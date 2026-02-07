¿Buffet libre a mitad de precio? Así es el local de Sevilla que mezcla sushi con lo mejor de la cocina casera

Comer todo el sushi y los platos caseros que se deseen de forma ilimitada y a mitad de precio es posible en Sevilla, donde uno de sus buffets libres ha creado una nueva oferta que permite disfrutar de su amplia carta al 50%.

Se trata de Koi Sushi, un buffet japonés que abrió sus puertas este pasado 2025 en Sevilla Este. Este negocio está especializado en comida asiática, pero cuenta con más de un centenar de platos caseros en su carta de toda clase de especialidades.

La oferta de este restaurante de Sevilla Este

Un buffet que, lejos de lo que ocurre en otros tantos, en los que es necesario recorrer la sala para ver todos los platos posibles y llenar la bandeja de las preferencias escogidas, se puede pedir la consumición en la misma mesa para disfrutar de una comida de calidad con calma.

Y para que los sevillanos y visitantes puedan degustar sus platos sin que el bolsillo se resienta en exceso, han preparado una oferta especial que permite a sus comensales comer a mitad de precio.

Comida ilimitada al 50%

Esta oferta, que está disponible los martes y jueves por la noche, está dedicada a las personas que acudan acompañadas al local, ya que el acompañante podrá disfrutar de buffet ilimitado al 50%.

Para ello, será necesario seguir en redes sociales al restaurante y pedir activar la promoción al pasar por caja. El precio corriente de este buffet libre, sin descuento, es de 16,90 euros los días laborales al mediodía y de 21,90 euros durante las noches, los fines de semana y los festivos. Las bebidas y postres, por su parte, se pagan aparte.

Los mejores platos de este buffet libre sevillano

Entre la amplia variedad de platos que se pueden degustar en este negocio destacan sus gyozas, pan bao, rollito de pato oriental, tempura de verduras, alitas de pollo tebasaki o muslito de pollo teriyaki.

A estos se suman sus sopas, ramen, yakisoba, tallarines, arroz, pollo frito, wok, hosomaki, uramaki, donut de salmón, nube tropical de salmón, tartar, nigiri, sashimi y carpaccio.

Horario de este buffet libre de Sevilla

Además, los comensales pueden probar distintas creaciones exclusivas desarrolladas junto al chef privado Abraham Rodríguez, como su maki de pollo tempurizado con toques cítricos y mayonesa de vino Canasta, que busca ser un homenaje a la primavera sevillana.

Todo ello se puede disfrutar en su local de la calle Artesa número 15, en el Polígono Aeropuerto de Sevilla, de lunes a domingo en horario de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas.