Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Andalucía borrasca Marta directoEvacuado FibesSispendido Circo del SolTerremotos Cádiz y MálagaAndalucía lunesAemet AndalucíaAgua Charco de la PavaGimnasios 24 horas
instagramlinkedin

Aparatoso accidente en la Avenida Alcalde Manuel del Valle entre dos turismos, uno de ellos volcado

Según testigos varios ocupantes tuvieron que salir por las ventanillas debido a los daños del vehículo

VÍDEO | Accidente de tráfico en Sevilla capital este domingo, 8 de febrero

VÍDEO | Accidente de tráfico en Sevilla capital este domingo, 8 de febrero

Accidente de tráfico en Sevilla capital este domingo, 8 de febrero / Emergencias Sevilla

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Un aparatoso accidente de tráfico entre dos coches ha tenido lugar en la tarde de este domingo en Sevilla, concretamente en la confluencia entre la Avenida Alcalde Manuel del Valle y la calle Hespérides, en la rotonda antes del puente, según ha informado a este periódico Emergencias 112.

Imagen del accidente.

Imagen del accidente. / M.G.

El siniestro ha ocurrido en torno a las 16.15 horas, cuando colisionaron dos turismos con un vuelco de uno de ellos. Testigos en el lugar alertaron de personas que necesitaban asistencia sanitaria, pero no constan desplazamientos hospitalarios. Varias personas de los vehículos tuvieron que salir por las ventanillas por la imposibilidad de abrir las puertas debido a los daños del vehículo.

Noticias relacionadas

Según confirma los servicios de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla, se movilizó un amplio dispositivo de Policía Local, Bomberos y sanitarios del 061. Se han activado desvíos de tráfico, habilitando un carril en el sentido contrario para facilitar el tráfico.

TEMAS

  1. Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
  2. Rosama Grimaldi, guía turística gaditana: 'Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda
  3. Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
  4. La ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas más, en manos del Gobierno: debe ceder el suelo de Los Gordales
  5. El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
  6. Tres embalses de la provincia de Sevilla se encuentran en nivel rojo a pocas horas de la llegada de la borrasca Marta
  7. La borrasca Marta llega este sábado a Sevilla: las horas de más lluvia, según la Aemet
  8. Alertas por desbordamientos de ríos en Sevilla: el Guadalquivir entra en nivel naranja; el Genil y el Guadaíra están en rojo

Aparatoso accidente en la Avenida Alcalde Manuel del Valle entre dos turismos, uno de ellos volcado

Aparatoso accidente en la Avenida Alcalde Manuel del Valle entre dos turismos, uno de ellos volcado

Los últimos coletazos de la borrasca Marta dejan 273 incidencias en Sevilla

Más de 230 incidencias en Sevilla, 180 desalojos en la provincia y un rescate en lancha en El Palmar por la borrasca

Más de 230 incidencias en Sevilla, 180 desalojos en la provincia y un rescate en lancha en El Palmar por la borrasca

Un muro de defensa, bombas de achique y mucha prevención: así se salvó Lora del Río de una tragedia mayor

Un muro de defensa, bombas de achique y mucha prevención: así se salvó Lora del Río de una tragedia mayor

¿Sabías que Sevilla tuvo una plaza de toros más grande que la Maestranza? La increíble historia de la Monumental, que solo duró un suspiro

¿Sabías que Sevilla tuvo una plaza de toros más grande que la Maestranza? La increíble historia de la Monumental, que solo duró un suspiro

Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá

Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá

Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este

Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este

El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital

El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
Tracking Pixel Contents