Leonardo

Una palmera, con riesgo de caída, en el hotel Alfonso XIII

Una palmera, con riesgo de caída, en el hotel Alfonso XIII / Emergencias Sevilla

Susana Sorní

Sevilla

El tranvía de Sevilla ha suspendido su servicio, según ha confirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por la caída de una palmera. La borrasca Leonardo deja este jueves fuertes rachas de viento en la capital hispalense, que amaneció con la Giralda acordonada por la caída de uno de los jarrones de azucenas que rematan la torre. Según ha informado Emergencias Sevilla están interviniendo en la calle San Fernando por una palmera que ha quedado inestable en los jardines del hotel Alfonso XIII. El servicio de tranvia queda suspendido mientras duren los trabajos.

El Ayuntamiento ha difundido por sus canales oficiales que "los servicios operativos están interviniendo en la calle San Fernando, por una palmera que ha quedado inestable como consecuencia de las rachas de viento, en los jardines del Hotel". "El servicio del tranvía ha quedado suspendido durante el tiempo que duren los trabajos de los servicios operativos. La zona ha quedado acotada", agragan en el mensaje difundo en las redes sociales.

Desde el consistorio se pide la colaboración y que la ciudadanía siga las indicaciones en todo momento para evitar accidentes por el fuerte viento.

Noticias relacionadas

Palmera en riesgo de caída junto al Hotel Alfonso XIII

Palmera en riesgo de caída junto al Hotel Alfonso XIII / Emergencias Sevilla

Esta misma mañana, las compuertas del muro de Defensa de Triana se han cerrado por segunda vez en la historia por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. El Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado esta medida preventiva ante el aumento del nivel del río del Guadalquivir por las intensas precipitaciones provocadas por la borrasca Leonardo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
  2. Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
  3. La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
  4. ¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?
  5. Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía frenan el plan de ampliación del Círculo de Labradores en Los Remedios
  6. Jueves sin tregua en Sevilla: lluvias y rachas de viento de hasta 60 km/h, según la Aemet
  7. Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
  8. Incendio en Triana con un herido grave y varios desalojos: arde un antiguo corral de viviendas en la calle Pagés del Corro

La Catedral de Sevilla retirará otras tres azucenas de la Giralda para evitar más desprendimientos

La Catedral de Sevilla retirará otras tres azucenas de la Giralda para evitar más desprendimientos

Suspenden el tranvía por una palmera inestable a la altura del hotel Alfonso XIII

Suspenden el tranvía por una palmera inestable a la altura del hotel Alfonso XIII

La borrasca Leonardo en Sevilla y Andalucía, en directo | Más de 4.000 desalojados, 87 carreteras cortadas y 15 municipios incomunicados

La borrasca Leonardo en Sevilla y Andalucía, en directo | Más de 4.000 desalojados, 87 carreteras cortadas y 15 municipios incomunicados

El alcalde de Sevilla tras cerrar las compuertas de Triana: "Hay margen para que el río dé problemas, pero estamos tomando medidas preventivas"

El alcalde de Sevilla tras cerrar las compuertas de Triana: "Hay margen para que el río dé problemas, pero estamos tomando medidas preventivas"

La Policía detiene al presunto autor de una brutal agresión durante el Betis-Barcelona que se hizo viral en redes

La Policía detiene al presunto autor de una brutal agresión durante el Betis-Barcelona que se hizo viral en redes

El viento tira una de las azucenas de la Giralda de Sevilla y acordonan la Plaza de Virgen de los Reyes

El viento tira una de las azucenas de la Giralda de Sevilla y acordonan la Plaza de Virgen de los Reyes

¿Qué es la azucena de la Giralda? Todo sobre la obra de hierro que se ha desprendido por el temporal

¿Qué es la azucena de la Giralda? Todo sobre la obra de hierro que se ha desprendido por el temporal

La borrasca 'Leonardo' deja en Sevilla un dato histórico: todos los embalses están al 100% de su capacidad

La borrasca 'Leonardo' deja en Sevilla un dato histórico: todos los embalses están al 100% de su capacidad
Tracking Pixel Contents