Estas son las trece carreteras que se mantienen cortadas este viernes por la borrasca Leonardo en la provincia de Sevilla

La borrasca Leonardo no da tregua en Sevilla. Después de días continuados de intensas lluvias, las crecidas de los ríos y los desembalses de los pantanos han convertido muchas de las carreteras en una extensión de los cauces. Se espera que las crecidas persistan todavía unos días más, por lo que muchas de las vías de circulación permanecen cerradas ante la imposibilidad de circular por las grandes balsas de agua.

Mientras algunas de las localidades se preparan para la crecida de los ríos con desalojos, muros de contención y vaciados de garajes, las carreteras continúan sufriendo el temporal. El tren de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma en las últimas semanas sumada a las lluvias de los últimos días dejan, según la DGT 23 carreteras cortadas o con dificultades para circulación en la provincia de Sevilla.

Sevilla es una de las provincias más afectadas por los cortes. Después de la reapertura de la SE-20 en la tarde de este jueves, en la mañana de este viernes ha cerrado por completo la A-361. En concreto, la inundación ha provocado un corte total de más de 16 kilómetros entre Monte-Palacio y Morón de la Frontera. Eso sí, el corte no afecta a ambos sentidos, sino que solo a aquel en sentido creciente de la kilometración.

Cerradas desde hace días

Además, nueve carreteras que sufrieron cortes ayer permanecen cerradas, todas autonómicas o provinciales. Esto es así en el caso de la carretera de Lebrija a Vetaherrado durante 17 kilómetros, la A-8100 entre Carmona y Trujillo-Cabeza Sordo, la VIAs SE-485 a la altura de Osuna, la A-8126 en Coripe, la VIAs SE-437 entre Morón y El Coronil, la SE-5202 entre El Arahal y Parada, la SE-5203 a la altura de La Gironda, la A-451R1 entre El Saucejo y Navarredonda y la SE-7201 entre Marchena y Osuna.

Hay también tres vías que permanecen cerradas al tráfico en la provincia desde que el miércoles comenzara el río atmosférico. En esta situación se encuentran la SE-3102 a la altura de Sevilla, la SE-4104 a su paso por Alcolea, y la SE-9225, entre Algamitas y Pruna. Así mismo, mantienen un carril cortado en la N-4 en Guadalema de los Quintero, la A-394 en El Palmar y la A-92 en La Puebla de Cazalla.

Además, hay numerosas carreteras en la provincia donde las condiciones de circulación son difíciles debido al temporal. A esto se suma también la caída de árboles y ramas en el firme, lo que obliga a cortar la circulación de forma temporal en distintos puntos de la geografía sevillana, mientras los servicios de emergencias solucionan la situación sobre la marcha.

Reapertura de carreteras provinciales

Además, desde la Diputación de Sevilla han anunciado la reapertura de numerosas vías. Así, ha vuelto el tráfico a la SE-5206 de El Coronil a Morón y la SE-5204 continuación de la 5203 hasta Arahal, aunque ambas cerrarán en la tarde de este viernes por posibles inundaciones. Abren también la SE-6300, que va de la N-4 a Lebrija; la SE-6300; la SE-7200, entre Marchena y Lantejuela; la SE- 9104 de Écija a La Luisiana; la SE-5209,de las Cabezas a la N-4, y la SE-6201, que une Las Cabezas con Cádiz

La DGT ha advertido en sus redes sociales que, ante los avisos de nivel naranja y amarillo por intensas lluvias y tormentas, se extreme la precaución al volante y haya una información constante sobre la situación de las carreteras y la situación meteorológica antes de circular. El servicio de emergencias 112 también ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios, consultar el estado de las carreteras y seguir las indicaciones de los operativos desplegados en el lugar.