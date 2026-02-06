Garajes subterráneos y plantas bajas: las recomendaciones clave en Gelves por el aumento del Guadalquivir
El Ayuntamiento adopta medidas preventivas ante la crecida considerable del caudal del río, mantiene la fase de preemergencia y pide extremar la precaución en las zonas próximas al cauce
El Ayuntamiento de Gelves ha retirado vehículos estacionados en áreas próximas al cauce del Guadalquivir y ha recomendado el desalojo de garajes subterráneos cercanos al río como medida preventiva. La decisión se recoge en un bando municipal emitido ante el aumento del caudal y la fuerza de la corriente.
Según ha explicado la alcaldesa, Isabel Herrera, la retirada de coches se ha realizado sin una orden de desalojo formal, con carácter preventivo, debido al elevado volumen de agua, la velocidad de la corriente y el riesgo asociado en las zonas colindantes al río.
Zonas afectadas y aparcamiento
La regidora ha pedido que no se aparque cerca de las márgenes, tanto en Puerto Gelves como en el resto de urbanizaciones próximas al cauce. El objetivo es reducir posibles daños y facilitar la actuación de los servicios de emergencia si la situación evoluciona de forma desfavorable.
Fase de preemergencia
El municipio se mantiene en fase de preemergencia, con las mismas medidas activas y en coordinación con las instituciones supramunicipales. La información disponible indica un caudal elevado en puntos de control aguas arriba, con niveles de aviso que obligan a la vigilancia constante.
Recomendaciones a la población
Además del desalojo preventivo de garajes subterráneos, el bando municipal aconseja evitar el uso de plantas bajas en las zonas más cercanas al río y priorizar las plantas superiores si fuera necesario. La recomendación busca minimizar riesgos ante una posible subida adicional del nivel del agua.
Dispositivo activo
Protección Civil, la Policía Local y la comisión municipal de emergencias permanecen activas y en seguimiento permanente de la situación. El Ayuntamiento insiste en extremar la precaución y atender las indicaciones oficiales mientras continúe el episodio de crecida.
