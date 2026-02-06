Máximo riesgo de desbordamiento de ríos en Lora, Écija, Arahal y Cantillana: Guadalquivir, Guadaíra y Genil en nivel rojo

Máxima alerta por la situación de los ríos de la provincia de Sevilla. Las últimas precipitaciones sitúan ya una decena de tramos en nivel rojo, es decir, con "mucho peligro de provocar inundaciones en zonas habitadas". Los caudales Guadalquivir, el Guadaíra, el Genil o Corbones han crecido dejando en situación crítica municipios como Écija, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Lora del Río, Arahal o Cantillana. En ellos se centra ahora la atención de todos los servicios de emergencia especialmente ante la inminente llegada de la borrasca Marta y el aviso amarillo por lluvias y precipitaciones que ha activado la Aemet durante este viernes.

Las precipitaciones han situado ya dos tramos del Guadalquivir en nivel rojo. Concretamente, hay un elevado riesgo de desbordamientos en Cantillana y Lora del Río, municipios en los que ya se han registrado las primeras inundaciones y problemas en zonas habitadas. En el caso de Sevilla y Alcalá del Río se mantiene un nivel de alerta naranja como ya ocurría el pasado jueves aunque con un incremento del caudal, que se aproxima aún más a los niveles límites. De hecho, por este motivo ya se han adoptado medidas como el cierre de las compuertas del Muro de Defensa de Triana.

En el caso del Guadaíra, el río se mantiene en máximo nivel de alerta en Alcalá de Guadaíra y en Arahal. En ambos casos hay zonas con riesgo de desbordamiento. Lo mismo ocurre con el Corbones a su paso por Carmona; con el Genil en Écija; con Rivera de Huelva en Guillena y con Rivera de Huesna en Villanueva del Río y Minas. En todos estos casos se suman varios días al límite mientras siguen las precipitaciones.

Estos son los tramos de río en nivel rojo este viernes:

- Río Genil – Écija – Rojo

- Río Corbones – Carmona – Rojo

- Río Guadaíra – Alcalá de Guadaíra – Rojo

- Rivera de Huelva – Guillena – Rojo

- Río Corbones – Carmona – Rojo

- Rivera de Huesna – Villanueva del Río y Minas – Rojo

- Guadalquivir – Cantillana – Rojo

- Río Guadaíra – Arahal – Rojo

- Río Genil – Écija (Judio) – Rojo

- Río Guadalquivir – Lora del Río – Rojo

Además, se mantiene la alerta en nivel naranja en el paso del río Guadiamar por Aznalcázar y Sanlúcar la Mayor, el Corbones por La Puebla de Cazalla, y el Guadalquivir por Sevilla y Alcalá del Rïo.

Máxima alerta de los servicios de emergencias

Durante este viernes tanto Guardia Civil como la Policía Nacional participaron en desalojos preventivos de población en algunas zonas próximas a cauces, ríos y embalses, en municipios, como Écija o el Palmar de Troya.

Con los datos de la Confederación del Guadalquivir, desde la Subdelegación del Gobierno se espera que el pico de caudal se produzca bien a lo largo de la jornada de este viernes o el sábado con la llegada de la borrasca Marta. "La previsión es que en este caso del Guadalquivir sea un crecimiento importante progresivo y que pueda ser continuado en el tiempo", apuntan desde la Subdelegación.