Solo hay una persona en el mundo autorizada a entrar en este rincón de la Catedral de Sevilla (y no es el Papa)

La Catedral de Sevilla recibe cada jornada a miles de visitantes que recorren cada uno de sus entornos para disfrutar de su belleza, historia y patrimonio. Sin embargo, existe un rincón del monumento sevillano al que no pueden adentrarse ni los turistas ni, siquiera, los propios canónigos de la catedral, al estar reservado para una única persona en concreto.

"¿Sabías que en el coro de la Catedral de Sevilla hay un sitio reservado para alguien muy especial?", ha asegurado Marcelino Manzano Vilches, canónigo de la Catedral y delegado de Medios, sobre este enclave en el que no se puede sentar absolutamente nadie más, ni siquiera los propios miembros del templo.

Este entorno dedicado a una sola persona, que no es el Papa, es uno de los sitiales del Coro del Arcipreste, reservado únicamente para el Rey de España: "Solamente él lo puede ocupar".

Un asiento reservado para Felipe VI en la Catedral de Sevilla

Para que nadie se adentre en este lugar, una cinta delimita todo su perímetro para que ninguna otra persona tenga la intención de ocupar el sitio dedicado al rey de España, en la actualidad, Felipe VI.

"Esta cinta que lo delimita impide que nadie, incluso cualquier canónigo, pueda ocuparlo", ha recalcado el delegado. Una situación que se presenta como una muestra de la vinculación estrecha que hay entre el Cabildo de la Catedral y la Casa Real.

Las causas de que este asiento esté reservado para el rey

"Una vinculación que existe desde que el rey San Fernando reconquistó Sevilla, reinstauró el culto cristiano y dotó a esta ciudad de un cabildo y de una catedral donde antes estaba situada la mezquita", ha recalcado el experto.

Así, los ciudadanos que paseen por la Catedral y su Coro del Arcipreste, pueden contemplar el curioso asiento reservado para el rey, aunque jamás, bajo ningún concepto, podrán ocupar el lugar. Por muy tentados que se sientan a hacerlo.