El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital

El río Guadalquivir está en aviso rojo, según la última información difundida por la Subdelegación del Gobierno. El riesgo de que se inunden zonas habitadas es alta y el peligro inminente en varios puntos de la provincia. A su paso por Sevilla capital, en estos momentos registra una crecida de hasta 4,63 metros (en este caso, el aviso rojo se establece a partir de los 4,50 metros). Aunque aún falta para llegar al máximo histórico de este río: 6,03 metros, alcanzado en diciembre de 2010.

“El Charco de la Pava no está inundado, no tenemos constancia de desbordamiento ni inundaciones en la zona. Al esta las compuertas del río cerradas, lo que hay son charcos o balsas de las lluvias caídas últimas horas”, ha informado el Ayuntamiento, que no obstante ha reforzado la inspección en la zona.

La entrada en vigor del plan de emergencias en nivel 1 en la ciudad de Sevilla fue comunicada al Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía a las 22:07 horas del viernes 6 de febrero.

Como consecuencia de ello y en prevención de posibles incidentes, el Ayuntamiento ha cerrado parques públicos y espacios deportivos de la ciudad, recomendando a la población evitar desplazamientos innecesarios. Por otra parte, y “como resultado de la monitorización de la situación meteorológica, así como de los cauces que afecta a la ciudad de Sevilla se ha observado una importante crecida del río Guadalquivir, desbordándose por la zona de Torre Triana y sobrepasando el umbral rojo de 4,5 metros sobre el nivel del mar”, recoge una comunicación oficial interna del Ayuntamiento de Sevilla por la que insta a la suspensión del espectáculo del Circo del Sol, ubicado en el Charco de la Pava.

El Ayuntamiento llama a la calma

La sucesión de imágenes que muestras anegada la zona de aparcamientos del Charco de la Pava ha llevado al Ayuntamiento de Sevilla a difundir en redes sociales un desmentido sobre el desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por la capital. “Circula por redes sociales una imagen que informa sobre el desbordamiento en Sevilla del Guadalquivir. Es falso El cauce aún tiene bastante margen de crecida y no se espera que alcance niveles de riesgo. La zona de aparcamiento que se visualiza acumula agua de lluvia pero no procedente del cauce del río. No compartas información sin contrastar. Rompe la cadena. Gracias por tu colaboración”, comunica el consistorio hispalense.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este sábado el Comité de Operaciones del Plan Territorial de Emergencias convocado con carácter urgente ante las previsiones meteorológicas previstas por la borrasca Marta. “Tenemos un aviso naranja fundamentalmente por vientos, no por agua. El río se está controlando, trae 3.600 metros cúbicos por segundo, una altura de 4,5 metros, pero de momento el cauce del río está controlado”, informó. El problema, insistió Sanz, es el viento.

“Mucho cuidado con el viento, el aviso naranja es por el viento. Todos los servicios municipales estarán esta tarde pendientes de la situación, de la evolución de la situación, pero sobre todo mucha precaución”, avisó el alcalde de Sevilla.

En este comité han estado todos los servicios de emergencias así como todos los servicios municipales: Parques y Jardines, Lipasam, Tussam, UMIES, Movilidad, Urbanismo, Alumbrado Público y Emasesa.

Dispositivos reforzados

El Plan Municipal de Emergencias está activado en Fase de Emergencia Local Nivel 1, lo que supone que todos los servicios municipales están reforzados durante el día de hoy para atender las incidencias que pueda haber en la ciudad. En el caso de Policía Local, hay un 25 % más de efectivos, siete efectivos más de Bomberos y 5 equipos de Parques y Jardines de guardia. Todos los servicios están avisados y se irán reforzando conforme sea necesario.

Por su parte, la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales y Exclusión Social (UMIES) tiene activada a toda la plantilla (18 equipos funcionando) y las empresas de conservación de vía pública y de alumbrado público tienen varios equipos también activados durante el día de hoy. Tras la reunión del Comité de Operaciones del Plan Territorial de Emergencias, el alcalde ha visitado el Centro de Acogida Municipal para agradecer el trabajo del equipo de la UMIES, cocineros y demás personal de este recurso. En la visita —en la que ha estado acompañado por el delegado de Derechos Sociales, José Luis García, y la delegada de Arbolado y Parques y Jardines, Evelia Rincón—, también ha conocido los nuevos cheniles, que permiten proteger y cuidar a las mascotas de las personas usuarias.

"Ante un episodio meteorológico como el que atravesamos, la prioridad es proteger la vida y la salud de quienes duermen a la intemperie. Hemos reforzado la presencia de los equipos de la UMIES en calle y ampliado la capacidad de acogida en los recursos municipales y albergues", ha señalado García.

Actuación especial en asentamientos chabolistas

Durante la mañana de hoy, la UMIES ha coordinado una intervención conjunta con la Policía Local, el Servicio de Bomberos y técnicos de Infraestructuras en el asentamiento chabolista situado en la margen del río más próximo a la localidad de Camas, a la altura del puente de La Señorita. "Ocho familias han sido realojadas ya entre el Centro de Acogida Municipal el Centro de Alta Tolerancia y en hostales y hoteles. El turno de tarde regresará a la zona para comprobar el estado de las personas que han rechazado trasladarse a estos recursos para volver a ofrecerles opciones más seguras durante el temporal", ha explicado el delegado.

Rutas de calle y refuerzo de plazas

Con motivo de las recientes borrascas, el Ayuntamiento ha intensificado las rutas de calle de la UMIES para identificar a las personas más vulnerables, informarles y facilitar su traslado a dispositivos de acogida. A quienes rechazan acceder, se les está entregando mantas, paraguas y sacos de dormir.

Dado el carácter excepcional de estos episodios, y dentro de la campaña de frío activada desde noviembre, se han habilitado más de 40 plazas adicionales (por encima de las 30 previstas habitualmente en estos avisos). De este modo, la red municipal supera las 150 plazas disponibles durante el temporal.

"El acceso a los recursos se realiza por derivación profesional del COIS y de la UMIES. Recordamos a la ciudadanía que, ante cualquier aviso, puede contactar con el teléfono gratuito 900 922 250, que centraliza la respuesta de la Unidad de Emergencias Sociales", indicó el delegado de Derechos Sociales.