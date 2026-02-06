Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Marta llega este sábado a Sevilla: las horas de más lluvia, según la Aemet

La Aemet activará avisos en las ocho provincias: naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga

Sigue en directo la última hora sobre la borrasca Leonardo

Tres personas se protegen de la lluvia con paraguas en La Alameda.

Tres personas se protegen de la lluvia con paraguas en La Alameda. / María José López - Europa Pre / Europa Press

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La borrasca Marta entra en Andalucía y marcará el tiempo este sábado con un episodio de lluvias fuertes y persistentes que afectará a amplias zonas de la comunidad. El escenario vendrá acompañado de rachas de viento muy fuertes y tormentas, especialmente durante la tarde en la vertiente atlántica.

Ante esta situación, se han activado avisos meteorológicos en las ocho provincias andaluzas, con mayor intensidad en varias de ellas.

Lluvia hora a hora en Sevilla

00:00 Despejado 0 mm

01:00 Poco nuboso 0 mm

02:00 Muy nuboso 0 mm

03:00 Cubierto 0 mm

04:00 Poco nuboso 0 mm

05:00 Muy nuboso 0 mm

06:00 Cubierto 0 mm

07:00 Cubierto 0 mm

08:00 Cubierto con lluvia escasa 1 mm

09:00 Cubierto con lluvia escasa 1 mm

10:00 Cubierto con lluvia escasa 2 mm

11:00 Cubierto con lluvia escasa 1 mm

12:00 Cubierto con lluvia escasa 0,6 mm

13:00 Cubierto con lluvia escasa 0,2 mm

14:00 Cubierto con lluvia 4 mm

15:00 Cubierto con lluvia 2 mm

16:00 Cubierto con lluvia 4 mm

17:00 Intervalos nubosos con lluvia escasa 1 mm

18:00 Cubierto 0 mm

19:00 Poco nuboso 0 mm

20:00 Poco nuboso 0 mm

21:00 Cubierto 0 mm

22:00 Cubierto con tormenta y lluvia escasa 0,1 mm

23:00 Cubierto 0 mm

Avisos activos en toda Andalucía

Los avisos serán de nivel naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, mientras que Córdoba, Jaén y Málaga permanecerán en nivel amarillo. Estas alertas responden a la previsión de precipitaciones intensas, viento fuerte y fenómenos asociados al paso del sistema frontal.

En las zonas costeras y atlánticas no se descarta la aparición de tormentas localmente fuertes, con la posibilidad puntual de tornados o mangas marinas.

