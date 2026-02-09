Heliopolis estará tres meses en obras: arranca la reurbanización de la Avenida de Holanda y la calle Paraná

El Ayuntamiento de Sevilla continúa con la renovación de la red de abastecimiento de a ciudad. Emasesa ha iniciado este lunes las obras para la sustitución de las redes de abastecimiento en la Avenida de Holanda y la calle Paraná, dentro del distrito Bellavista-La Palmera, junto al Benito Villamarín. La intervención se enmarca dentro de un paquete de actuaciones en la zona que supera los 5,2 millones de euros de inversión.

Los trabajos incluyen la instalación de unos 320 metros de tubería de fundición dúctil, que reemplaza a la actual red de fibrocemento, además de los elementos necesarios para su explotación y mantenimiento. También se renovarán las acometidas domiciliarias afectadas. En principio no afectará a los vecinos, así, el objetivo de garantizar la continuidad del suministro durante y después de las obras.

Renovación de redes de agua

Según ha explicado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, la actuación permitirá modernizar las infraestructuras. "Reducen el riesgo de averías y mejoran la calidad del servicio, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para los vecinos", ha insistido el dirigente popular.

En detalle, el proyecto contempla la renovación de más de 300 metros de conducciones, la instalación de válvulas de control, una toma de agua potable, un hidrante y la sustitución de nueve acometidas domiciliarias, medidas que refuerzan la fiabilidad y seguridad del suministro en la zona.

Las obras incluyen la demolición y posterior reposición del pavimento para devolver la superficie a su estado original una vez concluyan los trabajos. El plazo estimado de ejecución es de 12 semanas . Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado, los trabajos no supondrán afecciones al tráfico, con el objetivo de minimizar molestias.

Inversiones en Bellavista-La Palmera

A estas actuaciones se suman otras en el distrito. El 9 de diciembre comenzaron los trabajos en la calle Guadalbullón, con una inversión de unos 787.000 euros y una duración estimada de seis meses. Además, continúan las obras en la calle Júcar, con 1,7 millones de euros, desarrolladas en dos fases: de Uruguay a Nicaragua y de Nicaragua a Lima.

El Ayuntamiento ha destacado que Emasesa ha invertido más de 5,2 millones en la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento también en Jamaica y Tenerife, con un coste de 1,3 millones. A ello se añade la finalización en la segunda mitad de 2024 de la reparación del colector SE-S203, que discurre por Ifni y conecta con el Emisario Puerto, una infraestructura de 489 metros que recoge caudales de varias calles del entorno y que supuso más de 1,5 millones de inversión.

Paralelamente, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente avanza en el plan de recuperación del asfalto de la ciudad, con casi 1,5 millones de euros ya invertidos en Bellavista-La Palmera.