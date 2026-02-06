Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo borrasca LeonardoDesalojo GrazalemaCierre muro defensaNueva borrascaPartido Betis-AtléticoGeólogos GrazalemaCaída GiraldaSevilla normalidad clases
instagramlinkedin

En Directo

El tiempo

Andalucía se prepara para la borrasca Marta | Última hora de Grazalema, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

La previsión anuncia precipitaciones persistentes, rachas muy fuertes de viento y cambios de temperatura al menos hasta el miércoles

Vídeo | Evacuación en Grazalema

Vídeo | Evacuación en Grazalema

Evacuación en Grazalema / Guardia Civil

Claudio Guarino

Victoria Flores

Rocío Soler Coll

Ana Ramos Caravaca

Ramón Morales

Javier Alonso

Patricia Godino

Carlos Doncel

Rafa Aranda

Álvaro García-Arévalo

Domingo Díaz

Sevilla

La borrasca Leonardo sigue afectando a numerosos puntos de Andalucía. La Aemet ha activado en toda la comunidad diferentes avisos amarillos por lluvias, vientos y tormentas, y preocupa especialmente la zona de Grazalema. Los más de 1.600 vecinos de este municipio de la sierra de Cádiz fueron desalojados ayer, ante el temor de posibles hundimientos de la tierra. En total, son más de 7.500 evacuados en toda la comunidad.

El desbordamiento de los ríos es otra preocupación. En Sevilla, por ejemplo, decidieron cerrar el Muro de Defensa ante una posible inundación del Guadalquivir por segunda vez en la historia, mientras que la actividad escolar se reactiva en prácticamente toda Andalucía. Crece la preocupación por la Sierra Sur.

Noticias relacionadas

Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
  2. Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
  3. Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
  4. La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
  5. Sevilla pone freno a las hileras de autobuses turísticos tapando vistas y ocupando carriles con 40 multas en un año
  6. ¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?
  7. La cadena de borrascas amenaza las cinco grandes obras para mejorar la estética del centro de Sevilla
  8. Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía frenan el plan de ampliación del Círculo de Labradores en Los Remedios

Desarticulado un punto de venta de drogas frente a un centro escolar en Sevilla

Desarticulado un punto de venta de drogas frente a un centro escolar en Sevilla

Estas son las trece carreteras que se mantienen cortadas este viernes por la borrasca Leonardo en la provincia de Sevilla

Estas son las trece carreteras que se mantienen cortadas este viernes por la borrasca Leonardo en la provincia de Sevilla

Máximo riesgo de desbordamiento de ríos en Lora, Écija, Arahal y Cantillana: Guadalquivir, Guadaíra y Genil en nivel rojo

Máximo riesgo de desbordamiento de ríos en Lora, Écija, Arahal y Cantillana: Guadalquivir, Guadaíra y Genil en nivel rojo

Desalojos en Andalucía, en directo | Sin tregua en Grazalema, Jerez, Córdoba y la Sierra Sur de Sevilla: aviso amarillo a la espera de la borrasca Marta

Desalojos en Andalucía, en directo | Sin tregua en Grazalema, Jerez, Córdoba y la Sierra Sur de Sevilla: aviso amarillo a la espera de la borrasca Marta

Garajes subterráneos y plantas bajas: las recomendaciones clave en Gelves por el aumento del Guadalquivir

Garajes subterráneos y plantas bajas: las recomendaciones clave en Gelves por el aumento del Guadalquivir

Sevilla busca la mejor hamburguesa de España: estos son los 13 templos locales que puedes votar hoy mismo

Sevilla busca la mejor hamburguesa de España: estos son los 13 templos locales que puedes votar hoy mismo

Ajos 'partíos' con botellines o saetas susurradas al oído: Rancio recuerda a una de esas personas "que han hecho Sevilla"

La ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas más, en manos del Gobierno: debe ceder el suelo de Los Gordales

La ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas más, en manos del Gobierno: debe ceder el suelo de Los Gordales
Tracking Pixel Contents