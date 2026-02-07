Suspendido el Circo del Sol en Sevilla ante el riesgo de inundación por las fuertes lluvias

Con motivo de los avisos por lluvia, tormentas y fuertes vientos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología para el día de hoy, y ante las incidencias que se están produciendo en la vía pública, el Ayuntamiento de Sevilla elevó en el día de ayer su Plan Territorial de Emergencia a Fase de Emergencia, situación operativa 1. Entre las medidas adoptadas, por las lluvias que se mantienen de forma persistente en todo el valle del Guadalquivir y sin que se espere una mejoría en la situación a corto plazo, el consistorio ha ordenado que se suspenda este sábado el Circo del Sol.

"Es por este motivo, y dado que el Circo se ubica en zona con riesgo de inundación, por lo que se les ordena a la suspensión de la actividad del Circo del Sol durante el día de hoy", ordena el Ayuntamiento en una instrucción a la que ha tenido acceso este periódico y que está firmada por el teniente alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Manuel Flores Berenguer.

La propia empresa ha comunicado que las funciones de Kurios– Gabinete de Curiosidades programadas para el sábado 7 de febrero a las 17:00 y a las 20:30 horas han sido canceladas. Los clientes que hayan adquirido sus entradas directamente a través de Cirque du Soleil recibirán un crédito en su cuenta, junto con instrucciones por correo electrónico para volver a reservar entradas para otra función. Los clientes que hayan comprado sus entradas a través de un tercero deberán ponerse en contacto con su punto de venta original.

Crecida del río

La entrada en vigor del plan de emergencais en nivel 1 en la ciudad de Sevilla fue comunicada al Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía a las 22:07h del viernes 6 de febrero.

Como consecuencia de ello y en prevención de posibles incidentes, el Ayuntamiento ha cerrado parques públicos y espacios deportivos de la ciudad, recomendando a la población evitar desplazamientos innecesarios. Por otra parte, y como resultado de la monitorización de la situación meteorológica, así como de los cauces que afecta a la ciudad de Sevilla se ha observado una importante crecida del río Guadalquivir, desbordándose por la zona de Torre Triana y sobrepasando el umbral rojo de 4,5 metros sobre el nivel del mar.

Según comunica el Ayuntamiento en estos momentos el Charco de la Pava no está inundado. "No tenemos constancia de desbordamiento ni inundaciones en la zona. Al esta las compuertas del Río cerradas, lo que hay son charcos o balsas de las lluvias caídas últimas horas. No obstante, hemos mandado refuerzos a la zona para inspeccionar", agregan fuentes municipales.

Suspendido el Sevilla FC

El encuentro de la jornada 23 de LaLiga EA Sports entre el Sevilla Fútbol Club y el Girona Fútbol Club, previsto para este sábado a las 18:30 horas, también queda suspendido ante los efectos de la borrasca Marta que tiene a la provincia hispalense en alerta naranja. La Junta de Andalucía, en coordinación con LaLiga, ha decidido adoptar esta decisión en Nervión y en el Cádiz-Almería de LaLiga Hypermotion, previsto para esta misma noche de sábado a las 21:00 en el Nuevo Mirandilla.