Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Andalucía borrasca Marta directoEvacuado FibesSispendido Circo del SolTerremotos Cádiz y MálagaAndalucía lunesAemet AndalucíaAgua Charco de la PavaGimnasios 24 horas
instagramlinkedin

Sevilla

Un muro de defensa, bombas de achique y mucha prevención: así se salvó Lora del Río de una tragedia mayor

Este sábado se vivió un panorama "dantesco" en este municipio sevillano con el Guadalquivir en nivel rojo, inundaciones por las fuertes lluvias y medio centenar de desalojados

La borrasca Marta dejó inundaciones en Lora del Río, uno de los municipios más afectados de Sevilla.

La borrasca Marta dejó inundaciones en Lora del Río, uno de los municipios más afectados de Sevilla.

Europa Press

Carlos Doncel

Carlos Doncel

El panorama de este sábado en Lora del Río era "dantesco", según define su alcalde, Antonio Enamorado. El Guadalquivir pasaba por el municipio en nivel rojo, las nubes descargaban hasta 40 litros por metro cuadrado en media hora en plena borrasca Marta, algunas calles acumulaban unos 40 centímetros de agua. Aun así, no se consumó la catástrofe: el muro de defensa, las bombas de achique y las tareas de prevención salvaron a esta localidad de una tragedia aún mayor.

"Se ha sorteado una catástrofe superior gracias a la planificación", asegura el regidor loreño a El Correo de Andalucía. "En 2024, por ejemplo, actualizamos el plan de emergencias. Además, en la última riada apuntamos todas las debilidades que teníamos para convertirlas en fortalezas", destaca Enamorado. "Por eso no estamos teniendo la inundación que podría tener Lora en unas circunstancias similares. El año pasado, con menos caudal, el agua llegó mucho más arriba".

La lluvia anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla), que se protege con bombas de desagüe. A 07 de febrero de 2026 en Lora del Río, Sevilla, Andalucía (España). El municipio sevillano de Lora del Río está viviendo con preocupación estas últimas horas por el riesgo de colapso de los tanques de tormenta, sobre todo, a raíz de la fuerte tromba que ha caído en esta tarde, que ha provocado inundaciones en algunas zonas, que poco a poco van recobrando la normalidad gracias al uso de bombas de desagüe. 07 FEBRERO 2026;LORA DEL RÍO;SEVILLA;INUNDACIÓN;LLUVIA;DESAGÜE;DESALOJO;ANDALUCÍA;BORRASCA Rocío Ruz / Europa Press 07/02/2026. Rocío Ruz

Inundaciones en las calles de Lora del Río este sábado por la noche. / Rocío Ruz / Europa Press

Para ello ha sido vital también el muro de defensa, que "impide que el río anegue la localidad". Luego está la estación de bombeo, que expulsa de forma mecánica el agua que no puede salir de Lora. Y como tercer elemento fundamental, "todas las correcciones adicionales que se han hecho" para evitar que el Churre o el Guadalquivir entren por pequeñas suturas en la red de saneamiento.

Viviendas inundadas y una cosecha perdida

Toda esta prevención y herramientas han conseguido paliar un problema mayor. Pero los daños están ahí: "Esto es un desastre para la campaña de cítricos. Está perdida en un 70%, prácticamente", asegura el alcalde de Lora del Río. "Un solo céntimo que suba o que baje el precio de la naranja hace que l pueblo ingrese un millón de euros más o menos. Imagínate si se pierde la mayor parte de la producción", lamenta.

La lluvia anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla), que se protege con bombas de desagüe. A 07 de febrero de 2026 en Lora del Río, Sevilla, Andalucía (España). El municipio sevillano de Lora del Río está viviendo con preocupación estas últimas horas por el riesgo de colapso de los tanques de tormenta, sobre todo, a raíz de la fuerte tromba que ha caído en esta tarde, que ha provocado inundaciones en algunas zonas, que poco a poco van recobrando la normalidad gracias al uso de bombas de desagüe. 07 FEBRERO 2026;LORA DEL RÍO;SEVILLA;INUNDACIÓN;LLUVIA;DESAGÜE;DESALOJO;ANDALUCÍA;BORRASCA Rocío Ruz / Europa Press 07/02/2026. Rocío Ruz

