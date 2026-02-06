Andalucía se prepara para la borrasca Marta | Última hora de Grazalema, avisos de la Aemet y efectos de Leonardo, en directo

La borrasca Leonardo sigue afectando a numerosos puntos de Andalucía. La Aemet ha activado en toda la comunidad diferentes avisos amarillos por lluvias, vientos y tormentas, y preocupa especialmente la zona de Grazalema. Los más de 1.600 vecinos de este municipio de la sierra de Cádiz fueron desalojados ayer, ante el temor de posibles hundimientos de la tierra. En total, son más de 7.500 evacuados en toda la comunidad.

El desbordamiento de los ríos es otra preocupación. En Sevilla, por ejemplo, decidieron cerrar el Muro de Defensa ante una posible inundación del Guadalquivir por segunda vez en la historia, mientras que la actividad escolar se reactiva en prácticamente toda Andalucía. Crece la preocupación por la Sierra Sur.

Aquí te contamos en directo, y minuto a minuto, la última hora sobre las incidencias y las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía:

El Correo Una mujer herida en Jaén por la caída de un techo de su vivienda y cede la muralla de una ermita En la provincia de Jaén se han multiplicado las incidencias durante las últimas horas hata alcanzar las 1.612 desde el inicio del temporal. Concretamente, una mujer ha resultado herida durante la noche en Mengíbar (Jaén) al caerle el techo de su vivienda, y, a las 8,15 horas de este viernes ha cedido la muralla que rodea la Ermita del Santísimo Cristo de Iznatoraf (Jaén), tras lo que el consistorio ha acotado la zona sin que nadie haya resultado herido. También en la provincia de Jaén, la pedanía de Coto-Ríos --en Santiago-Pontones--, continúa "aislada", mientras que, en Andújar, ocho personas han sido evacuadas con carácter preventivo por la subida de nivel de los arroyos. La crecida del río Guadalimar en Jaén ha causado el desalojo a primera hora de la mañana de una quincena de viviendas en la barriada del Puente de los Chozos, en el municipio de Estación Linares-Baeza, y ha anegado varias fincas agrícolas en Ibros.

Victoria Flores Trece carreteras cortadas en la provincia de Sevilla por la borrasca Sevilla es una de las provincias más afectadas por los cortes de carreteras por el temporal. Después de la reapertura de la SE-20 en la tarde de este jueves, en la mañana de este viernes ha cerrado por completo la A-361. En concreto, la inundación ha provocado un corte total de más de 16 kilómetros entre Monte-Palacio y Morón de la Frontera. Eso sí, el corte no afecta a ambos sentidos, sino que solo a aquel en sentido creciente de la kilometración. Estas son las carreteras por las que no se puede circular

Noelia Santos Inundaciones en el aeropuerto de Córdoba que sigue clausurado El aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar su campo de vuelo ante la crecida del río Guadalquivir por las consecuencias de la borrasca Leonardo. Aena ha informado a primera hora de este viernes de que el campo de vuelo "no está apto para operar", después de que se haya retrasado la apertura del aeródromo para analizar las consecuencias de la entrada de agua. Esa entrada de agua procedente del río Guadalquivir comenzó ayer por la mañana. El aeropuerto de Córdoba se encuentra en zona inundable, siendo una de las casi 30 infraestructuras que hay en la provincia que se encuentran en la misma situación. En las riadas de 2010 se llegó a inundar la pista por completo, ahora la entrada de agua parece ser más contenida, pero el río no para de crecer y las parcelas que hay al lado del aeródromo se han tenido que desalojar por seguridad. Toda la información sobre la situación del aeropuerto.

El Correo Granada solicita la declaración de "zona catastrófica" tras el paso devastador de la borrasca Leonardo La Diputación de Granada ha celebrado este viernes 6 de febrero un pleno extraordinario y urgente con un único punto en el orden del día: solicitar formalmente que la provincia sea declarada zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil. Esta figura legal, conocida históricamente como "zona catastrófica", es la herramienta necesaria para canalizar ayudas estatales tras los severos daños estructurales y materiales que el temporal ha dejado en los municipios granadinos. El Gobierno de España ya ha anunciado el inicio de la tramitación de la declaración de zona catastrófica por los temporales.

Rocío Soler Coll Teléfono de atención psicológica Junta de Andalucía / El Correo Teléfono gratuito de apoyo psicológico para los afectados por la borrasca Leonardo La Junta de Andalucía ha activado un dispositivo de apoyo psicológico ante la alerta meteorológica que afecta a distintas zonas de la comunidad. El plan incluye una línea telefónica específica, el 900 400 061, atendida por profesionales cualificados y operativa todos los días de 10:00 a 20:00 horas mientras se mantenga la situación. El consejero Antonio Sanz ha anunciado la puesta en marcha de este recurso, coordinado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el objetivo de ofrecer acompañamiento emocional tanto a la ciudadanía como a los profesionales que trabajan en los operativos de emergencia, con posibilidad de derivación a los circuitos sanitarios ordinarios si fuera necesario.

Miguel Ferrari Se refuerza la búsqueda de la mujer desaparecida en Málaga en medio del temporal Se refuerza el dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en Málaga en el río Turvilla, entre Sayalonga y Algarrobo, se refuerza este viernes con dos perros traídos desde Madrid y que se incorporan al despliegue desde este viernes. No son los únicos que forman el dispositivo, que cuenta con varios efectivos de varios cuerpos de la Guardia Civil, bomberos y Protección Civil, así como voluntarios de la zona. Además, cuentan con el apoyo de un dron del grupo Pegaso de la Benemérita. La búsqueda de la mujer, de unos 40 años, se activó el miércoles por la noche cuando no volvió de dar un paseo con sus perros por el entorno del río Turvilla, que baja con mucho más caudal del habitual Toda la información en este enlace

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza a Andalucía para visitar las zonas afectadas y el despliegue de la UME El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará a Andalucía este viernes para realizar un seguimiento de la situación de emergencia provocada por la borrasca Leonardo que provoca ya más de 7.500 desalojos. El presidente del Gobierno está cerrando en estos momentos el recorrido por algunos de los puntos más afectados por las inundaciones en los que está trabajando tanto la UME como la Guardia Civil con más de 6.000 efectivos.

UME Espectacular rescate de la UME de una persona que había quedado aislada en Cádiz El fuerte despliegue de la UME en la zona de la Sierra de Grazalema ha sido clave para los desalojos y ha permitido también acometer rescates de personas que se han quedado aisladas. En San Martín del Tesorrillo una persona tuvo que ser evacuada con medios aéreos y trasladada al Hospital Universitario de La Línea de la Concepción a través del Batallón de Helicópteros de Emergencias del Ejército de Tierra.