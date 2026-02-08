Más de 230 incidencias en Sevilla, 180 desalojos en la provincia y un rescate en lancha en El Palmar por la borrasca

Los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Sevilla han gestionado 774 incidencias desde la pasada medianoche y hasta las 9,00 horas de este domingo, de las cuales 233 han estado vinculadas a las inclemencias meteorológicas tras la llegada de un nuevo frente a Andalucía, según el balance municipal.

Vigilancia por la crecida del arroyo Miraflores

Policía Local y Bomberos, junto a Protección Civil y la Unidad municipal de emergencias sociales y exclusión social (UMIES), mantuvieron desde primera hora de la tarde del sábado un dispositivo de vigilancia en la zona de Camino de los Indios y calle Douglas ante la crecida del arroyo Miraflores.

Efectivos de la UMIES contactaron con una familia afectada y les confirmó que no necesitaban alojamiento. Además, se comprobó que no había otras familias afectadas.

Anegaciones en El Palmar de Troya

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han rescatado este sábado con una lancha a una persona y dos perros en Llano del Arroz, en El Palmar de Troya (Sevilla), uno de los puntos más afectados por el temporal.

En estos momentos se encuentran en dos zonas anegadas del municipio, en la más próxima a la caseta han taponado la salida de agua con sacos de arena; al tiempo que tres autobombas de la UME han estado achicando agua durante toda la noche. Menos afectada se encuentra la zona llamada Margarita, donde apenas hay agua, señala la Junta en un comunicado.

La borrasca Marta mantiene la alerta por inundaciones, pese a la tregua de este domingo, en el que no se esperan lluvias intensas según la Aemet, puesto que sigue preocupando la crecida del Guadalquivir, sobre todo al paso por Sevilla y Lora del Río, donde el caudal ha superado los 3.100 m3/seg. Una fuerte tromba caía sobre el municipio este sábado y provocó inundaciones en algunas zonas. El tanque de tormentas está al borde del colapso; para ello están en funcionamiento once bombas de desagüe.

En la capital, las intensas lluvias provocaron el corte de tráfico en la avenida Alcalde Luis Uruñuela sentido avenida de las Ciencias por acumulación agua. Además, la bancada de la Cartuja quedó anegada y el Ayuntamiento ordenó la suspensión de la actividad del Circo de Sol por riesgo de inundación de la zona en la que se halla la carpa; Fibes también ha cancelado sus eventos por motivos de seguridad.

El crecimiento del Guadalquivir que, como señalaba el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, se prevé que sea "sostenido y progresivo" hasta estabilizarse, y esa estabilización "se mantedrá durante algún tiempo hasta que empiece a descender".

Desalojos y carreteras cortadas en Sevilla

En la provincia se encuentran cerca de 180 personas desalojadas, muchas de ellas en Écija y El Palmar de Troya, donde personal del operativo provincial del Infoca estuvo realizando "tareas de achique de agua".

En Lora del Río, son 40 los vecinos que fueron desalojados de sus viviendas de forma voluntaria, de la zona del Calerín, debido a que el arroyo Churre se encuentra a un nivel muy alto, justo a la altura de los muros de las casas. En Tocina, se eran desalojadas 40 residentes de un centro de mayores.

En cuanto a las carreteras, hay 35 vías cortadas, 22 de ellas de la red provincial; la última, la SE-3206 cerrada al tráfico rodado sentido Sevilla, por anegamiento. Se trata de la carretera que da acceso al Polígono de la Isla, en Dos Hermanas, y a Megapark. También se cortó el Puente de la Señorita, que une Camas con la capital.

Balance de Emasesa y situación de embalses

Emasesa ha informado este domingo de la situación en la que se encuentran los tanques de tormenta y ha señalado al respecto que ha entrado agua "de manera algo reseñable" en el de la Alameda (28%) y Kansas City (16%), así como que se encutran en proceso de vaciado.

En las últimas 24 horas se han realizado 33 avisos por lluvia registrados en los sistemas, todos resueltos. Las estaciones de bombeo de agua potable de Sevilla (EBAP) han funcionado con normalidad.

En cuanto a los embalses, se hallan con un volumen almacenado de unos 643,9 hm3, lo que supone cerca del 100% sobre la capacidad total de embalse.

Noticias relacionadas

Gergal está desembalsando unos 140 m3/s con tendencia descendente y en Minilla se han cerrado las compuertas aliviadero para intentar disminuir el caudal circulante en el Rivera de Huelva, en Cala también se ha hecho algo similar a petición de CHG (están desembalsando unos 100 m3/s en Cala y unos 7 m3/s en Guillena).