Las sucesivas borrascas han afectado a la campaña de cítricos de Lora del Río. / Rocío Ruz / Europa Press

Y no solo hay afectaciones a nivel económico: en estos momentos hay 49 vecinos que no pueden volver a sus casas."Unas 24 horas después de las evacuaciones se inundaron sus viviendas, y ahora mismo no hay vista de que vayan a regresar en los próximos dos días", aclara Antonio Enamorado. "Aunque pudiera bajar el río, no podrían, porque que tendríamos que evaluar los daños en sus hogares y comprobar desde un punto técnico que es perfectamente seguro el realojo".

Además, las comunicaciones ferroviarias están cortadas en este municipio sevillano de 18.000 habitantes. "Estamos pasando por un periodo bastante angosto", reconoce este regidor popular. "Y dentro de esta situación provocada por el carrusel de borrascas atlánticas, la verdad que tenemos que agradecerle a toda la ciudadanía la paciencia que ha tenido".

Con la mirada en el cielo y el río

Las lluvias parecen haber dado una tregua en la mañana de este domingo. Pero todavía no ha pasado el peligro: "Esta noche nos entra de nuevo otra borrasca, así que esperemos que a lo largo del día la estación de bombeo pueda sacar más agua de la que le está entrando de los aliviaderos", comenta Enamorado. "De normal contamos con tres bombas, y ahora mismo tenemos un total de 13 en funcionamiento".

Noticias relacionadas y más

"Hoy los vecinos están más tranquilos, pero el sábado hubo un momento de pánico enorme cuando se inundó el municipio por las fuertes lluvias", afirma el alcalde de Lora del Río. "Como fue de repente, la gente pensó que el Guadalquivir había colapsado". Por fortuna, el muro de defensa, las bombas de agua y todo la planificación previa libraron a este pueblo de una catástrofe aún mayor. "El éxito de las emergencias es siempre la prevención. Y nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar así".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
  2. Rosama Grimaldi, guía turística gaditana: 'Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda
  3. Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
  4. La ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas más, en manos del Gobierno: debe ceder el suelo de Los Gordales
  5. El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
  6. Tres embalses de la provincia de Sevilla se encuentran en nivel rojo a pocas horas de la llegada de la borrasca Marta
  7. La borrasca Marta llega este sábado a Sevilla: las horas de más lluvia, según la Aemet
  8. Alertas por desbordamientos de ríos en Sevilla: el Guadalquivir entra en nivel naranja; el Genil y el Guadaíra están en rojo

Más de 230 incidencias en Sevilla, 180 desalojos en la provincia y un rescate en lancha en El Palmar por la borrasca

Más de 230 incidencias en Sevilla, 180 desalojos en la provincia y un rescate en lancha en El Palmar por la borrasca

Un muro de defensa, bombas de achique y mucha prevención: así se salvó Lora del Río de una tragedia mayor

Un muro de defensa, bombas de achique y mucha prevención: así se salvó Lora del Río de una tragedia mayor

¿Sabías que Sevilla tuvo una plaza de toros más grande que la Maestranza? La increíble historia de la Monumental, que solo duró un suspiro

¿Sabías que Sevilla tuvo una plaza de toros más grande que la Maestranza? La increíble historia de la Monumental, que solo duró un suspiro

Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá

Ayesa, la historia de una empresa que llevó la ingeniería sevillana al mundo: de la Expo'92 al Metro de Bogotá

Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este

Evacuado el Palacio de Congresos de Sevilla (Fibes) por acumulación de agua en Sevilla Este

El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital

El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital

Más de 160 desalojados, una residencia evacuada en Tocina y 22 carreteras cortadas: la borrasca Marta castiga a Sevilla

Más de 160 desalojados, una residencia evacuada en Tocina y 22 carreteras cortadas: la borrasca Marta castiga a Sevilla

La Policía rescata a un hombre en Sevilla que "no era capaz de salir" del Guadalquivir

La Policía rescata a un hombre en Sevilla que "no era capaz de salir" del Guadalquivir
Tracking Pixel Contents