Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este
Las inundaciones por el desbordamiento del alcantarillado en Sevilla Este obligan a cortar la avenida Alcalde Luis Uruñuela
La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía este sábado, en directo
La Policía Local de Sevilla ha informado de la evacuación del Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) de forma preventiva a causa de la acumulación de agua en esta zona de Sevilla Este. Fibes ha confirmado que estará cerrado sábado y domingo, 7 y 8 de febrero.
Igualmente, se ha cortado al tráfico la Avenida Alcalde Luis Uruñuela sentido Avenida de las Ciencias, por inundaciones en la calzada procedente del alcantarillado, debido a la crecida de los cauces cercanos, ha comunicado el servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla.
Esta incidencia, han advertido, está afectando a los sótanos de un hotel en la zona y del Palacio de Congresos, que ha sido desalojado de forma preventiva en el marco de su Plan de Autoprotección.
De igual modo puede afectar a los sótanos de otros edificios, por lo que desde las autoridades se recomienda vigilar las plantas inferiores y sacar los vehículos en caso de necesidad.
Cerrado Fibes sábado y domingo
Fibes, a través de sus redes sociales, ha informado del cierre del recinto este sábado 7 y el domingo 8 de febrero, debido a las intensas lluvias caídas en Sevilla en las últimas horas y por motivos de seguridad. Una circunstancia que implica que el certamen Sevilla de Boda no abrirá sus puertas.
Desde la organización informan de que las entradas ya adquiridas se podrán solicitar su reembolso a través del correo electrónico: taquilla@sevillacityoffice.es
Los avisos de Aemet de este sábado en Sevilla
Sevilla capital se encuentra este sábado en alerta todo el día con avisos de nivel amarillo y naranja, según informa Aemet. Hasta las 12.00 horas ha estado activa la alerta de nivel amarillo por lluvias y fuertes vientos. A partir de esa hora se elevó el aviso a naranja por viento hasta las 18.00 horas. Ya después, desde las 18.00 horas se suma un aviso amarillo por tormentas hasta final del día. El aviso amarillo por precipitaciones estará vigente durante toda la jornada.
- Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
- Rosama Grimaldi, guía turística gaditana: 'Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda
- Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- El agua se está perdiendo y es una pena': agricultores reclaman más infraestructuras en Sevilla
- La ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas más, en manos del Gobierno: debe ceder el suelo de Los Gordales
- Sevilla pone freno a las hileras de autobuses turísticos tapando vistas y ocupando carriles con 40 multas en un año
- Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez