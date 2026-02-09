El Aeropuerto de Sevilla ampliará su aparcamiento en 2026 con casi 600 plazas más en un nuevo edificio de tres plantas

El incremento constante de las cifras de turistas y viajeros que hacen uso del Aeropuerto de Sevilla obligan a adaptar sus instalaciones para ofrecer el mejor sercicio posible. Uno de los proyectos en marcha es la ampliación del aparcamiento. En este caso, en un breve periodo de tiempo arrancarán los trabajos para la construcción un edificio modular en el aparcamiento de larga estancia del Aeropuerto de Sevilla (P2). Industrias Metálicas Anro y Anrotech Car Park se encargarán de realizar las obras.

Aena ha confirmado este lunes que ya ha adjudicado el contrato, por 10.231.885,09 euros (importe neto). El proyecto tiene un plazo de ejecución aproximado de 10 meses, por lo que estará acabado antes de que finalice 2026. El objetivo, "dar respuesta a la creciente demanda de este servicio en el aeropuerto".

La nueva edificación tendrá 7.515 metros cuadrados de superficie, contará con tres plantas y dispondrá unas 600 plazas. Estas plazas se sumarán a las actualmente disponibles en el P2, que ocupa una superficie de casi 19.000 metros cuadrados. En total, la oferta global de estacionamientos superará los 1.300, un 80% más.

Plano del proyecto para la ampliación del aparcamiento del aeropuerto de Sevilla / El Correo

Un tipo de obra más agil y rápida

El sistema de construcción del edificio, a base de módulos prefabricados de rápido montaje, "agilizará los tiempos de ejecución y puesta en servicio de las instalaciones, ya que los plazos habituales en este tipo de proyectos se reducen entre un 30% y un 50%". Asimismo, Aena ha indicado que "favorecerá la sostenibilidad, puesto que la construcción modular reduce en torno a un 80% la actividad en el emplazamiento de la obra, de modo que la generación de residuos es significativamente menor".

La empresa Anrotech Car Park está especializada en la edificación de aparcamientos sostenibles en altura. Aena ha indicado que el proyecto permite que se puedan añadir otras dos plantas a las tres planificadas. Los trabajos se desarrollarán en varias fases "para minimizar el impacto en la operativa habitual del aeropuerto".

El aeródromo ya cuenta con otro parking en altura, el P1, que suma cinco plantas y casi 2.000 plazas. Y luego está el aparcamiento de larga estancia P2, que se ubica entre la zona de taxis y el aparcamiento de Aena, con una extensión aproximada de 18.940m2. Se prevé la construcción del aparcamiento en altura en el interior del aparcamiento P2.

La instalación del sistema modular de aparcamiento deberá respetar en planta baja, cota +0,00 actual, el trazado de viales existentes de forma que la circulación una vez construido no se vea afectada por esta intervención.