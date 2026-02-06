Sucesos
Desarticulado un punto de venta de drogas frente a un centro escolar en Sevilla
La operación 'Lazur' se salda con tres detenidos y 1.750 gramos de droga intervenidos, junto a miles de euros en efectivo
A. G.
La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla un punto de venta de sustancias estupefacientes especialmente activo, ubicado frente a un centro infantil, de primaria y junto a una guardería. Esta operación policial se ha saldado con la detención de tres personas y la incautación de múltiples tipos de drogas de las que el consumidor final podía elegir.
La operación Lazur comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un punto de venta de drogas. La investigación al mando de los policías adscritos a la Comisaría Macarena, tras diversas diligencias, solicitaron las correspondientes autorizaciones para llevar a cabo la entrada y registro, culminando el pasado día 29 de enero y contando con la participación de varias unidades policiales.
Como resultado los agentes intervinieron 1.750 gramos de hachís, cocaína, marihuana y cerca de 30.000 euros en efectivo, además de medicamentos y útiles destinados a la preparación y venta de sustancias estupefacientes.
Durante el acceso al inmueble los agentes sorprendieron en el interior a dos menores de edad que acababan de adquirir sustancias estupefacientes, lo que evidencia la intensa actividad delictiva que se desarrollaba en el lugar, situado justo enfrente de un centro escolar.
