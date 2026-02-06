Rancio nos descubre un detalle escondido de la Muralla de La Macarena

Rancio nos vuelve a poner el foco en el patrimonio urbano de Sevilla con su último vídeo, grabado junto a la Muralla de La Macarena. Hoy nos muestra un detalle mínimo que suele pasar inadvertido para la mayoría de los peatones: uno fragmentos de madera incrustados en el propio muro, que nos cuenta que podrían datar del siglo XIII.

Una pista del siglo XIII

Lejos de tratarse de un objeto perdido o de un añadido posterior, Rancio nos explica que esos restos de madera formarían parte del propio proceso de construcción. En concreto, se habrían utilizado como apoyo del encofrado, un recurso técnico empleado para sostener o fijar los moldes con los que se levantaban determinados tramos defensivos.

Este tipo de soluciones, habituales en obras de esa época, permitían dar forma a los muros y estructuras antes de que el material terminara de asentarse. Con el paso de los siglos, algunos de esos elementos han quedado atrapados en la muralla, sobreviviendo casi de manera accidental.

Una vez más Rancio insiste en la sensación de cercanía que tienne las calles de Sevilla con el pasado del Imperio Almohade.

La ciudad conserva huellas medievales a plena vista, pero solo se revelan cuando alguien se detiene a observar con atención. No hace falta excavar ni acceder a espacios cerrados; basta con mirar de cerca.

La próxima vez que pasen por ese punto, que se fijen. Porque incluso en recorridos cotidianos, la muralla puede esconder pequeñas pistas de su pasado medieval, esperando a que alguien levante la mirada… o acerque el móvil.