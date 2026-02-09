El alcalde de Sevilla advierte que el "ninguneo" del Gobierno puede retrasar la ampliación de la Feria en sus terrenos

La ampliación de la Feria de Sevilla se suma a la lista de encontronazos entre el alcalde, José Luis Sanz, y el Gobierno de España. En este proyecto tampoco hay entendimiento hasta el momento. La intención del Ayuntamiento es comenzar las obras una vez finalice el desmontaje de la Feria de Abril de este año, a partir del 30 de junio, pero para ello necesita que el Gobierno le ceda unas parcelas que pertenecen a los terrenos de Los Gordales. Estos suelos son necesarios para aumentar el Real con 220 casetas más y poder estrenar la nueva configuración en 2027. El pasado viernes la Junta de Gobierno Local aprobó la solicitud a la Delegación Especial de Economía y Hacienda, pero el asunto está bloqueado: "Es lo de siempre, el ninguneo a la ciudad de Sevilla, a los sevillanos, o el castigo a la ciudad de Sevilla en el peor de los casos".

El primer edil popular se ha referido así a las negociaciones en marcha con el Gobierno central, en la firma de un convenio entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla para la organización del Congreso Internacional Las bodas de Carlos V en Sevilla. "El problema es que este Gobierno no guarda forma ninguna y sigue castigando a la ciudad de Sevilla y ninguneando a la ciudad de Sevilla", ha abundado.

"Yo espero que se imponga la cordura y que el Gobierno ponga todas las facilidades de su parte para que la Feria de Abril, no de este año 2026, pero sí la del 2027, pueda ser una feria ampliada", ha declarado Sanz. Ha repasado que estos terrenos "eran al principio del Ministerio de Defensa, después pasaron a Patrimonio, son del Gobierno de la Nación, y tienen un convenio desde hace muchísimos años para que la ciudad de Sevilla lo pueda usar como Feria de Abril".

El alcalde ha explicado así la circunstancia que rodea a estos suelos de Los Remedios, una superficie de 552.225 metros cuadrados por la que se lleva conversando e intercambiando documentación desde hace un año. "No haría falta siquiera pedir esa autorización, porque mientras no cambiemos el uso de ese suelo...Lo que pretendemos hacer es ampliar la actual Feria en 200 casetas más. No tendríamos por qué haber hecho ni siquiera la consulta pero bueno, por guardar un poquito la forma, se ha hecho", ha continuado explicando.

El Ayuntamiento trabaja en la ampliación de la Feria de Sevilla con 22 casetas / Raúl Caro / EFE

Sanz ya informó en mayo de 2025 cuando presentó la ampliación que se había realizado "una petición formal de cesión de los terrenos" y habían recibido una "buena predisposición del Gobierno central para acometer este proyecto". "Requiere el visto bueno del Gobierno", declaró más adelante. Fuentes municipales explican a El Correo de Andalucía que durante este año se ha venido conversando e intercambiando documentación con el Gobierno, avanzando en la tramitación, y es ahora mediante la Junta de Gobierno Local cuando se establece una petición por los cauces oficiales. Sin embargo, esa "buena predisposición" ha ido tornando en bloqueo, según las palabras de este lunes del regidor hispalense.

Los plazos para la ampliación de la Feria de Sevilla

La reforma más importante que se acomete en la Feria de Sevilla desde su traslado al actual recinto de Los Remedios en 1973 comenzará este año, con el objetivo de que llegue en 2027. Si no hay demoras, los plazos que maneja el Ayuntamiento ahora mismo son que primeramente se culmine la fase administrativa del proyecto, con la licitación del mismo, la recepción de ofertas y su adjudicación. Después, una vez acabe la Feria de este año, arrancarán las obras. Según el pliego de condiciones de las obras de montaje y desmontaje de la portada y las casetas, que llevará a cabo Heliopol, "los trabajos de desmontaje se iniciarán dentro de la segunda semana siguiente a la de finalización del evento, debiendo quedar ultimados todos los trabajos el siguiente 30 de junio".

El proyecto, como ha denunciado recientemente el PSOE, aún no está licitado, y no hay una estimación oficial de cuándo se hará. Alés aseguró que todo va con "normalidad", aunque los tiempos marcados por el alcalde el año pasado fueron que la tramitación administrativa iba a ser de mayo de 2025 a abril de 2026, de manera que la redacción del pliego, exposición pública, presentación de ofertas y adjudicación definitiva se habría hecho, aproximadamente, entre mayo y noviembre de 2025.

Sin embargo, aún todo está a la espera de lo que diga el Gobierno. La instalación de las nuevas casetas se produciría desde el final de la Feria hasta febrero de 2027. “La parte más importante de la obra hay que acometerla tras la Feria del 2026, si no sería incompatible la obra con el montaje de las casetas en esa zona”, precisó el alcalde. Así, tras la Feria de 2026 comenzarán las obras de urbanización en la nueva zona de casetas, que finalizará dos meses antes de la nueva edición de 2027 para permitir el montaje de las mismas.

En la Feria de 2027 parte de las atracciones de la Calle del Infierno se trasladarán a un emplazamiento provisional al este del recinto. Y una tercera fase sería de mayo del 2027 a febrero del 2028, “donde estaría todo ese recinto ferial completado”. Cuando acabe la Feria de 2027 comenzarán las obras de instalación de las zonas de atracciones, aparcamientos y recinto de cocheras de caballos. Todo este cronograma se llevará a cabo una vez el Ayuntamiento reciba el visto bueno que necesita para hacer uso de los suelos.