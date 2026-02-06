Aumentan a cuatro los embalses en nivel rojo de la provincia de Sevilla a pocas horas de la llegada de la borrasca Marta

Los embalses ubicados en la provincia de Sevilla y aquellos que abastecen a la red de Emasesa se encuentran al límite de su capacidad tras el paso de la borrasca Leonardo. De hecho, muchos de ellos llevan días desembalsando y han aumentado a cuatro aquellos que se encuentran en nivel rojo, a apenas unas horas de que entre una nueva borrasca, denominada Marta, que amenaza con descargar abundantes precipitaciones durante el fin de semana.

Embalses en nivel naranja y amarillos

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, en rojo se mantienen los de Torre del Águila, en Utrera y Agrio, en la zona de Aznalcóllar, a los que se suman este viernes los de Corbones, en La Puebla de Cazalla, y el de Peñaflor. El de Melonares ha pasado a estado naranja, misma situación en la que se encuentra los de La Minilla, en El Garrobo, y El Gergal, en Guillena.

Mientras tanto, los de José Torán, en Lora del Río: Huesna; El Pintado, en Cazalla de la Sierra, y Cala, en Guillena, se mantienen en nivel amarillo.

En cuanto al nivel de agua desembalsado, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el del Gergal es el que más ha desaguado en las últimas horas, con 34,6 hectómetros cúbicos, seguido del de Minilla, con 25,4.

Vigilancia sobre las zonas desaguadas

"Tras la jornada de ayer [por el jueves], donde el tiempo dio una pequeña tregua en la mayoría de la provincia, se aprovecharon para realizar trabajos de desembalse en aquellos pantanos que se encontraban más al límite, pero controlando en todo momento para tratar de evitar que generaran las menores afecciones posibles a la población aguas abajo. Ejemplo de estas actuaciones fue en la puebla de Cazalla o en el pantano de Torre del Águila", ha destacado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

En este sentido, ha asegurado que se prestará también especial atención a aquellas zonas en las que se han desarrollado desembalse, en las que habrá que estar pendiente de la lluvia para ver el nivel en el que se encuentren los distintos pantanos durante el día.

Situación de la red de Emasesa

En lo que respecta a los embalses que abastecen a Emasesa y, por tanto, a Sevilla capital, la red se encuentra al 95%, con casi 610 hectómetros cúbicos de agua almacenada. Al 100% se encuentran las presas de Zufre, Gergal y Melonares, mientras que Aracena se encuentran al 87,7%; Minilla, al 84,3%, y Cala, al 88,2%.

"A esta hora los embalses se encuentran con un volumen almacenado de unos 643 hectómetros cúbicos, lo que supone un 100% sobre la capacidad total de ellos y están todos desaguando", ha destacado en una convocatoria a medios de comunicación Juan Bueno, portavoz del Gobierno municipal.

En este sentido, ha añadido que los tanques de tormentas no ha entrado agua de manera reseñable. "Todos están en este momento totalmente vacíos", ha señalado Bueno.