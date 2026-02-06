Sevilla busca la mejor hamburguesa de España: estos son los 13 templos locales que puedes votar hoy mismo

El Campeonato de España de Hamburguesas, también conocido como 'Best Burger Spain', ha regresado con las mejores creaciones culinarias en una sexta edición que busca encontrar las mejores hamburguesas de todo el país.

Una competición a la que se enfrentan decenas de establecimientos de toda España y en la que la provincia de Sevilla tiene un peso considerable, al presentarse a esta cita trece hamburgueserías de la capital y toda la provincia, que buscan convertirse en la mejor hamburguesa de todas.

Entre su amplia oferta se encuentran desde las hamburguesas más tradicionales, hasta propuestas más innovadoras con toda clase de carnes, salsa, ingredientes y acabados.

Cómo elegir tu hamburguesa favorita

Unas creaciones que tendrán hasta el 1 de marzo para convencer tanto al público como al jurado, que valorará la técnica, creatividad y el sabor de estas hamburguesas. Además, sus propios comensales podrán escoger su favorita para impulsarla en esta lucha por ser la mejor de España.

Para ello, deberán acudir a la página web de la competición e introducir el código que le darán en el establecimiento una vez que haya probado su hamburguesa.

En la votación, será necesario calificar distintos ítems, así como realizar una valoración general del 1 al 5 sobre la calidad y sabor de estas hamburguesas, así como la probabilidad con la que volvería a probarlas.

Con sus votos, no solo ayudarán a que estas hamburgueserías se encumbren a lo más alto de la gastronomía española, sino que también entrarán en el sorteo de un Apple Watch si, además de votar, siguen al perfil de la competición en redes sociales.

En total, serán trece las hamburguesas que se presentan a ser la mejor de toda España, la mayoría ubicados en Sevilla capital, aunque también en distintos puntos de la provincia:

Jefa, de Street Food Burger Bermejales

Hamburguesa Jefa / .

Hamburguesa con carne de vaca nacional madurada, intensa y jugosa, una lámina fina de queso de cabra madurado que aporta personalidad y elegancia, y la cebolla caramelizada en reducción de vino tinto con mermelada de frambuesa, que equilibra fuerza y dulzura.

La mostaza dulce a la antigua pone el punto final: sutil, firme y con criterio. "Una burger con poder, equilibrio y presencia", señalan sus creadores

K-Brona, de Ficus Écija

Hamburguesa K-Brona de Sevilla / .

Hamburguesa con pan brioche, tira de panceta crujiente, doble carne smash de 90 gramos, mayonesa de ajo negro, cebolla caramelizada y rulo de queso de cabra glaseado en azúcar moreno. "Intensa, golosa y con carácter", definen sus creadores.

Gloria Bendita, de Djanco Burger

Hamburguesa Gloria Bendita de Sevilla / Fernando Montoya

"En Djanco Burger no hemos venido a jugar; llevamos tres años obsesionados con la excelencia y 'Gloria Bendita' es nuestro golpe en la mesa", recalcan sus creadores.

Para ello, han creado una hamburguesa de vaca gallega madurada fusionada con la intensidad de la cecina de Black Angus y un queso gallego que "no pide permiso". "Aquí no hay disfraces, solo potencia cárnica elevada al extremo por nuestra demi-glace de vaca, pura esencia umami que empapa cada fibra", añaden al respecto.

Todo contenido por un pan brioche de mantequilla capaz de soportar esta tormenta de sabor. "El producto frío del norte, la ejecución ardiente del sur. Esto no es solo una hamburguesa: es, literalmente, Gloria Bendita", aseguran.

Alan Garner 2.0, de Oculto Burger Viapol

Hamburguesa Alan Garner 2.0 de Sevilla / .

Hamburguesa con pan brioche, carne madurada 30 días, queso cheddar, cebolla crujiente, mermelada de bacon, queso Apolonio y salsa Ocultø. "La Alan Garner es nuestra burger más vendida y hemos querido darle una vuelta, añadiendo más ingredientes y con una carne más premium para presentarla al campeonato", añaden.

Break, de Street Food Burger Los Palacios

Hamburguesa Break de Sevilla / .

