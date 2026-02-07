Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este

La Policía Local de Sevilla ha informado de la evacuación del Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) de forma preventiva a causa de la acumulación de agua en esta zona de Sevilla Este. Fibes ha confirmado que estará cerrado sábado y domingo, 7 y 8 de febrero.

Igualmente, se ha cortado al tráfico la Avenida Alcalde Luis Uruñuela sentido Avenida de las Ciencias, por inundaciones en la calzada procedente del alcantarillado, debido a la crecida de los cauces cercanos, ha comunicado el servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla.

Esta incidencia, han advertido, está afectando a los sótanos de un hotel en la zona y del Palacio de Congresos, que ha sido desalojado de forma preventiva en el marco de su Plan de Autoprotección.

De igual modo puede afectar a los sótanos de otros edificios, por lo que desde las autoridades se recomienda vigilar las plantas inferiores y sacar los vehículos en caso de necesidad.

Cerrado Fibes sábado y domingo

Fibes, a través de sus redes sociales, ha informado del cierre del recinto este sábado 7 y el domingo 8 de febrero, debido a las intensas lluvias caídas en Sevilla en las últimas horas y por motivos de seguridad. Una circunstancia que implica que el certamen Sevilla de Boda no abrirá sus puertas.

Desde la organización informan de que las entradas ya adquiridas se podrán solicitar su reembolso a través del correo electrónico: taquilla@sevillacityoffice.es

Sevilla capital se encuentra este sábado en alerta todo el día con avisos de nivel amarillo y naranja, según informa Aemet. Hasta las 12.00 horas ha estado activa la alerta de nivel amarillo por lluvias y fuertes vientos. A partir de esa hora se elevó el aviso a naranja por viento hasta las 18.00 horas. Ya después, desde las 18.00 horas se suma un aviso amarillo por tormentas hasta final del día. El aviso amarillo por precipitaciones estará vigente durante toda la jornada.