¿Un safari en Sevilla? El parque oculto en una mina romana donde puedes ver rinocerontes, leones y canguros

Un enorme parque natural a 58 kilómetros de Sevilla capital con leones, elefantes, tigres, rinocerontes, canguros y más de mil animales en libertad situado en las ruinas de una antigua mina de la época romana. Así es la Reserva del Castillo de Las Guardas, también conocida como la Reserva Andalucía, un 'safari' en pleno corazón de la provincia hispalense.

En este paraje que cuenta con 230 hectáreas de masa forestal y que se ha convertido en uno de los parques más grandes de Europa, los animales pueden vivir en semilibertad y agrupados en familias para que convivan como si estuvieran en su hábitat natural.

Reserva del Castillo de Las Guardas, en Sevilla / Reserva del Castillo de Las Guardas

Un refugio para los animales en Sevilla

Unos animales que, en la mayoría de los casos, han sido rescatados y han encontrado en esta reserva un refugio seguro en el que "vivir en paz y recibir el cuidado que necesitan", tal y como han relatado desde el propio parque.

Reserva del Castillo de Las Guardas, en Sevilla / Reserva del Castillo de Las Guardas

Y para que los visitantes puedan disfrutar de la experiencia única de contemplar a todos estos animales en su propio hábitat y en libertad, la reserva ha creado una especie de safari en el que los usuarios pueden recorrer 10 kilómetros de este gigantesco parque con su propio vehículo o el tren neumático del parque.

Más de mil animales en esta reserva natural

Durante el trayecto, pueden observar animales como monos, hienas, macacos, avestruces, bisontes americanos, canguros, tigres, elefantes, leones, rinocerontes, lémures, cebras, aves rapaces e, incluso, leones marinos.

Reserva del Castillo de Las Guardas, en Sevilla / Reserva del Castillo de Las Guardas

"En la Reserva Andalucía, el respeto por la naturaleza y los animales es nuestra prioridad. Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia sostenible que combine educación y aventura", ha señalado al respecto el centro, que asegura que su misión principal es la protección de las especies en su propio hábitat.

Animales exóticos y autóctonos en su hábitat natural

Así, nació este paraje situado en las ruinas de una antigua mina abandonada que ha acabado convirtiéndose en uno de los parques más grandes de Europa en el que conviven animales exóticos y autóctonos en un entorno natural.

Reserva del Castillo de Las Guardas, en Sevilla / Reserva del Castillo de Las Guardas

Además de la experiencia en safari, la Reserva de Andalucía ofrece un "meet and greet" con los animales, para "vivir la naturaleza de cerca", así como zona de restauración y de alojamiento, donde se puede descansar en pleno parque a través de sus bungalows e, incluso, de su poblado del oeste.

Precios de las entradas al safari

De igual modo, los visitantes pueden disfrutar de actividades de kart, campamentos escolares y actividades para todas las edades.

El precio para acudir a este parque y disfrutar de su safari y sus zonas educativas es de 27 euros para los mayores de 18 años, mientras que los niños de entre 3 a 12 años y los jubilados tienen un precio especial de 19 euros.