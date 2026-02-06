Mapa Rancio
Rancio nos descubre un detalle escondido de la Muralla de La Macarena
Rancio se detiene esta semana en un elemento casi invisible de la Muralla de La Macarena para explicar una técnica constructiva medieval que aún sobrevive a la intemperie
Rancio nos vuelve a poner el foco en el patrimonio urbano de Sevilla con su último vídeo, grabado junto a la Muralla de La Macarena. Hoy nos muestra un detalle mínimo que suele pasar inadvertido para la mayoría de los peatones: uno fragmentos de madera incrustados en el propio muro, que nos cuenta que podrían datar del siglo XIII.
Una pista del siglo XIII
Lejos de tratarse de un objeto perdido o de un añadido posterior, Rancio nos explica que esos restos de madera formarían parte del propio proceso de construcción. En concreto, se habrían utilizado como apoyo del encofrado, un recurso técnico empleado para sostener o fijar los moldes con los que se levantaban determinados tramos defensivos.
Este tipo de soluciones, habituales en obras de esa época, permitían dar forma a los muros y estructuras antes de que el material terminara de asentarse. Con el paso de los siglos, algunos de esos elementos han quedado atrapados en la muralla, sobreviviendo casi de manera accidental.
Una vez más Rancio insiste en la sensación de cercanía que tienne las calles de Sevilla con el pasado del Imperio Almohade.
La ciudad conserva huellas medievales a plena vista, pero solo se revelan cuando alguien se detiene a observar con atención. No hace falta excavar ni acceder a espacios cerrados; basta con mirar de cerca.
La próxima vez que pasen por ese punto, que se fijen. Porque incluso en recorridos cotidianos, la muralla puede esconder pequeñas pistas de su pasado medieval, esperando a que alguien levante la mirada… o acerque el móvil.
- Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
- Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
- Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- ¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?
- Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía frenan el plan de ampliación del Círculo de Labradores en Los Remedios
- Jueves sin tregua en Sevilla: lluvias y rachas de viento de hasta 60 km/h, según la Aemet
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar