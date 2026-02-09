Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una colisión múltiple entre cuatro coches provoca retenciones kilométricas en la A-49 de entrada a Sevilla

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 07.30 horas de la mañana de este lunes

Imagen de las retenciones en la vía en la mañana de este lunes.

Imagen de las retenciones en la vía en la mañana de este lunes. / DGT

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Una colisión múltiple entre cuatro vehículos en la A-49 ha provocado retenciones kilométricas en la vía en la mañana de este lunes en la entrada a Sevilla capital, según informa a este periódico Emergencias 112.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 07.30 horas de la mañana en la citada vía sentido Sevilla, concretamente en la salida de Gines. Lo que ha aumentado los atascos a esa hora en la entrada a la capital, con varios kilómetros de retenciones.

Se movilizaron efectivos sanitarios y Guardia Civil de Tráfico y consta una persona herida leve con un percance cervical.

Noticias relacionadas

Accidente este domingo en la capital

Este domingo igualmente tuvo lugar un aparatoso accidente entre dos turismos por la tarde en Sevilla, en la confluencia de la avenida Alcalde Manuel del Valle con la calle Hespérides, en la rotonda previa al puente: el choque se produjo sobre las 16.15 horas y terminó con el vuelco de uno de los coches, por lo que se movilizaron Policía Local, Bomberos y sanitarios del 061; testigos alertaron de personas que necesitaban asistencia, aunque no constan traslados hospitalarios, y algunos ocupantes tuvieron que salir por las ventanillas al quedar las puertas bloqueadas por los daños, mientras se activaban desvíos y se habilitaba un carril en sentido contrario para aliviar el tráfico.

TEMAS

