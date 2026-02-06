Lora del Río y Tocina preparan posibles desalojos ante la crecida del Guadalquivir por la borrasca Leonardo

En la provincia de Sevilla nadie le quita el ojo al Guadalquivir. El río más largo de Andalucía llega con una violencia que pocos recuerdan tras dos semanas de lluvias intensas y persistentes. Son muchos los alcaldes de los municipios sevillanos que saben con exactitud cuánto sube le río cada hora a su paso por su localidad. Se espera que el caudal aumente al menos hasta la noche de este viernes.

Los alcaldes de Lora del Río, Antonio Enamorado, y Tocina, Francisco José Calvo, no dan abasto. Estos días han sido intensos en sus municipios, donde el río Guadalquivir amenaza con desbordarse en cualquier momento de la tarde mientras discurre con violencia. Aunque las lluvias son más suaves que en días anteriores, la velocidad a la que avanza el cauce y la fuerza con la que lo hace es cada vez mayor.

Cada vez son más las personas desalojadas en la provincia de Sevilla por el aumento de los caudales de los ríos. Este jueves, las autoridades locales desalojaron a 76 personas en Écija por el aumento del Genil. Además, en El Palmar de Troya suman a los 11 vecinos desalojados este jueves, otras 20 familias que han tenido que ser evacuadas de sus casas este viernes por el desagüe del embalse de Torre del Águila.

20 familias podrían ser desalojadas en Tocina

"Teníamos el miedo de que el río llegase de madrugada al pueblo", confiesa a El Correo de Andalucía el alcalde de Tocina. Calvo explica que este jueves tomaron todas las precauciones posibles para protegerse ante la posible crecida. Así, detalla que los ganaderos pusieron los animales a resguardo y los vecinos más cercanos al cauce sacaron los enseres de sus viviendas y tapiaron sus puertas: "Era más caótico hacerlo de madrugada"

Por el momento, en este municipio de la Vega del Guadalquivir no se han producido ningún desalojo, aunque el regidor andalucista apunta que la evolución del río marcará las decisiones a tomar en las próximas horas. Por ahora, el alcalde señala que "el río a una distancia prudente", aunque asegura que "sigue subiendo". En concreto, el regidor apunta a que el río "está subiendo a 10 centímetros por hora".

La crecida del Guadalquivir "se está ralentizando", pero en estos momentos se sitúa en una cota del 21,8 y en el Ayuntamiento calculan que podría llegar hasta 22,3. En realidad, según el alcalde, el municipio tiene capacidad solo para que el río crezca medio metro más. Ante esta situación, hay unas 20 familias que están alertadas de que podrían ser desalojadas en las próximas horas por su cercanía al río.

Lora pone 139 casas en preaviso por posibles desalojos

En Lora mantienen la vigilancia desde este jueves. El propio alcalde explicaba a este periódico que el Guadalquivir podría alcanzar su pico al paso por la localidad en la noche de este viernes al sábado. "Vamos a ver cómo evolucionan las cosas", detalla Enamorado a El Correo de Andalucía este viernes. El trabajo no cesa en la localidad, después de haber estado achicando agua de forma mecánica para que no vuelva al río.

Por el momento no se ha procedido a ninguna evacuación, aunque hay 139 viviendas en el municipio, las más cercanas al cauce del río, que podrían ser desalojadas a lo largo de la tarde según cómo continúan las crecidas del río. En estos momentos, el Guadalquivir se encuentra por encima de los 2.500 metros cúbicos, pero Enamorado apunta que "subirá entre 3.000 y 3.500". Así, la altura del río determinará sin finalmente hay desalojos o no.

Este jueves, desde el Ayuntamiento ya se le facilitaron a los vecinos afectados materiales para poder poner sus en seres en alto e incluso se habilitó un espacio para que los depositaran si así lo deseaban. Así, desde el equipo municipal trataban de facilitar los posibles desalojos y que estos fueran más ágiles. De todas formas, si se producen las evacuaciones, estas se avisarán a la población entre siete y ocho horas antes.