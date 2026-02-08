Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Andalucía borrasca Marta directoEvacuado FibesSispendido Circo del SolTerremotos Cádiz y MálagaAndalucía lunesAemet AndalucíaAgua Charco de la PavaGimnasios 24 horas
instagramlinkedin

Sevilla

Los últimos coletazos de la borrasca Marta dejan 273 incidencias en Sevilla

Uno de los puntos más afectados ha sido Valdezorras, donde los servicios municipales se desplegaron en la madrugada de este domingo ante la crecida del arroyo Miraflores

Desbordamiento parcial del río Guadalquivir a su paso por la Cartuja.

Desbordamiento parcial del río Guadalquivir a su paso por la Cartuja. / Joaquín Corchero - Europa Press

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

La borrasca Marta ha empezado a retirarse a partir del mediodía de este domingo. Pero antes ha dejado un buen número de problemas en Sevilla: desde las 00:00 hasta las 14:00 se han registrado hasta 273 incidencias en la ciudad, según informa el Ayuntamiento de la capital andaluza. Si se tiene en cuenta el número total de incidentes notificados, contanto también aquellos vinculados a las inclemencias meteorológicas, la cifra asciende hasta los 891.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha estado precisamente este domingo por la mañana en uno de los puntos más afectados por los últimos temporales: Valdezorras. En esta barriada, Sanz ha destacado que "hasta que terminen las lluvias en la zona cercana al arroyo Miraflores, seguirá habiendo vigilancia permanente por parte de la Policía Local", que continuará sobrevolando el dron para mayor control.

"Seguimos de cerca la situación de los vecinos de Valdezorras y, sobre todo, los más cercanos al Camino de los Indios y la calle Douglas", ha señalado el regidor hispalense. "Así avanza el Miraflores por esta zona de la ciudad, que ha provocado desperfectos en la calzada. Ten mucha precaución", ha recomendado el alcalde de Sevilla junto a varias imágenes del caudal de este arroyo.

Noticias relacionadas y más

En estos dos enclaves de Valdezorras se desplegó desde la tarde del sábado un dispositivo "ante la crecida del Miraflores", según se explicó en el perfil oficial de Emergencias Sevilla. El servicio de UMIES contactó con una familia afectada, que confirmó a las autoridades que no necesitaban alojamiento. Asimismo, los efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil comprobaron también que no había otros vecinos perjudicados, aunque de igual forma una dotación de agentes permaneció durante la madrugada del domingo en la zona "para comprobar la evolución".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
  2. Rosama Grimaldi, guía turística gaditana: 'Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda
  3. Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
  4. La ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas más, en manos del Gobierno: debe ceder el suelo de Los Gordales
  5. El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
  6. Tres embalses de la provincia de Sevilla se encuentran en nivel rojo a pocas horas de la llegada de la borrasca Marta
  7. La borrasca Marta llega este sábado a Sevilla: las horas de más lluvia, según la Aemet
  8. Alertas por desbordamientos de ríos en Sevilla: el Guadalquivir entra en nivel naranja; el Genil y el Guadaíra están en rojo

Aparatoso accidente en la Avenida Alcalde Manuel del Valle entre dos turismos, uno de ellos volcado

Aparatoso accidente en la Avenida Alcalde Manuel del Valle entre dos turismos, uno de ellos volcado

Los últimos coletazos de la borrasca Marta dejan 273 incidencias en Sevilla

Más de 230 incidencias en Sevilla, 180 desalojos en la provincia y un rescate en lancha en El Palmar por la borrasca

Más de 230 incidencias en Sevilla, 180 desalojos en la provincia y un rescate en lancha en El Palmar por la borrasca

Un muro de defensa, bombas de achique y mucha prevención: así se salvó Lora del Río de una tragedia mayor

Un muro de defensa, bombas de achique y mucha prevención: así se salvó Lora del Río de una tragedia mayor

¿Sabías que Sevilla tuvo una plaza de toros más grande que la Maestranza? La increíble historia de la Monumental, que solo duró un suspiro

¿Sabías que Sevilla tuvo una plaza de toros más grande que la Maestranza? La increíble historia de la Monumental, que solo duró un suspiro

Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá

Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá

Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este

Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este

El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital

El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
Tracking Pixel Contents