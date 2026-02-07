Los pantanos que abastecen Sevilla desembalsan tras llegar al 100%: este es el nivel ahora
La red de embalses dr Emasesa sigue en niveles “muy holgados”, con Zufre, Gergal y Melonares al 100% y el conjunto por encima del 90% de capacidad
La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía este sábado, en directo
Los embalses de Emasesa que abastecen Sevilla y el área metropolitana se encuentran desembalsando agua tras las intensas lluvias debidas a las sucesivas borrascas que están asolando Andalucía, llegando a la cicunstancia de alcanzar el 100% de capacidad, según informó el Ayuntamiento de Sevilla.
Así se encuentran a día de hoy
La red de embalses de Emasesa se mantiene en una situación muy holgada a 7 de febrero de 2026, con un volumen conjunto embalsado de 601,03 hm³, lo que equivale al 93,7% de su capacidad total, cuando legaron a estar al 100%, según datos de Emasesa consultados por El Correo de Andalucía. La evolución reciente refleja un nivel alto y estable, consolidado tras el repunte acumulado en el último año, lo que permite afrontar el tramo final del invierno con reservas muy por encima de los umbrales habituales.
Por embalses, tres se encuentran al 100%: Zufre (capacidad 175,27 hm³), Gergal (capacidad 35,04 hm³) y Melonares (capacidad 185,6 hm³), completando así una parte clave del sistema en máximos. En niveles también elevados aparecen Cala, al 87,0% (con 51,16 hm³ sobre una capacidad de 58,8 hm³), y Aracena, al 83,8% (con 107,83 hm³ sobre 128,65 hm³), ambos en una franja de seguridad que refuerza la estabilidad del suministro.
El embalse que presenta el porcentaje más bajo dentro del conjunto, aunque igualmente en valores cómodos, es La Minilla, al 79,8% (con 46,13 hm³ embalsados sobre una capacidad de 57,8 hm³). En conjunto, el sistema muestra un escenario de reservas altas y homogéneas, con varios pantanos a plena capacidad y el resto por encima de cuatro quintas partes.
