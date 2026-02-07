Sevilla
Los servicios de emergencia atienden 142 incidencias en Sevilla durante la entrada de la borrasca Marta
El Ayuntamiento ha cerrado de manera preventiva para este sábado parques, los jardines del Alcázar, el cementerio y centros deportivos y cívicos ante los avisos por lluvias, tormentas y viento
Los servicios de emergencias municipales han atendido un total de 142 incidencias en Sevilla durante la madrugada de este sábado, según informan desde el Ayuntamiento. De todas ellas, "14 están relacionadas con inclemencias meteorológicas", coincidiendo con los efectos de la entrada de la nueva borrasca Marta en Andalucía.
Asimismo, lo largo del pasado viernes la lluvia dejó en esta ciudad "acumulados de entre 1 y 10 litros por metro cuadrado, aproximadamente, dependiendo de la ubicación geográfica", según apuntan desde el Consistorio. Unas precipitaciones "ligeras" que no dejaron una cantidad de agua reseñable en los tanques de tormentas, que se encuentran "vacíos".
Para la jornada de este sábado, sin embargo, hay avisos amarillos por lluvias y tormentas y naranja por viento. Una circunstancia que ha obligado al Gobierno local a cerrar de manera preventiva "parques y jardines, el cementerio municipal, todas las instalaciones deportivas, los jardines del Real Alcázar, centros cívicos y espacios culturales". "Extrema las precauciones y sigue las indicaciones ofrecidas en fuentes oficiales", recomiendan desde el Ayuntamiento.
Los avisos en Sevilla capital: lluvias, viento y tormentas
Sevilla capital se encuentra este sábado en alerta todo el día con avisos de nivel amarillo y naranja, según informa Aemet. Hasta las 12:00 estará activa la alerta de nivel amarillo por lluvias y fuertes vientos. A partir de esa hora se eleva el aviso a naranja por viento hasta las 18:00. Ya después, desde las 18:00 se suma un aviso amarillo por tormentas hasta final del día. El aviso amarillo por precipitaciones estará vigente durante toda la jornada.
