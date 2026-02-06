Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega

La reordenación del entorno del Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición es uno de los grandes proyectos urbanísticos pendientes en el casco histórico de Sevilla. Un contrato que asciende a más de 6,3 millones de euros y por el que pujan grandes constructoras de la provincia, que en unas semanas conocerán cuál de ellas será la encargada de llevar a cabo las obras. Además de estos dos edificios, esta actuación incluye toda la zona de los pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, la Biblioteca Infanta Elena y el Costurero de la Reina.

Entre las compañías que se han presentado a la licitación abierta por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, se encuentran las sevillanas AZVI, Martín Casillas, Carmocon o Heliopol. En concreto, esta última se presenta en UTE con Actua Infraestructuras, un concurso al que también se han presentado la gallega Extraco S.A., la malagueña Guamar S.A. y al granadina Grulop 21, en UTE con la vallisoletana Trycsa.

La mesa de contratación recoge además que Heliopol-Actua Infraestructuras y Grulop 21-Trycsa han aportado compromiso de constitución en UTE, en caso de resultar adjudicatarios. Asimismo, a Carmocon se le ha solicitado un requerimiento de subsanación para continuar dentro de la licitación.

Detalles de la obra

Una vez concluyan las reformas y los derribos de las caracolas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de jardines, zonas peatonales y hasta de un auditorio al aire libre. En total, este proyecto prevé transformar más de 30.000 metros cuadrados en un enclave emblemático de la ciudad, muy cerca de la Plaza de España. Así, el área de actuación está delimitada "por todo el entorno cerrado de los jardines de Lope de Vega, así como las calles perimetrales de paseo de las Delicias, avenida María Luisa, calle Rábida y Palos de la Frontera", tal como consta en el pliego de prescripciones técnicas.

"La falta de mantenimiento, el acceso de vehículos y su estacionamiento descontrolado, el vandalismo y el mal uso de muchos de estos espacios, sumado al aislamiento que provoca la elevada intensidad del tráfico de las avenidas y calles que delimitan la zona, han provocado un gran deterioro y ausencia de confort como lugar de esparcimiento de los ciudadanos", se justifica en la memoria del plan. Todos estos elementos han provocado en definitiva "que un ámbito con un gran valor histórico y patrimonial adquiera un carácter muy residual dentro del conjunto histórico de Sevilla".

Para acometer esta intervención, el Ayuntamiento ha destinado más de 6,3 millones de euros (impuestos incluidos), según el valor estimado del contrato. Los primeros trabajos podrían iniciarse el próximo verano, y se prolongarían durante los 13 meses contemplados en el plazo de ejecución. Es decir: el entorno del Lope de Vega estrenaría imagen en el otoño de 2027, si todo el proceso va según lo previsto, por lo que estaría listo para las celebraciones del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Jardines, peatones y un auditorio

"Los objetivos esenciales se centran en la puesta en valor de la importancia histórica y patrimonial de este lugar, mejorando la accesibilidad y sostenibilidad ambiental, recuperando el carácter de esparcimiento y ocio que tuvo en el momento de su creación para la Exposición Iberoamericana del 1929", se detalla en el pliego de prescripciones. También se plantea primar "la calidad ambiental y paisajista" y dotar a este enclave "del equipamiento necesario para consolidarlo como referencia de convivencia y disfrute ciudadano".

De esta forma, se propone "trasplantar ciertos árboles y arbustivas, buscando dotar homogeneidad a las distintas áreas verdes existentes, dotando de una identidad común". Para conseguirlo, "se introducirán 126 unidades nuevas de árboles que complementen a los actuales -jacarandas, orquídeas, palmeras, acacias…-, se ejecutarán nuevas zonas de arbustos y se hará un jardín central de cítricos, herbáceas y plantas aromáticas en la parte trasera de la Madrina".

En las avenidas de Chile, Uruguay y Perú está proyectada "una plataforma única con islas tapizantes verdes a ambos lados, dejando un eje central peatonal con acceso a tráfico restringido". También se renovará la red de saneamiento, se dispondrá un nuevo mobiliario urbano y pavimentos drenantes, y se recuperarán elementos como la antigua alberca junto a la calla La Rábida. Asimismo, en la zona donde se ubican en la actualidad las caracolas "se creará un auditorio al aire libre" con gradas y escenario.

"Con objeto de mejorar la gestión futura de todo el espacio, la intervención también contempla la ejecución de un cerramiento perimetral en las zonas donde no existe en la actualidad", recoge el pliego de las obras. "En concreto, se ejecutará un cerramiento en el acceso principal al Casino y en los accesos a la avenida de Chile desde la avenida de María Luisa y la calle La Rábida. Unos elementos de cierre que existían ya en la Expo Iberoamericana".