La Justicia da la razón de manera definitiva a la familia de Ana Rosa: se quedan con su caseta de la Feria de Sevilla

Los Muñoz Noguera, la familia política de la presentadora Ana Rosa Quintana, han logrado la victoria judicial de manera definitiva y han recibido el respaldo del Tribunal Supremo para quedarse con su caseta en la Feria de Sevilla, de la que ya pudieron disfrutar este pasado 2025. Los titulares del Círculo Juvenil Andaluz de Tebeos explican a El Correo de Andalucía que el pasado 22 de enero recibieron la comunicación definitiva, una vez dictada la sentencia, de que no hay casación. Por tanto, prevalece la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía (TSJA) que decidió devolver las casetas de la Feria de Abril ubicadas en los números 173, 175 y 177 de la calle Juan Belmonte a sus propietarios anteriores.

Los dueños hasta 2022 era los Muñoz Noguera, la familia política de la presentadora Ana Rosa Quintana (Juan Muñoz Támara es su marido). Estos consiguen así la noticia que les faltaba. Desde el Círculo Juvenil Andaluz de Tebeos cuentan a este periódico que ellos han mantenido hasta el final que tenían la razón, y aún lo consideran, pero asumen que con esta última comunicación se acaba el caso y pierden el dinero que les ha costado seguir adelante por la vía judicial. Por tanto, en la Feria de Abril de 2026 se quedarán en su nueva ubicación, en la caseta 139 de Gitanillo de Triana.

Los hermanos Juan Muñoz Noguera (marido de Ana Rosa) y Fernando Muñoz Noguera recuperron la caseta 173 de Juan Belmonte y la 49 de Ricardo Torres Bombita, en sustitución de las tres mencionadas que se constituyeron de nueva creación en 2022 cuando los Muñoz Noguera perdieron la suya por no pagar a tiempo. Luego, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como el Tribunal Supremo les dieron la razón y por eso las recuperaron.

A cambio, Ven Acá Pa Cá (173), Los Atornillaos (175) y el Círculo Juvenil Andaluz de Tebeos (177) acabaron aceptando la alternativa propuesta por Fiestas Mayores y eligieron nueva ubicación. Pasaron a ocupar la 140 de Joselito el Gallo, la 51 de Gitanillo de Triana y la 139 de Gitanillo de Triana respectivamente en la Feria. Aunque en un primer momento todas, e incluso el Ayuntamiento de Sevilla, fueron recurriendo la decisión del TSJA, el Tribunal Supremo fue fallando y dando la razón a los Muñoz Noguera. Los socios del Círculo Juvenil Andaluz de Tebeos habían sido los últimos en recurrir y aún tenían esperanzas en que la respuesta no fuese la misma que la emitida para el resto, ya que habían puesto su recurso de manera independiente, con otros abogados y otro planteamiento. "Hemos sido el último reducto", afirman, después de que el resto fuesen retirando sus recursos.

¿Por qué los Muñoz Noguera perdieron su caseta?

La familia política de la presentadora Ana Rosa Quintana volverá a disfrutar de su caseta para esta próxima Feria de Sevilla tras recuperarla el año pasado después de tres años sin ella. Y además, lo hizo a lo grande, recuperando hasta tres módulos, los números 173, 175 y 177 de la calle Juan Belmonte del Real.

El TSJA, en su sentencia, culpó al Ayuntamiento de Sevilla de haber inducido a error a la familia Muñoz Noguera por no haber comunicado los nuevos plazos para la renovación por correo electrónico. Estos se suspendieron por la no celebración de la Feria de 2021 debido a la pandemia.

Tanto el Consistorio como los abogados de las tres casetas afectadas recurrieron la sentencia al Tribunal Supremo con diferentes recursos de casación. Sin embargo, el Supremo también falló en su contra (concretamente a los recursos de la 173 y del Ayuntamiento), confirmando la decisión del TSJA. Este fue el paso definitivo para que recuperaran su caseta. Los propietarios de las casetas 175 y 177 de la calle Juan Belmonte son los que han recibido sus recursos más adelante, aunque asumían que iba a ser similar al que ya se había comunicado al resto de afectados.

Una nueva caseta para los que perdieron la suya

Una vez conocida la decisión del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Fiestas Mayores, se puso en contacto con los socios de las tres casetas afectadas para encontrar una nueva ubicación entre los módulos que se habían quedado libres. A cambio, Ven Acá Pa Cá (173), Los Atornillaos (175) y el Círculo Juvenil Andaluz de Tebeos (177) acabaron aceptando la alternativa propuesta por Fiestas Mayores y eligieron ocupar la 140 de Joselito el Gallo, la 51 de Gitanillo de Triana y la 139 de Gitanillo de Triana respectivamente .

Para este año, repetirán en su caseta del año pasado. La Feria de Sevilla de 2026 aún queda por tener un mapa confirmado. El pasado 29 de enero acabó el pago de las tasas de las casetas, de manera que en los próximos días se confirmará si alguna se ha olvidado del pago y se ha quedado sin hueco en el Real. De momento, ya se sabe que ocho casetas pierderon su licencia por no renovarla a tiempo.