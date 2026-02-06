El Palmar de Troya, con desalojos preparados por el desembalse de Torre de Águila: "Está saliendo agua por los husillos"

El Palmar de Troya vive ya la crecida del agua por el desembalse de Torre del Águila. Juan Carlos Gonzalez, alcalde del municipio, explica que está "empezando a salir agua por los usillos". La anegación ya alcanza a unos 50 metros del núcleo urbano. "Para nosotros es una situación nueva", explica el regidor socialista en conversación telefónica con El Correo de Andalucía en la tarde de este viernes.

Se viven momentos de calma tensa. La Diputación de Sevilla ha informado acerca del puesto de mando avanzado que ha colocado el ayuntamiento de Utrera en El Palmar de Troya por lo que pudiera ocurrir con las lluvias de mañana. De momento, durante la tregua, se está desembalsando hacia el arroyo Salado.

Desde el PMA situado en esta localidad, Fracisco Toscano, subdelegado del Gobierno, explicó: "Se hace por la necesidad de que quede aliviado y que haya capacidad para absorber las lluvias que se prevé que volverán a esta zona a partir de mañana". Este sábado llega a Andalucía la borrasca Marta.

"Ahora mismo hay 13 personas desalojadas de zonas parcelarias" próximas a El Palmar de Troya, ha afirmado Toscano. Además, están supervisadas y preavisadas 20 viviendas y otras 68 en dos puntos distintas de la localidad. "La Guardia Civil está desplegada", apuntó el subdelegado del Gobierno. "Se han traído unidades específicas de seguridad ciudadana por si fuera necesario colaborar en las labores de desalojo. La población en este momento se encuentra plenamente concienciada y con voluntad de colaboración".

"El pueblo está acostumbrado"

Este municipio tiene 2.300 habitantes y los vecinos más cercanos a las posibles inundaciones tienen ya los enseres y muebles en las plantas de arriba. La llegada de Marta este sábado traerá más agua y el desembalse se realiza para evitar males mayores.

"El pueblo está acostumbrado a este tipo de situaciones, pero aun así estamos todos muy vigilantes", afirmó González a El Correo de Andalucía, este jueves.

El mismo arroyo que podría provocar aislamientos en Jerez

El Palmar de Troya está pendiente de la crecida del arroyo Salado. Este podría dejar a su paso por Jerez un total de 7.000 personas aisladas.

Ocurriría esto en caso de que su caudal corte la carretera A-2003. La incomunicación la podrían vivir los vecinos de Estella, Cuartillos, Magallanes, La Barca de la Florida, Lomopardo y La Guareña.