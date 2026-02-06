El tiempo
La borrasca Marta llega este sábado a Sevilla: las horas de más lluvia, según la Aemet
La Aemet activará avisos en las ocho provincias: naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga
Sigue en directo la última hora sobre la borrasca Leonardo
La borrasca Marta entra en Andalucía y marcará el tiempo este sábado con un episodio de lluvias fuertes y persistentes que afectará a amplias zonas de la comunidad. El escenario vendrá acompañado de rachas de viento muy fuertes y tormentas, especialmente durante la tarde en la vertiente atlántica.
Ante esta situación, se han activado avisos meteorológicos en las ocho provincias andaluzas, con mayor intensidad en varias de ellas.
Lluvia hora a hora en Sevilla
00:00 Despejado 0 mm
01:00 Poco nuboso 0 mm
02:00 Muy nuboso 0 mm
03:00 Cubierto 0 mm
04:00 Poco nuboso 0 mm
05:00 Muy nuboso 0 mm
06:00 Cubierto 0 mm
07:00 Cubierto 0 mm
08:00 Cubierto con lluvia escasa 1 mm
09:00 Cubierto con lluvia escasa 1 mm
10:00 Cubierto con lluvia escasa 2 mm
11:00 Cubierto con lluvia escasa 1 mm
12:00 Cubierto con lluvia escasa 0,6 mm
13:00 Cubierto con lluvia escasa 0,2 mm
14:00 Cubierto con lluvia 4 mm
15:00 Cubierto con lluvia 2 mm
16:00 Cubierto con lluvia 4 mm
17:00 Intervalos nubosos con lluvia escasa 1 mm
18:00 Cubierto 0 mm
19:00 Poco nuboso 0 mm
20:00 Poco nuboso 0 mm
21:00 Cubierto 0 mm
22:00 Cubierto con tormenta y lluvia escasa 0,1 mm
23:00 Cubierto 0 mm
Avisos activos en toda Andalucía
Los avisos serán de nivel naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, mientras que Córdoba, Jaén y Málaga permanecerán en nivel amarillo. Estas alertas responden a la previsión de precipitaciones intensas, viento fuerte y fenómenos asociados al paso del sistema frontal.
En las zonas costeras y atlánticas no se descarta la aparición de tormentas localmente fuertes, con la posibilidad puntual de tornados o mangas marinas.