Carne de vaca nacional madurada, jugosa y potente, abrazada por queso ahumado, panceta ahumada y el punto descarado de los Fritos. La barbacoa pone el golpe final y la yema, el momento.

"No es una hamburguesa para comer con prisas, es para romper el huevo, dejar que la yema lo invada todo y entender que aquí no hay medias tintas", aseguran sus creadores, que afirman que es una burger "creada para cuando necesitas parar y romperlo todo".

Trufasa, de Street Food Burger Viapol

Hamburguesa Trufasa de Sevilla / .

Carne de vaca nacional madurada, jugosa y profunda, queso brie fundido, cebolla caramelizada al Pedro Ximénez y bacon crujiente. La trufa aparece al final, "elegante y envolvente, porque no invade, domina". "Es una burger donde cada ingrediente tiene sentido. Una burger hecha para los que saben reconocer el lujo sin que haga ruido", aseguran.

Cochinota, de Mundo Pizza

Hamburguesa Cochinota de Sevilla / .

Hamburguesa con doble carne smash, cheddar americano, salsa cheddar, bacon bits, cebolla plancha, mayo japo y sweet chilli. "Nuestra hamburguesa cochinota es una combinación perfecta, una mezcla de sabores que te estallará la boca de placer", recalcan.

Gringa, de Street Food Burger Sevilla Este

Hamburguesa Gringa de Sevilla / .

Hamburguesa con carne de vaca nacional madurada (blend exclusivo SFB), bomba de queso mozzarella, doble queso cheddar, bacon crujiente, queso ahumado, pulled pork y salsa gringa. "Es un festín de textura y sabor, y la salsa gringa pone el golpe final: intensa, cremosa y adictiva", afirman.

La Pedroxes, de Oculto Burger

Hamburguesa La Pedroxes de Sevilla / .

Hamburguesa con pan brioche, doble smash, doble queso edam, mermelada de bacon, carrillada asada, taquitos de jamón y queso Apolonio en polvo.

"Una burger centrada en dos productos como el queso Apolonio y los taquitos de jamón del Valle de los Pedroches de Córdoba que, junto al jugo de la carrillada y el dulzor de la mermelada de bacon casera, hacen que sea una burger que tienes que probar", aseguran.

Perla Negra, de Ficus Mairena

Hamburguesa Perla Negra de Sevilla / .

Hamburguesa con brioche black, 180 gramos de chuletón, doble cheddar blanco, carrillera al vino tinto, bacon bits, crujiente de cebolla y salsa comerte Córdoba.

"Pan negro, carne jugosa, queso fundido y puro vicio en cada capa. No es una burger más, es la que comparas con todas y ninguna llega", aseguran.

Velada, de Foodporn Bermejales

Hamburguesa Velada de Sevilla / .

Hamburguesa con pan demi-brioche casero de masa madre, dos discos fat smash de vaca rubia gallega autóctona, procedente de vacas de más de cinco años y con una maduración de 45 días.

Se acompaña de doble queso cheddar ahumado, un delicado velo de papada ibérica y se remata con una mayonesa de cecina ibérica casera, emulsionada con huevo campero.

Kimcheese, de VIB3S Burgers

Hamburguesa Kimcheese de Sevilla / .

Hamburguesa con smash de retinto, cheddar, bacon, cebolla caramelizada, kimchi y salsa VIB3S. "La Kimcheese viene de mezclar el plato típico coreano Kimchi en una hamburguesa", aseguran desde el establecimiento.

Además, añaden: "Es una explosión de sabores en el cual tiene toques picante, agrio, dulce y crocante".

Canibal, de Canibal Burger

Hamburguesa Canibal de Sevilla / RAFA GASTROMENTOR

Hamburguesa con doble carne de 100 gramos de vaca madurada 30 días, doble queso cheddar, pepinillos caseros, panceta ibérica marinada en jack Daniels y nuestra salsa Canibal.

Sobre esta hamburguesa, destacan sus creadores: "Nuestra burger Canibal es la auténtica burger que todos deseamos. Sencilla, con ingredientes clásicos pero con un sabor único que crea adicción. A destacar que todo es elaborado por nosotros".