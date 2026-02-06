Mapa Rancio
Ajos 'partíos' con botellines o saetas susurradas al oído: Rancio recuerda a una de esas personas "que han hecho Sevilla"
Pepe Peregil sigue vivo en la memoria de muchos sevillanos y en la 'turrita' de hoy recordamos algunas de sus anécdotas
Sevilla son sus calles, sus monumentos, su gastronomía y también... su gente. Este viernes, Julio Muñoz @Rancio nos recuerda y homenajea a una de esas personas que cuando citan su nombre, en imposible no pensar en la ciudad de Sevilla.
Genio y figura hasta el día de su muerte, Pepe Peregil siempre será recordado por su alegría y sobre todo, por ser buena gente. Como cada año, su familia honra su memoria con un homenaje y Rancio nos rescata alguna de esas anécdotas que lo hacían único. ¿Conocías estas curiosidades sobre él?
