¿Sabías que Sevilla tuvo una plaza de toros más grande que la Maestranza? La increíble historia de la Monumental, que solo duró un suspiro

La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, más conocida como la Maestranza, se ha posicionado como uno de los cosos taurinos más emblemáticos y prestigiosos de toda España. Un templo del toreo que todo el país conoce, pero del que la mayoría no sabe que, durante años, tuvo un gran competidor que le superó como la plaza más grande de Sevilla.

Y es que, en 1918, le surgió un enorme rival, la plaza de toros de la Monumental, que le doblaba en tamaño al tener espacio para 23.000 personas, casi 10.000 más que la Maestranza, lo que permitía que las entradas fueran más baratas al acoger a más asistentes en un mismo lugar.

Así era el interior de la plaza de toros la Monumental / Álvaro R. del Moral

Pero la Monumental no nació de forma casual, sino que surgió por la rivalidad entre dos grandes del toreo de la época, Joselito 'El Gallo' y Juan Belmonte.

Una plaza de toros que nació de la rivalidad de dos toreros

Mientras que Belmonte contaba con una gran vinculación con la Maestranza, El Gallo decidió promover la creación de una plaza de toros que fuera la más grande de Sevilla y en la que toreasen las principales figuras del momento.

Así, las obras para este coso que se localizaba en la avenida Eduardo Dato esquina con Diego Angulo Íñiguez comenzaron en 1916. Y para ello, se buscaba crear un edificio pionero de hormigón armado, pero sin renunciar a la atmósfera estética del regionalismo que imperaba en la ciudad.

Las obras de la plaza de toros más grande de Sevilla, llenas de complicaciones

Sin embargo, el proyecto se complicó desde el principio, pues surgieron diversos contratiempos durante las obras, como el hundimiento de parte de la construcción por un temporal u otro gran hundimiento de la parte de los graderíos a causa de las pruebas de carga, lo que llevó a que se hablase de problemas en los materiales o, incluso, excesivas prisas para abrir la plaza.

Plaza de toros la Monumental de Sevilla, la más grande de la ciudad durante años / Patrimonio de Sevilla

Pero, a pesar de los contratiempos, la plaza pudo ser inaugurada el 6 de julio de 1918 con una corrida encabezada por el propio Joselito 'El Gallo'. Así, se dio comienzo a una temporada que registró 25 festejos en los que la mayoría de corridas estaban encabezadas por 'El Gallo', mientras que Belmonte estuvo presente en la mayoría de los de la Maestranza.

Crisis en la plaza de toros tras el fallecimiento de 'El Gallo'

Pero todo cambió en 1920 tras el fallecimiento de Joselito 'El Gallo' en Talavera de la Reina, un triste suceso que hizo que la afluencia de público en la Monumental empezara a descender y el coso entrara en crisis hasta acabar cerrando finalmente en 1921.

El único resto que queda en Sevilla de la plaza de la Monumental / Patrimonio de Sevilla

Finalmente, la plaza de toros fue demolida en 1930 hasta quedar únicamente en pie una de las puertas laterales de la cerca exterior de la plaza, en la que también se puede encontrar una placa conmemorativa que dice: "Aquí estuvo La Monumental de Sevilla (1918-1921) impulsada por Joselito El Gallo, rey de los toreros".

Una bodega donde décadas atrás estuvo la Monumental de Sevilla

Además, su recuerdo y esencia se mantiene inalterable en la bodega instalada donde en la antigüedad se encontraba la Monumental, con la que comparte nombre, y que se ha convertido en una auténtica referencia entre los bares de tapeo sevillano.

Una pasión por el toreo y una devoción por la Monumental que no solo está presente en su decoración y ambiente, sino también en su propia carta, donde se incluyen gran variedad de tapas con referencias taurinas, como taleguillas, puritos o rabo de toro, a los que se suman su conocida carrillada al estilo de Pepa y las manitas de cerdo con la receta de la abuela Luisa.