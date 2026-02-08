Aparatoso accidente en la Avenida Alcalde Manuel del Valle entre dos turismos, uno de ellos volcado
Según testigos varios ocupantes tuvieron que salir por las ventanillas debido a los daños del vehículo
Un aparatoso accidente de tráfico entre dos coches ha tenido lugar en la tarde de este domingo en Sevilla, concretamente en la confluencia entre la Avenida Alcalde Manuel del Valle y la calle Hespérides, en la rotonda antes del puente, según ha informado a este periódico Emergencias 112.
El siniestro ha ocurrido en torno a las 16.15 horas, cuando colisionaron dos turismos con un vuelco de uno de ellos. Testigos en el lugar alertaron de personas que necesitaban asistencia sanitaria, pero no constan desplazamientos hospitalarios. Varias personas de los vehículos tuvieron que salir por las ventanillas por la imposibilidad de abrir las puertas debido a los daños del vehículo.
Según confirma los servicios de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla, se movilizó un amplio dispositivo de Policía Local, Bomberos y sanitarios del 061. Se han activado desvíos de tráfico, habilitando un carril en el sentido contrario para facilitar el tráfico.
