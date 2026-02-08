Los últimos coletazos de la borrasca Marta dejan 273 incidencias en Sevilla

La borrasca Marta ha empezado a retirarse a partir del mediodía de este domingo. Pero antes ha dejado un buen número de problemas en Sevilla: desde las 00:00 hasta las 14:00 se han registrado hasta 273 incidencias en la ciudad, según informa el Ayuntamiento de la capital andaluza. Si se tiene en cuenta el número total de incidentes notificados, contanto también aquellos vinculados a las inclemencias meteorológicas, la cifra asciende hasta los 891.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha estado precisamente este domingo por la mañana en uno de los puntos más afectados por los últimos temporales: Valdezorras. En esta barriada, Sanz ha destacado que "hasta que terminen las lluvias en la zona cercana al arroyo Miraflores, seguirá habiendo vigilancia permanente por parte de la Policía Local", que continuará sobrevolando el dron para mayor control.

"Seguimos de cerca la situación de los vecinos de Valdezorras y, sobre todo, los más cercanos al Camino de los Indios y la calle Douglas", ha señalado el regidor hispalense. "Así avanza el Miraflores por esta zona de la ciudad, que ha provocado desperfectos en la calzada. Ten mucha precaución", ha recomendado el alcalde de Sevilla junto a varias imágenes del caudal de este arroyo.

En estos dos enclaves de Valdezorras se desplegó desde la tarde del sábado un dispositivo "ante la crecida del Miraflores", según se explicó en el perfil oficial de Emergencias Sevilla. El servicio de UMIES contactó con una familia afectada, que confirmó a las autoridades que no necesitaban alojamiento. Asimismo, los efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil comprobaron también que no había otros vecinos perjudicados, aunque de igual forma una dotación de agentes permaneció durante la madrugada del domingo en la zona "para comprobar la evolución".