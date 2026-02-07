Más de 160 desalojados, una residencia evacuada en Tocina y 22 carreteras cortadas: la borrasca Marta castiga a Sevilla

Tras los daños causados por Leonardo, este sábado la provincia de Sevilla está siendo castigada por la borrasca Marta, que ha dejado de media unos 40 litros por metro cuadrado, según fuentes oficiales. Un nuevo episodio más de lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento que han provocado el desalojo de más de 160 personas, la evacuación de una residencia de ancianos en Tocina y cortes de tráfico en hasta 22 carreteras.

"En la provincia hay más de 160 evacuados y más de 1.500 efectivos del Gobierno de España desplegados ante el temporal", ha informado la Subdelegación del Gobierno sobre las 15:00 de este sábado. En Lora del Río, 40 vecinos han tenido que abandonar sus casas ante el riesgo de inundaciones, y en El Palmar de Troya, otras 13 personas han salido de sus viviendas por el mismo motivo. Asimismo, algo más de 70 ecijanos continúan sin poder volver a sus hogares aún.

También en Tocina se han producido desalojos: un total de 40 personas han sido evacuadas de una residencia de ancianos "como medida preventiva", según apuntan fuentes oficiales. "Era preferible hacerlo ahora que cuando venga la tarde, por la especial sensibilidad de algunos de los residentes", han explicado desde la Diputación de Sevilla.

22 carreteras cortadas y miles de personas sin luz

Más de una veintena de carreteras y vías permanecen cortadas al tráfico en la provincia de Sevilla este sábado, según detallan desde la Diputación. Dos de ellas, la SE-9225 (de Algámitas a Pruna) y la VIA 453 (de Pruna a la autonómica A-363), "de manera indefinida debido a daños importantes", según datos oficiales.

También se ha cortado el puente de la Señorita, que une el municipio de Camas con la Cartuja. Un enclave en el que además ha actuado este mismo sábado el Ayuntamiento de Sevilla, que ha realojado a ocho familias que residen en los asentamientos chabolistas de la zona. "Por la tarde se volverá a comprobar el estado de las personas que han rechazado trasladarse para ofrecerles de nuevo opciones más seguras durante el temporal", ha explicado el delegado de Derechos Sociales, José Luis García.

Además "hay alrededor de unos 2.100 usuarios en la provincia que en estos momentos se encuentran sin suministro eléctrico o afectados por bajadas de tensión", según ha detallado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. con especial mención a los daños que se han producido en las zonas de las cabezas de San Juan.

13 ríos en nivel rojo en Sevilla

La situación fluvial en la provincia de Sevilla también es preocupante: hasta 13 ríos están en aviso rojo, según la estadística oficial hasta las 16:30 de este sábado. Entre ellos, el Corbones a su paso por Carmona, el Guadaíra por Alcalá de Guadaíra, el Guadiamar por Sanlúcar La Mayor o el Genil cuando atraviesa Écija. Todos ellos, además, siguen subiendo sus niveles.

Lo mismo ocurre en el Guadalquivir a su paso por Sevilla capital, que en estos momentos registra una crecida de hasta 4,63 metros (en este caso, el aviso rojo se establece a partir de los 4,50 metros). Aunque aún falta para llegar al máximo histórico de este río: 6,03 metros, alcanzado en diciembre de 2010. "El crecimiento en principio se prevé que sea sostenido y progresivo hasta estabilizarse, y esa estabilización se sostendrá durante algún tiempo hasta que empiece a descender", ha explicado Francisco Toscano.

El Guadalquivir también está en nivel rojo en los términos municipales de Cantillana, Alcalá del Río y Lora del Río. Y el Siete Arroyos por Villarverde del Río, el Rivera del Huesna por Villanueva del Río y Minas y el Rivera de Huelva cuando pasa por el municipio sevillano de Guillena. En cuanto a embalses, con este máximo indicador de aviso están el Agrio y Torres del Águila.