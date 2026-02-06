La borrasca Marta llega este sábado a Sevilla: las horas de más lluvia, según la Aemet

La borrasca Marta entra en Andalucía y marcará el tiempo este sábado con un episodio de lluvias fuertes y persistentes que afectará a amplias zonas de la comunidad. El escenario vendrá acompañado de rachas de viento muy fuertes y tormentas, especialmente durante la tarde en la vertiente atlántica.

Ante esta situación, se han activado avisos meteorológicos en las ocho provincias andaluzas, con mayor intensidad en varias de ellas.

Lluvia hora a hora en Sevilla

00:00 Despejado 0 mm

01:00 Poco nuboso 0 mm

02:00 Muy nuboso 0 mm

03:00 Cubierto 0 mm

04:00 Poco nuboso 0 mm

05:00 Muy nuboso 0 mm

06:00 Cubierto 0 mm

07:00 Cubierto 0 mm

08:00 Cubierto con lluvia escasa 1 mm

09:00 Cubierto con lluvia escasa 1 mm

10:00 Cubierto con lluvia escasa 2 mm

11:00 Cubierto con lluvia escasa 1 mm

12:00 Cubierto con lluvia escasa 0,6 mm

13:00 Cubierto con lluvia escasa 0,2 mm

14:00 Cubierto con lluvia 4 mm

15:00 Cubierto con lluvia 2 mm

16:00 Cubierto con lluvia 4 mm

17:00 Intervalos nubosos con lluvia escasa 1 mm

18:00 Cubierto 0 mm

19:00 Poco nuboso 0 mm

20:00 Poco nuboso 0 mm

21:00 Cubierto 0 mm

22:00 Cubierto con tormenta y lluvia escasa 0,1 mm

23:00 Cubierto 0 mm

Avisos activos en toda Andalucía

Los avisos serán de nivel naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, mientras que Córdoba, Jaén y Málaga permanecerán en nivel amarillo. Estas alertas responden a la previsión de precipitaciones intensas, viento fuerte y fenómenos asociados al paso del sistema frontal.

En las zonas costeras y atlánticas no se descarta la aparición de tormentas localmente fuertes, con la posibilidad puntual de tornados o mangas marinas.