La ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas más, en manos del Gobierno: debe ceder el suelo de Los Gordales

La intención del Ayuntamiento de Sevilla es que la Feria de Abril tenga 220 casetas más en 2027, de manera que esta será la última con la configuración actual. Para ello, según el plan del Gobierno de José Luis Sanz, las obras tienen que arrancar en verano, cuando el 30 de junio terminen los trabajos de desmontaje de la portada y las casetas. De aquí a esa fecha se trabaja en acelerar los trámites, que incluyen licitar el proyecto y adjudicarlo a una constructora. Pero antes, el Consistorio debe conseguir el visto bueno del Gobierno de España, que es el titular de los suelos en los que se pretende ejecutar la ampliación. La pelota está sobre su tejado.

En la Junta de Gobierno Local de este viernes, el Ayuntamiento aprueba solicitar a la Delegación Especial de Economía y Hacienda la cesión de los terrenos de Los Gordales, en el barrio de Los Remedios, con una superficie de 552.225 metros cuadrados. Ahora, toca esperar una respuesta para acometer esa ampliación en un 10% más de la superficie con la que cuenta actualmente.

Serán 220 casetas nuevas y se reubicarán otras 27 en el área de 20.000 metros comprendida entre la calle Costillares y las avenidas de Juan Pablo II y Alfredo Kraus, una zona en la que actualmente se ubican atracciones. La Calle del Infierno no sufrirá recorte alguno con este proyecto, ya que se instalarán las mismas atracciones con una optimización del espacio. Con esta reordenación, el recinto ferial ganará cuatro nuevas calles que recibirán nombres de toreros, como en el resto del Real.

Todas estas obras se harán en unos suelos que pertenecen al Gobierno. El Ayuntamiento ha repetido en varias ocasiones, a través de diferentes voces, que existe tranquilidad al respecto y no debería haber ningún problema. El alcalde, José Luis Sanz, informó en mayo de 2025 cuando presentó la ampliación que se había realizado "una petición formal de cesión de los terrenos" y habían recibido una "buena predisposición del Gobierno central para acometer este proyecto". "Requiere el visto bueno del Gobierno", declaró más adelante. Fuentes municipales explican a El Correo de Andalucía que durante este año se ha venido conversando e intercambiando documentación con el Gobierno, avanzando en la tramitación, y es ahora mediante la Junta de Gobierno Local cuando se establece una petición por los cauces oficiales.

El último en manifestarse al respecto fue el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, durante la colocación del primer tubo de la portada el pasado 16 de enero. "La única condición de esa cesión de los terrenos es que el uso al que se dedique sea el uso para el que está destinado, que es la Feria de Abril. Por lo tanto, entendemos que no hay ningún problema porque no hay ninguna modificación del uso.", afirmó.

Montaje de casetas en el recinto ferial de Sevilla / Jorge Jiménez

Los plazos para la ampliación de la Feria de Sevilla

La reforma más importante que se acomete en la Feria de Sevilla desde su traslado al actual recinto de Los Remedios en 1973 comenzará este año, con el objetivo de que llegue en 2027. Si no hay demoras, los plazos que maneja el Ayuntamiento ahora mismo son que primeramente se culmine la fase administrativa del proyecto, con la licitación del mismo, la recepción de ofertas y su adjudicación. Después, una vez acabe la Feria de este año, arrancarán las obras. Según el pliego de condiciones de las obras de montaje y desmontaje de la portada y las casetas, que llevará a cabo Heliopol, "los trabajos de desmontaje se iniciarán dentro de la segunda semana siguiente a la de finalización del evento, debiendo quedar ultimados todos los trabajos el siguiente 30 de junio".

El proyecto, como ha denunciado recientemente el PSOE, aún no está licitado, y no hay una estimación oficial de cuándo se hará. Alés aseguró que todo va con "normalidad", aunque los tiempos marcados por el alcalde el año pasado fueron que la tramitación administrativa iba a ser de mayo de 2025 a abril de 2026, de manera que la redacción del pliego, exposición pública, presentación de ofertas y adjudicación definitiva se habría hecho, aproximadamente, entre mayo y noviembre de 2025.

Sin embargo, aún todo está a la espera de lo que diga el Gobierno. La instalación de las nuevas casetas se produciría desde el final de la Feria hasta febrero de 2027. “La parte más importante de la obra hay que acometerla tras la Feria del 2026, si no sería incompatible la obra con el montaje de las casetas en esa zona”, precisó el alcalde. Así, tras la Feria de 2026 comenzarán las obras de urbanización en la nueva zona de casetas, que finalizará dos meses antes de la nueva edición de 2027 para permitir el montaje de las mismas.

En la Feria de 2027 parte de las atracciones de la Calle del Infierno se trasladarán a un emplazamiento provisional al este del recinto. Y una tercera fase sería de mayo del 2027 a febrero del 2028, “donde estaría todo ese recinto ferial completado”. Cuando acabe la Feria de 2027 comenzarán las obras de instalación de las zonas de atracciones, aparcamientos y recinto de cocheras de caballos. Todo este cronograma se llevará a cabo una vez el Ayuntamiento reciba el visto bueno que necesita para hacer uso de los suelos.