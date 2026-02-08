Un muro de defensa, bombas de achique y mucha prevención: así se salvó Lora del Río de una tragedia mayor

El panorama de este sábado en Lora del Río era "dantesco", según define su alcalde, Antonio Enamorado. El Guadalquivir pasaba por el municipio en nivel rojo, las nubes descargaban hasta 40 litros por metro cuadrado en media hora en plena borrasca Marta, algunas calles acumulaban unos 40 centímetros de agua. Aun así, no se consumó la catástrofe: el muro de defensa, las bombas de achique y las tareas de prevención salvaron a esta localidad de una tragedia aún mayor.

"Se ha sorteado una catástrofe superior gracias a la planificación", asegura el regidor loreño a El Correo de Andalucía. "En 2024, por ejemplo, actualizamos el plan de emergencias. Además, en la última riada apuntamos todas las debilidades que teníamos para convertirlas en fortalezas", destaca Enamorado. "Por eso no estamos teniendo la inundación que podría tener Lora en unas circunstancias similares. El año pasado, con menos caudal, el agua llegó mucho más arriba".

Inundaciones en las calles de Lora del Río este sábado por la noche. / Rocío Ruz / Europa Press

Para ello ha sido vital también el muro de defensa, que "impide que el río anegue la localidad". Luego está la estación de bombeo, que expulsa de forma mecánica el agua que no puede salir de Lora. Y como tercer elemento fundamental, "todas las correcciones adicionales que se han hecho" para evitar que el Churre o el Guadalquivir entren por pequeñas suturas en la red de saneamiento.

Viviendas inundadas y una cosecha perdida

Toda esta prevención y herramientas han conseguido paliar un problema mayor. Pero los daños están ahí: "Esto es un desastre para la campaña de cítricos. Está perdida en un 70%, prácticamente", asegura el alcalde de Lora del Río. "Un solo céntimo que suba o que baje el precio de la naranja hace que l pueblo ingrese un millón de euros más o menos. Imagínate si se pierde la mayor parte de la producción", lamenta.

Las sucesivas borrascas han afectado a la campaña de cítricos de Lora del Río. / Rocío Ruz / Europa Press

Y no solo hay afectaciones a nivel económico: en estos momentos hay 49 vecinos que no pueden volver a sus casas."Unas 24 horas después de las evacuaciones se inundaron sus viviendas, y ahora mismo no hay vista de que vayan a regresar en los próximos dos días", aclara Antonio Enamorado. "Aunque pudiera bajar el río, no podrían, porque que tendríamos que evaluar los daños en sus hogares y comprobar desde un punto técnico que es perfectamente seguro el realojo".

Además, las comunicaciones ferroviarias están cortadas en este municipio sevillano de 18.000 habitantes. "Estamos pasando por un periodo bastante angosto", reconoce este regidor popular. "Y dentro de esta situación provocada por el carrusel de borrascas atlánticas, la verdad que tenemos que agradecerle a toda la ciudadanía la paciencia que ha tenido".

Con la mirada en el cielo y el río

Las lluvias parecen haber dado una tregua en la mañana de este domingo. Pero todavía no ha pasado el peligro: "Esta noche nos entra de nuevo otra borrasca, así que esperemos que a lo largo del día la estación de bombeo pueda sacar más agua de la que le está entrando de los aliviaderos", comenta Enamorado. "De normal contamos con tres bombas, y ahora mismo tenemos un total de 13 en funcionamiento".

"Hoy los vecinos están más tranquilos, pero el sábado hubo un momento de pánico enorme cuando se inundó el municipio por las fuertes lluvias", afirma el alcalde de Lora del Río. "Como fue de repente, la gente pensó que el Guadalquivir había colapsado". Por fortuna, el muro de defensa, las bombas de agua y todo la planificación previa libraron a este pueblo de una catástrofe aún mayor. "El éxito de las emergencias es siempre la prevención. Y nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar así".