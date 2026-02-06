La borrasca Marta llega este sábado a Sevilla con aviso naranja por lluvias, tormenta y viento

La borrasca Marta llegará este sábado a Andalucía con precipitaciones fuertes y persistentes y un aviso narnaja en Sevilla.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará avisos en las ocho provincias: naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga.

Los cielos estarán cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas a fuertes, persistentes en amplias zonas y con tormentas ocasionales durante la tarde en la vertiente atlántica, sin descartar que se formen tornados o mangas marinas.

Alertas de la Aemet para este sábado en Andalucía. / El Correo

El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 ante la situación provocada por la borrasca Marta. Con esta decisión, todos los servicios de emergencias y los distintos operativos municipales permanecen activados para hacer frente a posibles incidencias.

El Consistorio ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de los agentes y se mantenga informada a través de los canales oficiales, agradeciendo la colaboración ciudadana para garantizar la seguridad durante el episodio meteorológico.

Lluvias y tormentas

Las lluvias serán el fenómeno dominante, con intensidad moderada a fuerte y continuidad en buena parte del territorio. Durante la tarde, las tormentas pueden ganar protagonismo en áreas expuestas al Atlántico, aumentando la incertidumbre por posibles episodios localmente adversos.

En zonas de sierra, la mañana arrancará con nubes bajas, brumas y bancos de niebla, lo que puede reducir la visibilidad en carreteras de montaña y pasos elevados.

Tráfico pide evitar desplazarse en Andalucía y Extremadura ante el riesgo de inundaciones La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar desplazamiento innecesarios en Andalucía y Extremadura y, si se llevan a cabo, no cruzar zonas inundables ni ríos ya que, aunque puntualmente no esté lloviendo en estas zonas, persiste el riesgo de inundaciones. En un comunicado, la DGT ha avisado que actualmente hay más de un centenar de carreteras afectadas por inundaciones y desprendimientos y la nieve puede provocar problemas de circulación en zonas de la mitad norte y centro de la Península desde las 11 horas de mañana, sábado, y hasta la media mañana del domingo. Según las previsiones de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), otro frente atlántico, en este caso la borrasca Marta, llega a la Península provocando más lluvias en zonas del tercio sur, muy afectadas ya en días previos, y vuelve a traer nieve a otras zonas del centro y en parte de la zona norte.

Viento y nieve

El viento del suroeste soplará moderado, con tendencia a fuerte y rachas muy fuertes generalizadas, especialmente en áreas abiertas y litorales. Este factor será clave en la sensación térmica y en posibles incidencias.

La cota de nieve se sitúa alrededor de los 1.000 metros en las sierras orientales, con una subida progresiva por encima de los 1.500 metros a partir del mediodía. Las temperaturas bajan ligeramente, con heladas débiles en cotas altas.